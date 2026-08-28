SpaceX кичик кемалар учун янги Starlink тарифини жорий қилди

·3·Техно
SpaceX кичик кемалар учун янги Starlink тарифини жорий қилди

Илон Маскга тегишли бўлган SpaceX компанияси денгиз саёҳатчилари ва хусусий кемалар эгалари учун мўлжалланган янги Starlink сунъий йўлдош интернети тарифини тақдим этди. ixbt.com маълумотига кўра, Персонал Маритиме деб номланган мазкур хизмат кичик кема эгаларига очиқ сувларда ҳам қулай алоқа ва чексиз интернет имкониятини тақдим этади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Янги тариф бўйича ойлик абонент тўлови 185 АҚШ долларини ташкил этади. Мазкур пакетнинг асосий афзалликларидан бири шундаки, фойдаланувчилар бошқа мамлакатлар қирғоқлари яқинида ҳар 30 кунда рўйхатдан ўтган мамлакатга қайтиш мажбуриятисиз узоқ вақт давомида интернетдан фойдаланишлари мумкин.

Тариф шартлари ва чекловлар

Бироқ SpaceX ушбу имтиёзли тарифдан фойдаланиш учун қатъий қоидаларни белгилаган. Персонал Маритиме фақатгина узунлиги 40 футдан (тахминан 12,2 метр) кам бўлган ночерик ёки шахсий кемалар учун мўлжалланган. Тижорат мақсадидаги балиқ овлаш кемалари, паромлар ва йирик яхталар ушбу дастурга киритилмагани таъкидланмоқда.

Тариф шартларига кўра, қирғоқдан 12 денгиз мили (тахминан 22 километр) масофагача бўлган ҳудудда интернет трафик мутлақо чекланмаган ва тезлик пасайтирилмайди. Ҳозирги босқичда мазкур хизмат фақат махсус таклифномалар орқали уланиши мумкин бўлиб, у илгари денгизда Starlink хизматидан фойдаланган фойдаланувчиларга тақдим этилмоқда.

Молиявий жиҳатлар ва келгусидаги харажатлар

Уланиш жараёнида сузиш воситасининг номи, унинг давлат байроғи, узунлиги ҳамда рўйхатдан ўтганлигини тасдиқловчи ҳужжатлар талаб этилади. Компаниянинг фикрича, бу чоралар имтиёзли тарифдан тижорат мақсадларида фойдаланишнинг олдини олишга хизмат қилади.

Ҳозирги кунда денгизчилар учун мавжуд бўлган Глобал Приоритй тарифи ойига 650 долларни ташкил этишини ҳисобга олсак, 185 долларлик янги вариант анча тежамкор кўринади. Шунга қарамай, мазкурлар иқтисод фақат қирғоқ яқинидагина ўз кучини сақлаб қолади.

Агар кема 12 милчилик зонадан ташқарига чиқса, фойдаланувчи Осеан Моде режимини ёқишга мажбур бўлади ва бу ҳолатда трафик алоҳида тўланади. Қизиғи шундаки, SpaceX очиқ океандаги қўшимча трафик нархини уч баравар ошириб, ҳар бир гигабайт учун 6 доллардан белгилаган.

SpaceXStarlinkИнтернетТехнологияларЯнгиликлар
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

NASA космик телескопи 4 миллиард долларлик бюджет муаммосидан сўнг учирилишга ҳозирланмоқдаNASA космик телескопи 4 миллиард долларлик бюджет муаммосидан сўнг учирилишга ҳозирланмоқдаБугун, 14:23Samsung Galaxy S27 Ultra корпус геометрияси ва эргономикасида ўзгаришлар кутилмоқдаSamsung Galaxy S27 Ultra корпус геометрияси ва эргономикасида ўзгаришлар кутилмоқдаБугун, 13:57Samsung компанияси Galaxy S24 Ultra учун Оне устида ишламоқдаSamsung компанияси Galaxy S24 Ultra учун Оне устида ишламоқдаБугун, 13:27Смартфон хотираси нархи кескин ошиб, процессорлардан қимматлашдиСмартфон хотираси нархи кескин ошиб, процессорлардан қимматлашдиБугун, 12:30Starlink ва Либертй Костарикада тўғридан-тўғри спутник алоқасини ишга туширдиStarlink ва Либертй Костарикада тўғридан-тўғри спутник алоқасини ишга туширдиБугун, 11:52Huawei Watch GT 7 Pro ақлли соатлари Хитойда сотувга чиқдиHuawei Watch GT 7 Pro ақлли соатлари Хитойда сотувга чиқдиБугун, 10:53
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
Tecno дунёдаги илк рамкасиз смартфонни намойиш этади
Tecno дунёдаги илк рамкасиз смартфонни намойиш этади
Ер сайёраси қора материяни қидирувчи улкан детекторга айланди
Ер сайёраси қора материяни қидирувчи улкан детекторга айланди
iPhone 17 Pro Max смартфонида GTA 5 ўйини ишга туширилди
iPhone 17 Pro Max смартфонида GTA 5 ўйини ишга туширилди
Роскосмос космосдан Қуёш тутилиши суратини эълон қилди
Роскосмос космосдан Қуёш тутилиши суратини эълон қилди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Кавасаки тўрт оёқли Корлео роботини серияли ишлаб чиқаришга тайёрламоқда
Кавасаки тўрт оёқли Корлео роботини серияли ишлаб чиқаришга тайёрламоқда