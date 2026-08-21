Redmi K100 Pro ва K100 Pro Max смартфонлари харидорлар орасида юқори талабга эга бўлди

·0·Техно
Redmi K100 Pro ва K100 Pro Max смартфонлари харидорлар орасида юқори талабга эга бўлди

Xiaomi компаниясининг янги флагман қурилмалари бозорда катта муваффақият билан сотилмоқда. ixbt.com нашрининг хабар беришича, тақдим этилганидан кейинги дастлабки бир ҳафта ичида Redmi K100 Pro ва Redmi K100 Pro Max моделлари ўзининг бошланғич савдо ҳажмининг қарийб 95 фоизини сотишга муваффақ бўлган. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Маълум қилинишича, жорий йилнинг 11-август куни эълон қилинган ушбу туркумдаги смартфонлар харидорлар томонидан кескин қизиқиш билан кутиб олинди. @РДОбсерватион таҳлилчилари келтирган рақамларга кўра, янги авлод қурилмалари олдинги авлод вакилларига нисбатан бир неча баробар юқори натижа қайд этган.

Савдо кўрсаткичлари ва ўсиш суръатлари

Таққослаш учун, базавий Redmi K100 Pro модели ўтган йилдаги Redmi K90 гаджетига қараганда 70 фоизга яхшироқ натижа кўрсатган бўлса, янада илғор Redmi K100 Pro Max версиясининг савдо ҳажми Redmi K90 Pro Max кўрсаткичидан нақ 135 фоизга юқори бўлди. Аввалроқ компания вакили Лу Вэйбин тақдимотдан кейинги дастлабки куннинг ўзидаёқ Pro Max версияси олдинги авлод рекордини 150 фоизга янгилаганини маълум қилган эди.

Бундай юқори кўрсаткичларга эришилишида қурилмаларнинг техник хусусиятлари ва замонавий аппарат таъминоти муҳим рол ўйнаган. Сериядаги ҳар икки смартфон ҳам юқори унумдорликка эга илғор Snapdragon процессорлари билан жиҳозланган бўлиб, бу уларнинг тезкорлиги ва барқарор ишлашини таъминлайди.

Техник имкониятлар ва афзалликлар

Янги флагманларнинг яна бир диққатга сазовор жиҳати уларнинг қувват захираси ҳисобланади. Хусусан, Redmi K100 Pro модели 8580 мА•ч сиғимли аккумулятор билан таъминланган бўлса, K100 Pro Max версиясига янада каттароқ — 9070 мА•ч батарея ўрнатилган.

Шунингдек, ишлаб чиқарувчилар овоз сифатига ҳам алоҳида эътибор қаратишган. Ушбу туркумдаги смартфонлар Босе мутахассислари томонидан махсус созланган юқори сифатли аудио тизими билан жиҳозланган бўлиб, бу фойдаланувчиларга мультимедиа контентини истеъмол қилишда янада бой таассурот тақдим этади.

Глобал технология бозорида кучли рақобат шароитида эришилаётган бундай юқори натижалар Xiaomi брендининг фойдаланувчилар эҳтиёжини аниқ топа олаётгани ва флагман қурилмалар нарх ҳамда сифат нисбатини тўғри шакллантирганини кўрсатиб беради.

XiaomiRedmiСмартфонларТехнологияларГаджетлар
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

АҚШ 2030-йилгача йилига мингдан ортиқ космик парвозларни амалга ошириши мумкинАҚШ 2030-йилгача йилига мингдан ортиқ космик парвозларни амалга ошириши мумкинБугун, 10:51Sony Xperia 10 ВИИИ смартфони Geekbench тестида кўриниш бердиSony Xperia 10 ВИИИ смартфони Geekbench тестида кўриниш бердиБугун, 10:23Huawei Пура Х Виев: ноодатий форматдаги янги смартфон тақдим этилдиHuawei Пура Х Виев: ноодатий форматдаги янги смартфон тақдим этилдиБугун, 09:58Samsung Galaxy S26 FE смартфони 27-август куни тақдим этилиши кутилмоқдаSamsung Galaxy S26 FE смартфони 27-август куни тақдим этилиши кутилмоқдаБугун, 07:51ChatGPT учун Apple Мессагес плагини ишга туширилдиChatGPT учун Apple Мессагес плагини ишга туширилдиБугун, 03:22Samsung технологияларини ўғирлаган муҳандис 7 йилга ҳукм қилиндиSamsung технологияларини ўғирлаган муҳандис 7 йилга ҳукм қилиндиБугун, 02:58
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
Samsung Galaxy S27 серияси ҳақида илк тафсилотлар: Компания «Янги мўъжиза» устида ишламоқда
Samsung Galaxy S27 серияси ҳақида илк тафсилотлар: Компания «Янги мўъжиза» устида ишламоқда
Tecno дунёдаги илк рамкасиз смартфонни намойиш этади
Tecno дунёдаги илк рамкасиз смартфонни намойиш этади
Ер сайёраси қора материяни қидирувчи улкан детекторга айланди
Ер сайёраси қора материяни қидирувчи улкан детекторга айланди
iPhone 17 Pro Max смартфонида GTA 5 ўйини ишга туширилди
iPhone 17 Pro Max смартфонида GTA 5 ўйини ишга туширилди
Смартфонлар бозорида мисли кўрилмаган рақобат: 2026-йил сентябрида 5 та флагман чиқади
Смартфонлар бозорида мисли кўрилмаган рақобат: 2026-йил сентябрида 5 та флагман чиқади
Роскосмос космосдан Қуёш тутилиши суратини эълон қилди
Роскосмос космосдан Қуёш тутилиши суратини эълон қилди