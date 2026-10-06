Тошкент вилоятида банк ходими 100 минг доллар билан ушланди
Тошкент вилоятида банк тизимида раҳбарлик лавозимида ишлаган ходим катта миқдорда пул талаб қилишда гумонланиб, тезкор тадбир вақтида ушланди. У Қуйичирчиқ туманидаги жами 20 гектардан ортиқ ер масаласини ҳал қилиб бериш эвазига харидордан миллионлаб доллар талаб қилгани айтилмоқда.
Ҳолат ДХХ ҳамда Бош прокуратура ҳузуридаги Департамент ходимлари ҳамкорлигида ўтказилган тезкор тадбир давомида фош этилган.
4 миллион 250 минг доллар талаб қилинган
Дастлабки маълумотларга кўра, банк минтақавий маркази бўлими бошлиғи Қуйичирчиқ туманидаги 16,05 гектар ер майдонини сотиш, шунингдек, ҳокимлик захирасида бўлган яна 4 гектар ерни расмийлаштириб бериш масаласини ҳал қилишни ваъда қилган.
Бу хизматлар эвазига у харидордан 4 миллион 250 минг доллар талаб қилгани маълум қилинди.
Тезкор тадбир давомида гумонланувчи талаб қилинган маблағнинг бир қисмини — 100 минг долларни олган вақтида ашёвий далиллар билан ушланган.
Тергов ҳаракатлари бошланди
Қайд этилишича, ҳолат юзасидан жиноят иши қўзғатилган. Ҳозирда иш доирасида зарур тергов ҳаракатлари олиб борилмоқда.
Айни пайтда воқеанинг барча тафсилотлари, пул талаб қилиш сабаблари ва ер майдонлари билан боғлиқ келишувнинг бошқа иштирокчилари бор-йўқлигига аниқлик киритилмоқда.
Шунингдек, гумонланувчининг ҳаракатларига ҳуқуқий баҳо тергов натижалари ва суд қароридан кейин берилади.
Миллионлаб долларлик талаб ортида нима бор?
Мазкур ҳолатда эътиборни тортаётган жиҳат — талаб қилинган маблағ миқдорининг ниҳоятда катталигидир. Гап бир марталик 100 минг доллар ҳақида эмас, балки дастлабки маълумотларга кўра, 4 миллион 250 минг долларлик келишув ҳақида бормоқда.
Тезкор тадбир эса ушбу маблағнинг биринчи қисми олинаётган вақтда ўтказилган.
Ҳозир тергов органлари ер майдонларининг ҳуқуқий мақоми, уларни сотиш ёки расмийлаштириш ваколати кимга тегишли экани ва гумонланувчи бу жараёнда қандай имкониятларга эга бўлганини ҳам ўрганиши кутилмоқда.
Энг муҳими, мазкур иш бўйича якуний хулоса тергов ва суд жараёнлари натижасида маълум бўлади. Ҳозирча эса шахснинг айби суднинг қонуний кучга кирган ҳукми билан тасдиқланмаган.
Изоҳлар 0
…