Xiaomi компанияси 6000 мА·ч батареяга эга Redmi 17C 5G смартфонини тақдим этди
Xiaomi бренди оммабоп қурилмалар қаторини кенгайтириб, 5G тармоқларини қўллаб-қувватлайдиган янги бюджет тоифасидаги Redmi 17C 5G смартфонини расман намойиш қилди. Ixbt.com маълумотига кўра, мазкур қурилма харидорларга замонавий технологиялар ва узоқ муддатли автономияни ҳамёнбоп нархда таклиф қилишга мўлжалланган бўлиб, унинг асосий версияси жаҳон бозорида тахминан 220 доллар атрофида баҳоланмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Техник имкониятлар ва унумдорликЯнги смартфон MediaTek Dimensity 6300 процессор базасида ишлайди. Қурилма 4 GB тезкор хотира ҳамда 64 ёки 128 GB ҳажмли UFS 2.2 форматидаги ички флеш-хотира билан жиҳозланган. Дастурий таъминот қисмида эса Android 16 операцион тизимига асосланган HyperOS 3 интерфейси қўлланилгани фойдаланувчиларга замонавий имкониятларни тақдим этади.
Моделнинг энг эътиборга молик жиҳатларидан бири бу унинг йирик дисплейидир. Redmi 17C 5G диагонали 6,9 дюймли ИПС экран билан жиҳозланган бўлиб, у ҲД+ тасвир сифатини тақдим этади. Экраннинг янгланиш частотаси 120 Hz гача етишини, унинг энг юқори ёрқинлиги эса 810 нитни ташкил қилишини ixbt.com таъкидлайди.
Камера ва мустаҳкам автономияСуратга олиш имкониятлари бўйича смартфон 50 мегапикселли асосий камера ва 8 мегапикселли олд камера билан таъминланган. Бу кундалик вазифалар ва сифатли кадрлар яратиш учун етарли имкониятларни очиб беради. Қурилманинг оптик имкониятлари бюджет синфидаги фойдаланувчилар талабларини тўлақонли қондиришга қаратилган.
Қурилманинг энергетик салоҳияти ҳам юқори даражада. Смартфон 6000 мА·ч сиғимга эга улкан аккумулятор билан жиҳозланган бўлиб, у 33 В қувватга эга симли қувватлаш технологиясини қўллаб-қувватлайди. Бундай батарея қуввати фойдаланувчиларга қурилмадан узоқ вақт давомида қувватлагичсиз фойдаланиш имконини беради.
Қўшимча қулайликлар ва нарх сиёсатиАлоҳида таъкидлаш жоизки, модел IP64 даражасидаги корпус ҳимоясига эга бўлиб, бу уни чанг ва сув сачрашидан ҳимоя қилади. Шунингдек, ишлаб чиқарувчилар анъанавий қулоқчинлар учун 3.5 мм разъем ва микроСД хотира карталари учун алоҳида слотни сақлаб қолганлар.
Ҳозирги вақтда янги смартфон Сингапур бозорида сотувга чиқарилган бўлиб, у ерда 279 сингапур доллари — тахминан 220 АҚШ доллари миқдорида баҳоланмоқда. Бу нарх сиёсати мазкур қурилмани бозордаги энг рақобатбардош 5G смартфонлардан бирига айлантиради.
…