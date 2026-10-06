Тошкент вилоятида банк ходими 100 минг доллар билан ушланди

·0·Жамият
Тошкент вилоятида банк ходими 100 минг доллар билан ушланди

Тошкент вилоятида банк тизимида раҳбарлик лавозимида ишлаган ходим катта миқдорда пул талаб қилишда гумонланиб, тезкор тадбир вақтида ушланди. У Қуйичирчиқ туманидаги жами 20 гектардан ортиқ ер масаласини ҳал қилиб бериш эвазига харидордан миллионлаб доллар талаб қилгани айтилмоқда.

Ҳолат ДХХ ҳамда Бош прокуратура ҳузуридаги Департамент ходимлари ҳамкорлигида ўтказилган тезкор тадбир давомида фош этилган.

4 миллион 250 минг доллар талаб қилинган

Дастлабки маълумотларга кўра, банк минтақавий маркази бўлими бошлиғи Қуйичирчиқ туманидаги 16,05 гектар ер майдонини сотиш, шунингдек, ҳокимлик захирасида бўлган яна 4 гектар ерни расмийлаштириб бериш масаласини ҳал қилишни ваъда қилган.

Бу хизматлар эвазига у харидордан 4 миллион 250 минг доллар талаб қилгани маълум қилинди.

Тезкор тадбир давомида гумонланувчи талаб қилинган маблағнинг бир қисмини — 100 минг долларни олган вақтида ашёвий далиллар билан ушланган.

Тергов ҳаракатлари бошланди

Қайд этилишича, ҳолат юзасидан жиноят иши қўзғатилган. Ҳозирда иш доирасида зарур тергов ҳаракатлари олиб борилмоқда.

Айни пайтда воқеанинг барча тафсилотлари, пул талаб қилиш сабаблари ва ер майдонлари билан боғлиқ келишувнинг бошқа иштирокчилари бор-йўқлигига аниқлик киритилмоқда.

Шунингдек, гумонланувчининг ҳаракатларига ҳуқуқий баҳо тергов натижалари ва суд қароридан кейин берилади.

Миллионлаб долларлик талаб ортида нима бор?

Мазкур ҳолатда эътиборни тортаётган жиҳат — талаб қилинган маблағ миқдорининг ниҳоятда катталигидир. Гап бир марталик 100 минг доллар ҳақида эмас, балки дастлабки маълумотларга кўра, 4 миллион 250 минг долларлик келишув ҳақида бормоқда.

Тезкор тадбир эса ушбу маблағнинг биринчи қисми олинаётган вақтда ўтказилган.

Ҳозир тергов органлари ер майдонларининг ҳуқуқий мақоми, уларни сотиш ёки расмийлаштириш ваколати кимга тегишли экани ва гумонланувчи бу жараёнда қандай имкониятларга эга бўлганини ҳам ўрганиши кутилмоқда.

Энг муҳими, мазкур иш бўйича якуний хулоса тергов ва суд жараёнлари натижасида маълум бўлади. Ҳозирча эса шахснинг айби суднинг қонуний кучга кирган ҳукми билан тасдиқланмаган.

Тошкент вилоятиҚуйичирчиқ туманиБанк тизимиБош прокуратура
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Тошкент вилоятида 38 минг долларлик фирибгарлик аниқландиТошкент вилоятида 38 минг долларлик фирибгарлик аниқланди25 июн 10:05Facebook ижтимоий тармоғида қолдирилган мурожаат юзасидан АVО банкнинг расмий баёнотиFacebook ижтимоий тармоғида қолдирилган мурожаат юзасидан АVО банкнинг расмий баёноти29 сентябр 22:52Омонатга хиёнат: Тошкентда банк масъуллари фуқаронинг 300 000 долларини "туя" қилдиОмонатга хиёнат: Тошкентда банк масъуллари фуқаронинг 300 000 долларини "туя" қилди21 сентябр 12:37«Банк асосчиси халқаро қидирувда!»: Мўминжон Йўлдашевга очилган жиноят иши«Банк асосчиси халқаро қидирувда!»: Мўминжон Йўлдашевга очилган жиноят иши20 сентябр 17:55Қашқадарёда банк билан боғлиқ учта фирибгарлик фош этилдиҚашқадарёда банк билан боғлиқ учта фирибгарлик фош этилди15 июл 11:21P2P ўтказмалар можароси: банк сири масаласи очиқ қолдиP2P ўтказмалар можароси: банк сири масаласи очиқ қолди13 июл 13:48
ЭълонларҲамкорлик учун
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

Фарғонада ноодатий манзара: юзлаб тирик балиқ йўлга сочилди
Фарғонада ноодатий манзара: юзлаб тирик балиқ йўлга сочилди
Ўзбекистонда ноодатий онлайн тўй ўтказилди: келин-куёв АҚШдан туриб маросимда қатнашди
Ўзбекистонда ноодатий онлайн тўй ўтказилди: келин-куёв АҚШдан туриб маросимда қатнашди
Чорсуда қўшиқ куйлаб пул сўраган бола Миллий гвардия ходимлари томонидан олиб кетилди
Чорсуда қўшиқ куйлаб пул сўраган бола Миллий гвардия ходимлари томонидан олиб кетилди
Оила қуриш учун идеал ёш нечада? Қизлар ва йигитлар учун мослашиш формуласи
Оила қуриш учун идеал ёш нечада? Қизлар ва йигитлар учун мослашиш формуласи
Қидирув ҳаракатлари давом этмоқда
Қидирув ҳаракатлари давом этмоқда
Наманганда 5 ёшли қиз зўрланиши билан боғлиқ иш бўйича қўшимча маълумотлар берилди
Наманганда 5 ёшли қиз зўрланиши билан боғлиқ иш бўйича қўшимча маълумотлар берилди
2 та машиналик жойга 16 та автомобил: Ўзбекистонда ноодатий автотураргоҳ
2 та машиналик жойга 16 та автомобил: Ўзбекистонда ноодатий автотураргоҳ
75 килолик тарвуз! Ўзбекистонда етиштирилган баҳайбат полиз маҳсулоти барчани ҳайратга солди
75 килолик тарвуз! Ўзбекистонда етиштирилган баҳайбат полиз маҳсулоти барчани ҳайратга солди