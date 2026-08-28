Xiaomi компанияси 10 000 мА·ш батареяга эга Поко X8 Повер 5G смартфонини тақдим этди
Xiaomi бренди ўзининг янги ва кутилган қурилмаларидан бири бўлган Поко X8 Повер 5G смартфонини расман намойиш қилди. ixbt.com маълумотига кўра, ушбу гаджетнинг энг асосий ва диққатга сазовор жиҳати нақ 10 000 мА·ш сиғимли улкан аккумулятор билан жиҳозланганидир. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Техник имкониятлар ва экранТақдим этилган маълумотларга кўра, смартфоннинг тақдимоти жорий йилнинг 4-сентябрь санасига белгиланган бўлиб, Ҳиндистон бозори мазкур моделни сотувга чиқарувчи илк минтақа бўлади. Ишлаб чиқарувчининг таъкидлашича, улкан батарея туфайли қурилма қувват олмасдан 3,5 кунгача узлуксиз ишлай олади ва аккумуляторнинг хизмат қилиш муддати нақ олти йилни ташкил этади.
Аввалроқ тарқалган сиздирилган маълумотларга таянилса, янги Поко X8 Повер 5G қувват олиш борасида ҳам юқори кўрсаткичларни намойиш этади. Хусусан, смартфон 100 В қувватга эга тезкор симли қувватлаш ҳамда бошқа қурилмаларни қувватлантириш учун 27 В қувватли тескари симли қувват технологиясини қўллаб-қувватлайди.
Қурилма олд қисмида диагонали 6,83 дюймга тенг бўлган сифатли AMOLED экран билан жиҳозланади. Дисплейнинг чўққи ёрқинлиги 3500 нитни ташкил этиб, уни қуёш нури остида ҳам бемалол ишлатиш имконини беради. Экран хавфсизлиги эса мустаҳкам Горилла Гласс Виктус 2 ҳимоя ойнаси орқали таъминланади.
Ҳимоя ва камера имкониятлариПоко X8 Повер 5G корпуси замонавий истеъмолчи қурилмалари учун энг юқори ҳисобланган IP69K даражасидаги чанг ва сувдан ҳимояга эга. Бу эса уни ўта оғир шароитларда ҳам бемалол ишлатиш имконини беради.
Оптика имкониятларига келсак, смартфоннинг асосий камераси 50 ва 8 мегапикселлик датчиклар жамланмасидан иборат бўлади. Сифатли автопортретлар ва видеоқўнғироқлар учун эса 32 мегапикселлик олд камера ўрнатилган. Расмий тизерларда қурилманинг ўзига хос ёрқин сариқ рангдаги корпуси ва орқа панелда жойлашган квадрат шаклидаги камера блоки яққол кўрсатилган.
Шунингдек, Xiaomi ўз фойдаланувчиларига узоқ муддатли дастурий таъминот ёрдамини кафолатлайди. Унга кўра, Поко X8 Повер 5G модели учун Android операцион тизимининг тўртта йирик янгиланиши ҳамда олти йил давомида хавфсизлик ямоқлари мунтазам равишда тақдим этиб борилади.
…