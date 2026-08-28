Xiaomi компанияси 10 000 мА·ш батареяга эга Поко X8 Повер 5G смартфонини тақдим этди

·8·Техно
Xiaomi компанияси 10 000 мА·ш батареяга эга Поко X8 Повер 5G смартфонини тақдим этди

Xiaomi бренди ўзининг янги ва кутилган қурилмаларидан бири бўлган Поко X8 Повер 5G смартфонини расман намойиш қилди. ixbt.com маълумотига кўра, ушбу гаджетнинг энг асосий ва диққатга сазовор жиҳати нақ 10 000 мА·ш сиғимли улкан аккумулятор билан жиҳозланганидир. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Техник имкониятлар ва экран

Тақдим этилган маълумотларга кўра, смартфоннинг тақдимоти жорий йилнинг 4-сентябрь санасига белгиланган бўлиб, Ҳиндистон бозори мазкур моделни сотувга чиқарувчи илк минтақа бўлади. Ишлаб чиқарувчининг таъкидлашича, улкан батарея туфайли қурилма қувват олмасдан 3,5 кунгача узлуксиз ишлай олади ва аккумуляторнинг хизмат қилиш муддати нақ олти йилни ташкил этади.

Аввалроқ тарқалган сиздирилган маълумотларга таянилса, янги Поко X8 Повер 5G қувват олиш борасида ҳам юқори кўрсаткичларни намойиш этади. Хусусан, смартфон 100 В қувватга эга тезкор симли қувватлаш ҳамда бошқа қурилмаларни қувватлантириш учун 27 В қувватли тескари симли қувват технологиясини қўллаб-қувватлайди.

Қурилма олд қисмида диагонали 6,83 дюймга тенг бўлган сифатли AMOLED экран билан жиҳозланади. Дисплейнинг чўққи ёрқинлиги 3500 нитни ташкил этиб, уни қуёш нури остида ҳам бемалол ишлатиш имконини беради. Экран хавфсизлиги эса мустаҳкам Горилла Гласс Виктус 2 ҳимоя ойнаси орқали таъминланади.

Ҳимоя ва камера имкониятлари

Поко X8 Повер 5G корпуси замонавий истеъмолчи қурилмалари учун энг юқори ҳисобланган IP69K даражасидаги чанг ва сувдан ҳимояга эга. Бу эса уни ўта оғир шароитларда ҳам бемалол ишлатиш имконини беради.

Оптика имкониятларига келсак, смартфоннинг асосий камераси 50 ва 8 мегапикселлик датчиклар жамланмасидан иборат бўлади. Сифатли автопортретлар ва видеоқўнғироқлар учун эса 32 мегапикселлик олд камера ўрнатилган. Расмий тизерларда қурилманинг ўзига хос ёрқин сариқ рангдаги корпуси ва орқа панелда жойлашган квадрат шаклидаги камера блоки яққол кўрсатилган.

Шунингдек, Xiaomi ўз фойдаланувчиларига узоқ муддатли дастурий таъминот ёрдамини кафолатлайди. Унга кўра, Поко X8 Повер 5G модели учун Android операцион тизимининг тўртта йирик янгиланиши ҳамда олти йил давомида хавфсизлик ямоқлари мунтазам равишда тақдим этиб борилади.

XiaomiПоко X8 Повер 5GСмартфонAndroidТехнологиялар
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Samsung Galaxy S26 Ultra сотуви кутилганидан ҳам юқори бўлдиSamsung Galaxy S26 Ultra сотуви кутилганидан ҳам юқори бўлдиБугун, 16:54Яндекснинг Игромир хизмати 2,6 миллиондан ортиқ телевизорларда ишга тушдиЯндекснинг Игромир хизмати 2,6 миллиондан ортиқ телевизорларда ишга тушдиБугун, 15:55SpaceX кичик кемалар учун янги Starlink тарифини жорий қилдиSpaceX кичик кемалар учун янги Starlink тарифини жорий қилдиБугун, 14:58NASA космик телескопи 4 миллиард долларлик бюджет муаммосидан сўнг учирилишга ҳозирланмоқдаNASA космик телескопи 4 миллиард долларлик бюджет муаммосидан сўнг учирилишга ҳозирланмоқдаБугун, 14:23Samsung Galaxy S27 Ultra корпус геометрияси ва эргономикасида ўзгаришлар кутилмоқдаSamsung Galaxy S27 Ultra корпус геометрияси ва эргономикасида ўзгаришлар кутилмоқдаБугун, 13:57Samsung компанияси Galaxy S24 Ultra учун Оне устида ишламоқдаSamsung компанияси Galaxy S24 Ultra учун Оне устида ишламоқдаБугун, 13:27
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
Tecno дунёдаги илк рамкасиз смартфонни намойиш этади
Tecno дунёдаги илк рамкасиз смартфонни намойиш этади
Ер сайёраси қора материяни қидирувчи улкан детекторга айланди
Ер сайёраси қора материяни қидирувчи улкан детекторга айланди
iPhone 17 Pro Max смартфонида GTA 5 ўйини ишга туширилди
iPhone 17 Pro Max смартфонида GTA 5 ўйини ишга туширилди
Роскосмос космосдан Қуёш тутилиши суратини эълон қилди
Роскосмос космосдан Қуёш тутилиши суратини эълон қилди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Кавасаки тўрт оёқли Корлео роботини серияли ишлаб чиқаришга тайёрламоқда
Кавасаки тўрт оёқли Корлео роботини серияли ишлаб чиқаришга тайёрламоқда