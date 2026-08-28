Олмаота–Тошкент поездида янгилик: алоҳида аёллар вагони йўлга қўйилмоқда!

·1·Жамият
Олмаота–Тошкент поездида янгилик: алоҳида аёллар вагони йўлга қўйилмоқда!

Марказий Осиёнинг икки йирик шаҳри — Тошкент ва Олмаота ўртасида қатновчи халқаро йўловчи поездида хотин-қизлар учун қулайлик яратиш мақсадида муҳим ўзгариш жорий этилмоқда. 1 октябрдан бошлаб мазкур халқаро йўналишдаги поезд таркибига алоҳида аёллар вагони киритилади.

Ушбу вагонга чипталар фақат аёл йўловчилар учун сотилади. Шунингдек, вагон ичида йўловчиларга аёл проводниклар хизмат кўрсатиши белгиланган.

Вагонда кимлар сафар қилиши мумкин?

Халқаро қатновдаги янги тартиб қуйидаги асосий қоидаларни ўз ичига олади:

  • Йўловчилар таркиби: Чипталар истисносиз фақат хотин-қизларга расмийлаштирилади;

  • Болалар билан сафар: Аёл йўловчилар ўзлари билан биргаликда 7 ёшгача бўлган ўғил болаларни ҳам ушбу вагонда олиб юришларига рухсат этилади;

  • Чипта сотуви ва белгиси: Чипталарни темир йўл кассалари ҳамда расмий веб-сайт орқали харид қилиш мумкин. Сотув тизимида аёллар вагонидаги ўринлар махсус «JN» белгиси билан ажратиб кўрсатилади;

  • Брон қилиш муддати: Чипталар сафар муддатидан 45 кун олдин сотувга чиқарилади.

Поезднинг кундалик ҳаракат жадвали:

Мазкур йўналиш бўйича поездлар ҳар куни мунтазам равишда қатновини амалга оширади:

  • Олмаота → Тошкент: Жўнаб кетиш вақти — 19:05, пойтахт Тошкентга етиб келиш — 12:53;

  • Тошкент → Олмаота: Жўнаш вақти — 14:41, Олмаотага етиб бориш — 08:51.

Мазкур ташаббус хотин-қизларнинг узоқ масофали халқаро сафарларда янада хавфсиз, эркин ва хотиржам ҳаракатланишини таъминлашга қаратилган.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Мустақиллик байрами арафасида 852 нафар шахс афв этилдиМустақиллик байрами арафасида 852 нафар шахс афв этилдиБугун, 11:33Тошкентдаги барча олийгоҳларда дарслар соат 08:00 дан бошланади!Тошкентдаги барча олийгоҳларда дарслар соат 08:00 дан бошланади!Кеча, 16:31Шукурулло Исроилов янги лавозими ва негативчиларга жавоб қайтарди (видео)Шукурулло Исроилов янги лавозими ва негативчиларга жавоб қайтарди (видео)Кеча, 16:01“5 эгизаклигини билиб, шокка тушдим”: Андижонда ноёб туғруқ“5 эгизаклигини билиб, шокка тушдим”: Андижонда ноёб туғруқКеча, 15:47Талабаларга: Контракт пулини тўлаш тартиби ва муддатлари эълон қилиндиТалабаларга: Контракт пулини тўлаш тартиби ва муддатлари эълон қилиндиКеча, 10:24Бир йиллик қидирувга якун ясалдиБир йиллик қидирувга якун ясалдиКеча, 00:26
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

Абдуқодир Ҳусанов оғир жудоликка учради
Абдуқодир Ҳусанов оғир жудоликка учради
Уй ҳайвонлари учун талаб қилинадиган паспортнинг нусха кўриниши тармоқларда тарқалди
Уй ҳайвонлари учун талаб қилинадиган паспортнинг нусха кўриниши тармоқларда тарқалди
Тўй куни қабристонга борган келин-куёв кўпчиликни тўлқинлантирди
Тўй куни қабристонга борган келин-куёв кўпчиликни тўлқинлантирди
Кореялик сайёҳга 90 минг сўмлик ичимлик сотган Ўзбекистонлик сотувчи Корея телевидениясида ҳам ёритилди
Кореялик сайёҳга 90 минг сўмлик ичимлик сотган Ўзбекистонлик сотувчи Корея телевидениясида ҳам ёритилди
Қашқадарёлик ҳунарманд оддий темирдан санъат асарлари яратмоқда
Қашқадарёлик ҳунарманд оддий темирдан санъат асарлари яратмоқда
Ўзбекистонда эркак 8 йилдан сўнг аёлининг генетик жиҳатдан эркак жинсига мансуб эканлигини билиб қолди
Ўзбекистонда эркак 8 йилдан сўнг аёлининг генетик жиҳатдан эркак жинсига мансуб эканлигини билиб қолди
21 ёшли блогернинг сўнгги саёҳати фожиа билан якунланди
21 ёшли блогернинг сўнгги саёҳати фожиа билан якунланди
Фарғонада ҳашар вақтида “Инсон” маркази ходими ҳалок бўлди
Фарғонада ҳашар вақтида “Инсон” маркази ходими ҳалок бўлди