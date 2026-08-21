Redmi K100 Pro ва K100 Pro Max смартфонлари харидорлар орасида юқори талабга эга бўлди
Xiaomi компаниясининг янги флагман қурилмалари бозорда катта муваффақият билан сотилмоқда. ixbt.com нашрининг хабар беришича, тақдим этилганидан кейинги дастлабки бир ҳафта ичида Redmi K100 Pro ва Redmi K100 Pro Max моделлари ўзининг бошланғич савдо ҳажмининг қарийб 95 фоизини сотишга муваффақ бўлган. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Маълум қилинишича, жорий йилнинг 11-август куни эълон қилинган ушбу туркумдаги смартфонлар харидорлар томонидан кескин қизиқиш билан кутиб олинди. @РДОбсерватион таҳлилчилари келтирган рақамларга кўра, янги авлод қурилмалари олдинги авлод вакилларига нисбатан бир неча баробар юқори натижа қайд этган.
Савдо кўрсаткичлари ва ўсиш суръатлариТаққослаш учун, базавий Redmi K100 Pro модели ўтган йилдаги Redmi K90 гаджетига қараганда 70 фоизга яхшироқ натижа кўрсатган бўлса, янада илғор Redmi K100 Pro Max версиясининг савдо ҳажми Redmi K90 Pro Max кўрсаткичидан нақ 135 фоизга юқори бўлди. Аввалроқ компания вакили Лу Вэйбин тақдимотдан кейинги дастлабки куннинг ўзидаёқ Pro Max версияси олдинги авлод рекордини 150 фоизга янгилаганини маълум қилган эди.
Бундай юқори кўрсаткичларга эришилишида қурилмаларнинг техник хусусиятлари ва замонавий аппарат таъминоти муҳим рол ўйнаган. Сериядаги ҳар икки смартфон ҳам юқори унумдорликка эга илғор Snapdragon процессорлари билан жиҳозланган бўлиб, бу уларнинг тезкорлиги ва барқарор ишлашини таъминлайди.
Техник имкониятлар ва афзалликларЯнги флагманларнинг яна бир диққатга сазовор жиҳати уларнинг қувват захираси ҳисобланади. Хусусан, Redmi K100 Pro модели 8580 мА•ч сиғимли аккумулятор билан таъминланган бўлса, K100 Pro Max версиясига янада каттароқ — 9070 мА•ч батарея ўрнатилган.
Шунингдек, ишлаб чиқарувчилар овоз сифатига ҳам алоҳида эътибор қаратишган. Ушбу туркумдаги смартфонлар Босе мутахассислари томонидан махсус созланган юқори сифатли аудио тизими билан жиҳозланган бўлиб, бу фойдаланувчиларга мультимедиа контентини истеъмол қилишда янада бой таассурот тақдим этади.
Глобал технология бозорида кучли рақобат шароитида эришилаётган бундай юқори натижалар Xiaomi брендининг фойдаланувчилар эҳтиёжини аниқ топа олаётгани ва флагман қурилмалар нарх ҳамда сифат нисбатини тўғри шакллантирганини кўрсатиб беради.
…