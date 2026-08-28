Telegram’да хавфли тузоқ: Ҳукумат номидан компенсация ваъда қилаётган фирибгарлардан огоҳ бўлинг!
Ўзбекистон сегментидаги Telegram мессенжерида фуқароларни тузоққа туширишга қаратилган навбатдаги хавфли фирибгарлик тўри пайдо бўлди. Бу галги схемада жиноятчилар давлат томонидан аҳолини қўллаб-қувватлаш учун «янги ижтимоий компенсация дастури» ишга туширилганини даъво қилиб, одамларни чув туширишга уринмоқда.
Тарқатилаётган сохта хабарларда ҳар бир фуқарога бир неча миллион сўмдан то 50 000 000 сўмгача компенсация тўланиши, ҳатто «оилавий текшириб 30 миллион сўмдан ортиқ маблағ чиққани» ҳақидаги уйдирма изоҳлар илова қилинмоқда.
Фирибгарларнинг асл мақсади ва сохта «gov.uz» ҳаволаси
Кибержиноятчилар фуқароларнинг ишончига кириш учун жуда усталик билан тайёрланган психологик ҳийлалардан фойдаланмоқда:
«gov.uz» ниқоби остидаги тузоқ: Фирибгарлар одамларда шубҳа уйғотмаслик учун зарарли ҳаволани Ўзбекистон Республикасининг расмий ҳукумат портали —
[https://gov.uz/](https://gov.uz/)...кўринишида ниқоблаб тарқатмоқда;
Фишинг сайтга йўналтириш: Ҳавола устига босилганда, фойдаланувчи расмий давлат порталига эмас, балки Давлат герби ва байроғи билан безатилган сохта «Rasmiy Kompensatsiya Reestri» номли фишинг саҳифасига тушади;
Карта ва пулларни ўғирлаш: Саҳифада гўёки «30 250 000 сўм» тўлов тайёрлиги кўрсатилиб, пулларни олиш учун телефон рақами ва банк картаси маълумотларини (карта рақами, амал қилиш муддати ҳамда SMS-тасдиқлаш коди) киритиш талаб этилади. Бу маълумотлар киритилиши билан пластик картадаги барча пуллар фирибгарлар ҳисобига ўтказиб олинади.
Мутахассислардан муҳим огоҳлантириш
Киберхавфсизлик бўйича экспертлар ва ҳуқуқ-тартибот органлари фуқароларни қуйидаги қоидаларга қатъий амал қилишга чақиради:
Давлат томонидан бериладиган расмий компенсация ва нафақалар ҳеч қачон Telegram'даги номаълум ҳаволалар ёки «SMS-код киритиш» орқали тарқатилмайди;
Гуруҳ ва каналларда келган шубҳали ҳаволаларга асло кирманг ва уларни яқинларингизга тарқатманг;
Ҳеч қандай ҳолатда банк картангизнинг махфий кодлари ва SMS орқали келган 6 ёки 4 хонали рақамларни бегона сайтларга киритманг.
…