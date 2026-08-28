Telegram’да хавфли тузоқ: Ҳукумат номидан компенсация ваъда қилаётган фирибгарлардан огоҳ бўлинг!

·0·Жамият
Telegram’да хавфли тузоқ: Ҳукумат номидан компенсация ваъда қилаётган фирибгарлардан огоҳ бўлинг!

Ўзбекистон сегментидаги Telegram мессенжерида фуқароларни тузоққа туширишга қаратилган навбатдаги хавфли фирибгарлик тўри пайдо бўлди. Бу галги схемада жиноятчилар давлат томонидан аҳолини қўллаб-қувватлаш учун «янги ижтимоий компенсация дастури» ишга туширилганини даъво қилиб, одамларни чув туширишга уринмоқда.

Тарқатилаётган сохта хабарларда ҳар бир фуқарога бир неча миллион сўмдан то 50 000 000 сўмгача компенсация тўланиши, ҳатто «оилавий текшириб 30 миллион сўмдан ортиқ маблағ чиққани» ҳақидаги уйдирма изоҳлар илова қилинмоқда.

Фирибгарларнинг асл мақсади ва сохта «gov.uz» ҳаволаси

Кибержиноятчилар фуқароларнинг ишончига кириш учун жуда усталик билан тайёрланган психологик ҳийлалардан фойдаланмоқда:

  • «gov.uz» ниқоби остидаги тузоқ: Фирибгарлар одамларда шубҳа уйғотмаслик учун зарарли ҳаволани Ўзбекистон Республикасининг расмий ҳукумат портали — [https://gov.uz/](https://gov.uz/)... кўринишида ниқоблаб тарқатмоқда;

  • Фишинг сайтга йўналтириш: Ҳавола устига босилганда, фойдаланувчи расмий давлат порталига эмас, балки Давлат герби ва байроғи билан безатилган сохта «Rasmiy Kompensatsiya Reestri» номли фишинг саҳифасига тушади;

  • Карта ва пулларни ўғирлаш: Саҳифада гўёки «30 250 000 сўм» тўлов тайёрлиги кўрсатилиб, пулларни олиш учун телефон рақами ва банк картаси маълумотларини (карта рақами, амал қилиш муддати ҳамда SMS-тасдиқлаш коди) киритиш талаб этилади. Бу маълумотлар киритилиши билан пластик картадаги барча пуллар фирибгарлар ҳисобига ўтказиб олинади.

Мутахассислардан муҳим огоҳлантириш

Киберхавфсизлик бўйича экспертлар ва ҳуқуқ-тартибот органлари фуқароларни қуйидаги қоидаларга қатъий амал қилишга чақиради:

  • Давлат томонидан бериладиган расмий компенсация ва нафақалар ҳеч қачон Telegram'даги номаълум ҳаволалар ёки «SMS-код киритиш» орқали тарқатилмайди;

  • Гуруҳ ва каналларда келган шубҳали ҳаволаларга асло кирманг ва уларни яқинларингизга тарқатманг;

  • Ҳеч қандай ҳолатда банк картангизнинг махфий кодлари ва SMS орқали келган 6 ёки 4 хонали рақамларни бегона сайтларга киритманг.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Олмаота–Тошкент поездида янгилик: алоҳида аёллар вагони йўлга қўйилмоқда!Олмаота–Тошкент поездида янгилик: алоҳида аёллар вагони йўлга қўйилмоқда!Бугун, 15:13Мустақиллик байрами арафасида 852 нафар шахс афв этилдиМустақиллик байрами арафасида 852 нафар шахс афв этилдиБугун, 11:33Тошкентдаги барча олийгоҳларда дарслар соат 08:00 дан бошланади!Тошкентдаги барча олийгоҳларда дарслар соат 08:00 дан бошланади!Кеча, 16:31Шукурулло Исроилов янги лавозими ва негативчиларга жавоб қайтарди (видео)Шукурулло Исроилов янги лавозими ва негативчиларга жавоб қайтарди (видео)Кеча, 16:01“5 эгизаклигини билиб, шокка тушдим”: Андижонда ноёб туғруқ“5 эгизаклигини билиб, шокка тушдим”: Андижонда ноёб туғруқКеча, 15:47Талабаларга: Контракт пулини тўлаш тартиби ва муддатлари эълон қилиндиТалабаларга: Контракт пулини тўлаш тартиби ва муддатлари эълон қилиндиКеча, 10:24
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

Абдуқодир Ҳусанов оғир жудоликка учради
Абдуқодир Ҳусанов оғир жудоликка учради
Уй ҳайвонлари учун талаб қилинадиган паспортнинг нусха кўриниши тармоқларда тарқалди
Уй ҳайвонлари учун талаб қилинадиган паспортнинг нусха кўриниши тармоқларда тарқалди
Тўй куни қабристонга борган келин-куёв кўпчиликни тўлқинлантирди
Тўй куни қабристонга борган келин-куёв кўпчиликни тўлқинлантирди
Кореялик сайёҳга 90 минг сўмлик ичимлик сотган Ўзбекистонлик сотувчи Корея телевидениясида ҳам ёритилди
Кореялик сайёҳга 90 минг сўмлик ичимлик сотган Ўзбекистонлик сотувчи Корея телевидениясида ҳам ёритилди
Қашқадарёлик ҳунарманд оддий темирдан санъат асарлари яратмоқда
Қашқадарёлик ҳунарманд оддий темирдан санъат асарлари яратмоқда
Ўзбекистонда эркак 8 йилдан сўнг аёлининг генетик жиҳатдан эркак жинсига мансуб эканлигини билиб қолди
Ўзбекистонда эркак 8 йилдан сўнг аёлининг генетик жиҳатдан эркак жинсига мансуб эканлигини билиб қолди
21 ёшли блогернинг сўнгги саёҳати фожиа билан якунланди
21 ёшли блогернинг сўнгги саёҳати фожиа билан якунланди
Фарғонада ҳашар вақтида “Инсон” маркази ходими ҳалок бўлди
Фарғонада ҳашар вақтида “Инсон” маркази ходими ҳалок бўлди