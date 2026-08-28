SpaceX кичик кемалар учун янги Starlink тарифини жорий қилди
Илон Маскга тегишли бўлган SpaceX компанияси денгиз саёҳатчилари ва хусусий кемалар эгалари учун мўлжалланган янги Starlink сунъий йўлдош интернети тарифини тақдим этди. ixbt.com маълумотига кўра, Персонал Маритиме деб номланган мазкур хизмат кичик кема эгаларига очиқ сувларда ҳам қулай алоқа ва чексиз интернет имкониятини тақдим этади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Янги тариф бўйича ойлик абонент тўлови 185 АҚШ долларини ташкил этади. Мазкур пакетнинг асосий афзалликларидан бири шундаки, фойдаланувчилар бошқа мамлакатлар қирғоқлари яқинида ҳар 30 кунда рўйхатдан ўтган мамлакатга қайтиш мажбуриятисиз узоқ вақт давомида интернетдан фойдаланишлари мумкин.
Тариф шартлари ва чекловларБироқ SpaceX ушбу имтиёзли тарифдан фойдаланиш учун қатъий қоидаларни белгилаган. Персонал Маритиме фақатгина узунлиги 40 футдан (тахминан 12,2 метр) кам бўлган ночерик ёки шахсий кемалар учун мўлжалланган. Тижорат мақсадидаги балиқ овлаш кемалари, паромлар ва йирик яхталар ушбу дастурга киритилмагани таъкидланмоқда.
Тариф шартларига кўра, қирғоқдан 12 денгиз мили (тахминан 22 километр) масофагача бўлган ҳудудда интернет трафик мутлақо чекланмаган ва тезлик пасайтирилмайди. Ҳозирги босқичда мазкур хизмат фақат махсус таклифномалар орқали уланиши мумкин бўлиб, у илгари денгизда Starlink хизматидан фойдаланган фойдаланувчиларга тақдим этилмоқда.
Молиявий жиҳатлар ва келгусидаги харажатларУланиш жараёнида сузиш воситасининг номи, унинг давлат байроғи, узунлиги ҳамда рўйхатдан ўтганлигини тасдиқловчи ҳужжатлар талаб этилади. Компаниянинг фикрича, бу чоралар имтиёзли тарифдан тижорат мақсадларида фойдаланишнинг олдини олишга хизмат қилади.
Ҳозирги кунда денгизчилар учун мавжуд бўлган Глобал Приоритй тарифи ойига 650 долларни ташкил этишини ҳисобга олсак, 185 долларлик янги вариант анча тежамкор кўринади. Шунга қарамай, мазкурлар иқтисод фақат қирғоқ яқинидагина ўз кучини сақлаб қолади.
Агар кема 12 милчилик зонадан ташқарига чиқса, фойдаланувчи Осеан Моде режимини ёқишга мажбур бўлади ва бу ҳолатда трафик алоҳида тўланади. Қизиғи шундаки, SpaceX очиқ океандаги қўшимча трафик нархини уч баравар ошириб, ҳар бир гигабайт учун 6 доллардан белгилаган.
…