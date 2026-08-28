Олмаота–Тошкент поездида янгилик: алоҳида аёллар вагони йўлга қўйилмоқда!
Марказий Осиёнинг икки йирик шаҳри — Тошкент ва Олмаота ўртасида қатновчи халқаро йўловчи поездида хотин-қизлар учун қулайлик яратиш мақсадида муҳим ўзгариш жорий этилмоқда. 1 октябрдан бошлаб мазкур халқаро йўналишдаги поезд таркибига алоҳида аёллар вагони киритилади.
Ушбу вагонга чипталар фақат аёл йўловчилар учун сотилади. Шунингдек, вагон ичида йўловчиларга аёл проводниклар хизмат кўрсатиши белгиланган.
Вагонда кимлар сафар қилиши мумкин?
Халқаро қатновдаги янги тартиб қуйидаги асосий қоидаларни ўз ичига олади:
Йўловчилар таркиби: Чипталар истисносиз фақат хотин-қизларга расмийлаштирилади;
Болалар билан сафар: Аёл йўловчилар ўзлари билан биргаликда 7 ёшгача бўлган ўғил болаларни ҳам ушбу вагонда олиб юришларига рухсат этилади;
Чипта сотуви ва белгиси: Чипталарни темир йўл кассалари ҳамда расмий веб-сайт орқали харид қилиш мумкин. Сотув тизимида аёллар вагонидаги ўринлар махсус «JN» белгиси билан ажратиб кўрсатилади;
Брон қилиш муддати: Чипталар сафар муддатидан 45 кун олдин сотувга чиқарилади.
Поезднинг кундалик ҳаракат жадвали:
Мазкур йўналиш бўйича поездлар ҳар куни мунтазам равишда қатновини амалга оширади:
Олмаота → Тошкент: Жўнаб кетиш вақти — 19:05, пойтахт Тошкентга етиб келиш — 12:53;
Тошкент → Олмаота: Жўнаш вақти — 14:41, Олмаотага етиб бориш — 08:51.
Мазкур ташаббус хотин-қизларнинг узоқ масофали халқаро сафарларда янада хавфсиз, эркин ва хотиржам ҳаракатланишини таъминлашга қаратилган.
…