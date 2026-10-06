Усталар сири: Автомат узатмалар қутиси узоқ хизмат қилиши учун нималарни билиш шарт?

·51·Авто
Усталар сири: Автомат узатмалар қутиси узоқ хизмат қилиши учун нималарни билиш шарт?

Замонавий автобозорда автомат узатмалар қутисига (АКПП, вариатор ёки робот) эга автомобиллар қулайлиги туфайли ҳайдовчиларнинг асосий танловига айланиб улгурди. Бироқ ушбу мураккаб ва қимматбаҳо агрегатга нотўғри муносабатда бўлиш кўпинча эгасини кутилмаган йирик молиявий таъмирлаш харажатларига дучор қилади.

Автомутахассислар ҳар бир ҳайдовчи кундалик ҳаракат давомида амал қилиши шарт бўлган ва узатмалар қутисининг умрини бир неча йилга узайтирадиган тўртта асосий техник қоидани қайд этди.

1. Светофорда «D»дан «N»га ўтказиш шарт эмас

Кўпчилик ҳайдовчилар орасида светофорнинг қизил чироғида тўхтаганда узатма ричагини нейтрал («N») ҳолатига ўтказиш коробкани «дам олдиради» деган янглиш фикр мавжуд:

  • Нима қилиш керак: Қисқа муддатли (1–2 дақиқалик) тўхташларда селекторни «Drive» (D) режимида қолдириб, шунчаки оёқ тормозини босиб туриш кифоя қилади;

  • Нега бу муҳим: Ҳар сафар беҳуда «D»дан «N»га ва яна «D»га ўтказиш гидроблок ва фрикцион дискларнинг ортиқча ишлашига, вақт ўтиши билан тизимда зарбалар (пинки) пайдо бўлишига олиб келади. Селекторни фақат узоқ вақтли (масалан, темирйўл кесишмасидаги ёки улкан тирбандликдаги) тўхташлардагина нейтралга олиш тавсия этилади.

2. Парковка қилиш алгоритми: «P» режимига шошилманг

Автомобилни тўхтатиш жойига қўйишда кўпчилик эътиборсизлик билан дарҳол «P» (Паркинг) режимига ўтади. Айниқса қияликда бу одат коробка фиксаторига улкан оғирлик туширади:

  • Тўғри кетма-кетлик: Машинани тўлиқ тўхтатинг — тормоз педалини босиб туринг — қўл тормозини («ручник») тортинг — кейингина селекторни «P» режимига ўтказинг;

  • Хавфсизлик кафолати: Бундай кетма-кетлик автомобилнинг бутун оғирлигини коробка ичидаги кичик темир фиксаторга эмас, айнан тормоз колодкаларига юклайди ва агрегатни синдириш хавфидан асрайди.

3. Ҳаракат вақтида «N» режимидан мутлақо фойдаланманг

Механик коробкадаги «накатом» (нейтралда юмалаб кетиш) одатини автомат коробкада такрорлаш — коробка учун чинакам фожиадир:

  • Мой очлиги хавфи: Трассада ёки қияликдан тушаётганда юқори тезликда «N»га ўтказилганда, двигатель айланиши пасаяди, мой насоси босими кескин тушиб кетади;

  • Натижа: Бу пайтда ҳаракатланишда давом этаётган ички вал ва тишли ғилдираклар етарлича мойланмай, қизиб кетади ва ресурси бир неча баробар тез тугайди. Ҳаракат пайтида селектор доимо фақат «D» ҳолатида бўлиши шарт.

4. Тўлиқ тўхтамасдан реверс («R»)га олишни унутинг

Олдинга ҳаракатланиб келаётган машина ҳали бутунлай қотиб тўхтамасдан туриб, шошма-шошарлик билан «R» (орқага ҳаракат) режимига улаш трансмиссия учун энг оғир зарба ҳисобланади:

  • Механизмнинг кескин қаршилиги: Машина инерция билан олдинга силжиётган пайтда реверсни ёқиш тизим ичидаги сайёравий механизмларнинг кескин қисилишига ва фрикционларнинг емирилишига сабаб бўлади;

  • Олтин қоида: Йўналишни ўзгартиришдан аввал машина ғилдиракларининг 100 фоиз тўхтаганига тўлиқ ишонч ҳосил қилинг.

Ушбу оддий техник тартибларга кундалик ҳаётда одатланиш трансмиссия мойини ўз вақтида янгилаб бориш билан биргаликда автомат узатмалар қутисининг 200–300 минг километрдан ортиқ бенуқсон хизмат қилишини кафолатлайди.

АКППавтомобил техник хизматитрансмиссия
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Россияда янги Соллерс СФ5 сотуви бошланди: энди автомат узатмалар қутиси биланРоссияда янги Соллерс СФ5 сотуви бошланди: энди автомат узатмалар қутиси билан16 июн 16:55Lada Azimut кроссовери: 150 от кучига эга турбо мотор ва автомат узатмалар қутисиLada Azimut кроссовери: 150 от кучига эга турбо мотор ва автомат узатмалар қутиси11 июл 01:22Lada Iskra оиласи кенгаймоқда: Универсал моделнинг янги ва арзонроқ версияси тақдим этилдиLada Iskra оиласи кенгаймоқда: Универсал моделнинг янги ва арзонроқ версияси тақдим этилди26 июн 01:53Porsche Taycan янгиланди: Энди электромобилга виртуал узатмалар қутиси ўрнатиладиPorsche Taycan янгиланди: Энди электромобилга виртуал узатмалар қутиси ўрнатилади17 июн 19:28Porsche Taycan янгиланди: Энди электромобил ўзини худди бензинли спорткардек тутадиPorsche Taycan янгиланди: Энди электромобил ўзини худди бензинли спорткардек тутади24 июн 20:22McLaren механик узатмалар қутисини қайтармоқдаMcLaren механик узатмалар қутисини қайтармоқда14 август 21:27
ЭълонларҲамкорлик учун
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Авто янгиликлар

Onix ва Tracker учун 0 фоизли тўлов шартлари эълон қилинди
Onix ва Tracker учун 0 фоизли тўлов шартлари эълон қилинди
Xiaomi ўзининг гигант гибрид кроссоверларини етказиб беришни бошлади
Xiaomi ўзининг гигант гибрид кроссоверларини етказиб беришни бошлади
Geely компаниясининг илк йирик йўлтанламаси бир соатда 43 мингдан ортиқ буюртма олди
Geely компаниясининг илк йирик йўлтанламаси бир соатда 43 мингдан ортиқ буюртма олди
Kia K4 2027 модели тақдим этилди: янги имкониятлар ва нархлар
Kia K4 2027 модели тақдим этилди: янги имкониятлар ва нархлар
Дунёдаги энг тор автомобил Гиннес рекордига кирди
Дунёдаги энг тор автомобил Гиннес рекордига кирди
BYD электромобиллари 1300 километрлик масофани босиб ўтиши мумкин
BYD электромобиллари 1300 километрлик масофани босиб ўтиши мумкин
Toyota Land Cruiser 300 янгиланди: энди бензини йўқ ва гибридга ўтди
Toyota Land Cruiser 300 янгиланди: энди бензини йўқ ва гибридга ўтди
Chery ва Jaguar Land Rover ҳамкорлигидаги Фреэландер 8 жаҳон рекордини ўрнатди
Chery ва Jaguar Land Rover ҳамкорлигидаги Фреэландер 8 жаҳон рекордини ўрнатди