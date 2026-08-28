2026 йил сентябрь ойида об-ҳаво қандай бўлади? (Тўлиқ прогноз)
Ўзбекистонда куз фаслининг дастлабки ойи — сентябрда нисбатан қуруқ ва ўртача илиқ об-ҳаво бўлиши кутилмоқда. Синоптикларнинг дастлабки ҳисоб-китобларига кўра, ойлик ўртача ҳарорат кўрсаткичлари кўп йиллик иқлим меъёри атрофида шаклланади.
Кузнинг бошланиши аҳолига ёзги илиқликни узайтириб, кескин совуқларсиз, қулай ва мўътадил кунларни тақдим этади.
Ўн кунликлар бўйича ҳарорат тақсимоти:
Ой давомида ҳарорат режими қуйидаги тартибда ўзгариб боради:
Биринчи ўн кунлик (Илиқ ва қуруқ): Ойнинг дастлабки кунларида кам булутли ва қуруқ ҳаво кузатилади. Кечалари ҳарорат +15...+20 даража, кундуз кунлари эса +30...+35 даража, айрим кунларда эса тетиклаштирувчи шабада билан +37 даражагача кўтарилади;
Жанубдаги жазирама: Мамлакатнинг жанубий вилоятларида (Сурхондарё ва Қашқадарё) энг иссиқ кунларда термометр устуни +38...+40 даражагача етиши мумкин;
Иккинчи ва учинчи ўн кунликлар (Мўътадил салқинлик): Ойнинг ўрталари ва охирида барқарор ҳарорат фони ҳукм суради. Тунги вақтларда ҳарорат +10...+15 даражагача пасаяди, кундузи эса +25...+30 даража атрофида илиқ бўлиб, қисқа муддатли ўзгаришлар кузатилади.
Ёғингарчилик кутиладими?
Сентябрь ойида республика бўйлаб ёғингарчилик миқдори кам бўлиши прогноз қилинмоқда:
Ёмғирли кунлар сони: Ой давомида фақат 1-3 кун бироз ёмғир ёғиши мумкин, жанубий ҳудудларда эса бу эҳтимол янада паст;
Ҳудудий фарқлар: Мамлакатнинг катта қисмида ойлик ёғингарчилик меъёрдан кам бўлади. Фарғона водийсида айрим жойларда меъёр атрофида, Қорақалпоғистон Республикаси ва Хоразм вилоятида эса меъёр атрофида ва меъёрдан бироз кўпроқ бўлиши кутилмоқда.
…