Аргентина терма жамоаси футболчиларининг дисквалификация муддати қисқартирилди
Аргентина футбол ассоциацияси (АФА) FIFA билан музокаралар олиб бориб, Леандро Паредес ҳамда Наҳуел Молинага нисбатан қўлланилган оғир интизомий жазолар ижросини енгиллаштиришга эришди. Goal.com хабар қилишича, эндиликда ушбу футболчилар ўзларининг дисквалификация ўйинларини расмий мусобақалар билан бир қаторда ўртоқлик учрашувларида ҳам ўтаб кетиш имкониятига эга бўладилар. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Мазкур воқеалар ривожи 2026-йилги жаҳон чемпионати финалида Испаниядан учралган 1:0 ҳисобидаги мағлубиятдан кейин юзага келган эди. Ҳал қилувчи баҳодан сўнг майдонда йирик муштлашув келиб чиқиб, учрашув якуни жанжалларга бой ўтди. Оқибатда Халқаро футбол федерацияси Аргентина терма жамоасининг бир нечта вакилларига нисбатан қаттиқ жазо чораларини белгилаган эди.
Жазолар тафсилотлари ва АФА ҳаракатлариХусусан, тажрибали ярим ҳимоячи Леандро Паредес рақиб футболчиси Эрик Гарсиянинг бўйнидан олгани, Гавидан юзига уриб, уни ерга йиқитгани учун 10 та ўйинга четлатилиб, 65 минг фунт стерлинг миқдорида жаримага тортилган эди. Ҳимоячи Наҳуел Молина эса Испания терма жамоаси сардори Родри билан юзага келган можаро чоғида унинг кўкрак қисмига ургани учун еттита ўйиндан маҳрум қилинганди.
Вазиятнинг жиддийлигини тушунган АФА раҳбарияти дарҳол FIFAга мурожаат қилиб, дисквалификация муддатларини ўташ тартибини ўзгартириш бўйича сўров юборди. Ассоциация баёнотида таъкидланишича, FIFA Интизом қўмитаси ушбу сўровни амалдаги қоидаларга мувофиқ маъқуллаган ва футболчилар ўз жазоларини А классидаги ўртоқлик ўйинларида ҳам ўтаб боришлари мумкин бўлган.
Келгуси режалар ва олдинги можароларШунга қарамай, Аргентина футбол ассоциацияси ҳуқуқларини ҳимоя қилишни давом эттирмоқда. АФА расмий қарор асосларини олгач, FIFA Апелляция қўмитасига шикоят киритишни режалаштирган. Агар бу натижа бермаса, масала Sport арбитраж судига (КАС) қадар олиб чиқилиши мумкинлиги айтилмоқда.
Таъкидлаш жоизки, бу Аргентинанинг ушбу турнирдаги ягона интизомий муаммоси эмас эди. Англияга қарши кечган ярим финал баҳосидан кейин Лионель Месси, Кристиан Ромеро, Жовани Ло Челсо ва Лисандро Мартинес каби футболчилар Фалкланд ороллари Аргентинага тегишли эканини билдирувчи баҳсли баннер билан нишоннома ўтказгани ҳам кенг муҳокамаларга сабаб бўлганди.
…