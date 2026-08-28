Аргентина терма жамоаси футболчиларининг дисквалификация муддати қисқартирилди

·4·Спорт
Аргентина терма жамоаси футболчиларининг дисквалификация муддати қисқартирилди

Аргентина футбол ассоциацияси (АФА) FIFA билан музокаралар олиб бориб, Леандро Паредес ҳамда Наҳуел Молинага нисбатан қўлланилган оғир интизомий жазолар ижросини енгиллаштиришга эришди. Goal.com хабар қилишича, эндиликда ушбу футболчилар ўзларининг дисквалификация ўйинларини расмий мусобақалар билан бир қаторда ўртоқлик учрашувларида ҳам ўтаб кетиш имкониятига эга бўладилар. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Мазкур воқеалар ривожи 2026-йилги жаҳон чемпионати финалида Испаниядан учралган 1:0 ҳисобидаги мағлубиятдан кейин юзага келган эди. Ҳал қилувчи баҳодан сўнг майдонда йирик муштлашув келиб чиқиб, учрашув якуни жанжалларга бой ўтди. Оқибатда Халқаро футбол федерацияси Аргентина терма жамоасининг бир нечта вакилларига нисбатан қаттиқ жазо чораларини белгилаган эди.

Жазолар тафсилотлари ва АФА ҳаракатлари

Хусусан, тажрибали ярим ҳимоячи Леандро Паредес рақиб футболчиси Эрик Гарсиянинг бўйнидан олгани, Гавидан юзига уриб, уни ерга йиқитгани учун 10 та ўйинга четлатилиб, 65 минг фунт стерлинг миқдорида жаримага тортилган эди. Ҳимоячи Наҳуел Молина эса Испания терма жамоаси сардори Родри билан юзага келган можаро чоғида унинг кўкрак қисмига ургани учун еттита ўйиндан маҳрум қилинганди.

Вазиятнинг жиддийлигини тушунган АФА раҳбарияти дарҳол FIFAга мурожаат қилиб, дисквалификация муддатларини ўташ тартибини ўзгартириш бўйича сўров юборди. Ассоциация баёнотида таъкидланишича, FIFA Интизом қўмитаси ушбу сўровни амалдаги қоидаларга мувофиқ маъқуллаган ва футболчилар ўз жазоларини А классидаги ўртоқлик ўйинларида ҳам ўтаб боришлари мумкин бўлган.

Келгуси режалар ва олдинги можаролар

Шунга қарамай, Аргентина футбол ассоциацияси ҳуқуқларини ҳимоя қилишни давом эттирмоқда. АФА расмий қарор асосларини олгач, FIFA Апелляция қўмитасига шикоят киритишни режалаштирган. Агар бу натижа бермаса, масала Sport арбитраж судига (КАС) қадар олиб чиқилиши мумкинлиги айтилмоқда.

Таъкидлаш жоизки, бу Аргентинанинг ушбу турнирдаги ягона интизомий муаммоси эмас эди. Англияга қарши кечган ярим финал баҳосидан кейин Лионель Месси, Кристиан Ромеро, Жовани Ло Челсо ва Лисандро Мартинес каби футболчилар Фалкланд ороллари Аргентинага тегишли эканини билдирувчи баҳсли баннер билан нишоннома ўтказгани ҳам кенг муҳокамаларга сабаб бўлганди.

АргентинаFIFAЛеандро ПаредесНаҳуел МолинаФутбол
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Пер Сеж Раян Шеркини даҳо деб атадиПер Сеж Раян Шеркини даҳо деб атадиБугун, 12:54Коул Палмер Хаби Алонсо қўл остида эркинлик топганини айтдиКоул Палмер Хаби Алонсо қўл остида эркинлик топганини айтдиБугун, 12:52Ўзбекистон эшкак эшишда илк бор жаҳон чемпионлигини қўлга киритдиЎзбекистон эшкак эшишда илк бор жаҳон чемпионлигини қўлга киритдиБугун, 12:26Европа саҳнасида яна бир ўзбек: Беҳруз Каримов Конференциялар лигасида қатнашади!Европа саҳнасида яна бир ўзбек: Беҳруз Каримов Конференциялар лигасида қатнашади!Бугун, 12:17Моуринью бошчилигидаги «Реал»ни ЕЧЛда даҳшатли ўйинлар кутмоқда!Моуринью бошчилигидаги «Реал»ни ЕЧЛда даҳшатли ўйинлар кутмоқда!Бугун, 12:09180 миллионлик трансферлардан фақат у қолди: Ҳусанов «Сити»нинг келажагига айланди!180 миллионлик трансферлардан фақат у қолди: Ҳусанов «Сити»нинг келажагига айланди!Бугун, 12:05
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
Абдумалик Ёрбутаев Ереванда яна портлади: Доэв нокаутда қолди (видео)
Абдумалик Ёрбутаев Ереванда яна портлади: Доэв нокаутда қолди (видео)
Ямаль туғилган кунида ғайриоддий “пушти зиёфат” уюштирди
Ямаль туғилган кунида ғайриоддий “пушти зиёфат” уюштирди
Ҳусановдан мастер-класс: 97% аниқлик ва 97 марта тўпга тегиниш (видео)
Ҳусановдан мастер-класс: 97% аниқлик ва 97 марта тўпга тегиниш (видео)