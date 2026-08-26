Xiaomi компанияси 6000 мА·ч батареяга эга Redmi 17C 5G смартфонини тақдим этди

·0·Техно
Xiaomi компанияси 6000 мА·ч батареяга эга Redmi 17C 5G смартфонини тақдим этди

Xiaomi бренди оммабоп қурилмалар қаторини кенгайтириб, 5G тармоқларини қўллаб-қувватлайдиган янги бюджет тоифасидаги Redmi 17C 5G смартфонини расман намойиш қилди. Ixbt.com маълумотига кўра, мазкур қурилма харидорларга замонавий технологиялар ва узоқ муддатли автономияни ҳамёнбоп нархда таклиф қилишга мўлжалланган бўлиб, унинг асосий версияси жаҳон бозорида тахминан 220 доллар атрофида баҳоланмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Техник имкониятлар ва унумдорлик

Янги смартфон MediaTek Dimensity 6300 процессор базасида ишлайди. Қурилма 4 GB тезкор хотира ҳамда 64 ёки 128 GB ҳажмли UFS 2.2 форматидаги ички флеш-хотира билан жиҳозланган. Дастурий таъминот қисмида эса Android 16 операцион тизимига асосланган HyperOS 3 интерфейси қўлланилгани фойдаланувчиларга замонавий имкониятларни тақдим этади.

Моделнинг энг эътиборга молик жиҳатларидан бири бу унинг йирик дисплейидир. Redmi 17C 5G диагонали 6,9 дюймли ИПС экран билан жиҳозланган бўлиб, у ҲД+ тасвир сифатини тақдим этади. Экраннинг янгланиш частотаси 120 Hz гача етишини, унинг энг юқори ёрқинлиги эса 810 нитни ташкил қилишини ixbt.com таъкидлайди.

Камера ва мустаҳкам автономия

Суратга олиш имкониятлари бўйича смартфон 50 мегапикселли асосий камера ва 8 мегапикселли олд камера билан таъминланган. Бу кундалик вазифалар ва сифатли кадрлар яратиш учун етарли имкониятларни очиб беради. Қурилманинг оптик имкониятлари бюджет синфидаги фойдаланувчилар талабларини тўлақонли қондиришга қаратилган.

Қурилманинг энергетик салоҳияти ҳам юқори даражада. Смартфон 6000 мА·ч сиғимга эга улкан аккумулятор билан жиҳозланган бўлиб, у 33 В қувватга эга симли қувватлаш технологиясини қўллаб-қувватлайди. Бундай батарея қуввати фойдаланувчиларга қурилмадан узоқ вақт давомида қувватлагичсиз фойдаланиш имконини беради.

Қўшимча қулайликлар ва нарх сиёсати

Алоҳида таъкидлаш жоизки, модел IP64 даражасидаги корпус ҳимоясига эга бўлиб, бу уни чанг ва сув сачрашидан ҳимоя қилади. Шунингдек, ишлаб чиқарувчилар анъанавий қулоқчинлар учун 3.5 мм разъем ва микроСД хотира карталари учун алоҳида слотни сақлаб қолганлар.

Ҳозирги вақтда янги смартфон Сингапур бозорида сотувга чиқарилган бўлиб, у ерда 279 сингапур доллари — тахминан 220 АҚШ доллари миқдорида баҳоланмоқда. Бу нарх сиёсати мазкур қурилмани бозордаги энг рақобатбардош 5G смартфонлардан бирига айлантиради.

XiaomiRedmiСмартфонТехнологияГадгет
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

HP арзон ва ўта узоқ ишлайдиган ОмниБоок 3 ноутбукини тақдим этдиHP арзон ва ўта узоқ ишлайдиган ОмниБоок 3 ноутбукини тақдим этдиБугун, 04:29Garmin Fenix 9 Pro тақдим этилди: 291 кунгача ишлайдиган флагман соатGarmin Fenix 9 Pro тақдим этилди: 291 кунгача ишлайдиган флагман соатБугун, 04:00Samsung Galaxy S27 Ultra рендерлари ошкор этилдиSamsung Galaxy S27 Ultra рендерлари ошкор этилдиБугун, 00:23Apple Ҳиде Мй Эмаил хусусиятини ўзгартириш режимидан воз кечдиApple Ҳиде Мй Эмаил хусусиятини ўзгартириш режимидан воз кечдиКеча, 19:57Apple компанияси янги M6 ва M5 Pro чипли Mac mini компьютерларини тақдим этдиApple компанияси янги M6 ва M5 Pro чипли Mac mini компьютерларини тақдим этдиКеча, 19:29Apple ўзининг энг кучли M5 Ultra ва M6 чипларини тақдим этдиApple ўзининг энг кучли M5 Ultra ва M6 чипларини тақдим этдиКеча, 19:21
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
Tecno дунёдаги илк рамкасиз смартфонни намойиш этади
Tecno дунёдаги илк рамкасиз смартфонни намойиш этади
Ер сайёраси қора материяни қидирувчи улкан детекторга айланди
Ер сайёраси қора материяни қидирувчи улкан детекторга айланди
iPhone 17 Pro Max смартфонида GTA 5 ўйини ишга туширилди
iPhone 17 Pro Max смартфонида GTA 5 ўйини ишга туширилди
Роскосмос космосдан Қуёш тутилиши суратини эълон қилди
Роскосмос космосдан Қуёш тутилиши суратини эълон қилди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Кавасаки тўрт оёқли Корлео роботини серияли ишлаб чиқаришга тайёрламоқда
Кавасаки тўрт оёқли Корлео роботини серияли ишлаб чиқаришга тайёрламоқда