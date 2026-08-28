2026 йил сентябрь ойида об-ҳаво қандай бўлади? (Тўлиқ прогноз)

·26·Ўзбекистон
2026 йил сентябрь ойида об-ҳаво қандай бўлади? (Тўлиқ прогноз)

Ўзбекистонда куз фаслининг дастлабки ойи — сентябрда нисбатан қуруқ ва ўртача илиқ об-ҳаво бўлиши кутилмоқда. Синоптикларнинг дастлабки ҳисоб-китобларига кўра, ойлик ўртача ҳарорат кўрсаткичлари кўп йиллик иқлим меъёри атрофида шаклланади.

Кузнинг бошланиши аҳолига ёзги илиқликни узайтириб, кескин совуқларсиз, қулай ва мўътадил кунларни тақдим этади.

Ўн кунликлар бўйича ҳарорат тақсимоти:

Ой давомида ҳарорат режими қуйидаги тартибда ўзгариб боради:

  • Биринчи ўн кунлик (Илиқ ва қуруқ): Ойнинг дастлабки кунларида кам булутли ва қуруқ ҳаво кузатилади. Кечалари ҳарорат +15...+20 даража, кундуз кунлари эса +30...+35 даража, айрим кунларда эса тетиклаштирувчи шабада билан +37 даражагача кўтарилади;

  • Жанубдаги жазирама: Мамлакатнинг жанубий вилоятларида (Сурхондарё ва Қашқадарё) энг иссиқ кунларда термометр устуни +38...+40 даражагача етиши мумкин;

  • Иккинчи ва учинчи ўн кунликлар (Мўътадил салқинлик): Ойнинг ўрталари ва охирида барқарор ҳарорат фони ҳукм суради. Тунги вақтларда ҳарорат +10...+15 даражагача пасаяди, кундузи эса +25...+30 даража атрофида илиқ бўлиб, қисқа муддатли ўзгаришлар кузатилади.

Ёғингарчилик кутиладими?

Сентябрь ойида республика бўйлаб ёғингарчилик миқдори кам бўлиши прогноз қилинмоқда:

  • Ёмғирли кунлар сони: Ой давомида фақат 1-3 кун бироз ёмғир ёғиши мумкин, жанубий ҳудудларда эса бу эҳтимол янада паст;

  • Ҳудудий фарқлар: Мамлакатнинг катта қисмида ойлик ёғингарчилик меъёрдан кам бўлади. Фарғона водийсида айрим жойларда меъёр атрофида, Қорақалпоғистон Республикаси ва Хоразм вилоятида эса меъёр атрофида ва меъёрдан бироз кўпроқ бўлиши кутилмоқда.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ўзбекистонда илк бор беморга бир вақтнинг ўзида икки орган кўчирилдиЎзбекистонда илк бор беморга бир вақтнинг ўзида икки орган кўчирилдиБугун, 13:06Тарихий қадам: Ўзбекистон илк бор Халқаро экотуризм саммитига мезбонлик қилдиТарихий қадам: Ўзбекистон илк бор Халқаро экотуризм саммитига мезбонлик қилдиБугун, 09:52«Ўзбекистон — 2030» стратегияси: 9 та кўрсаткич «қизил» ҳудудга кирди«Ўзбекистон — 2030» стратегияси: 9 та кўрсаткич «қизил» ҳудудга кирдиКеча, 16:461 сентябрдан давлат боғчалари учун тўловлар ошади — Янги нархлар ва муҳим ўзгаришлар!1 сентябрдан давлат боғчалари учун тўловлар ошади — Янги нархлар ва муҳим ўзгаришлар!Кеча, 16:39Саида Мирзиёева Хитой вакили билан учрашди: Музокарада нималар келишиб олинди?Саида Мирзиёева Хитой вакили билан учрашди: Музокарада нималар келишиб олинди?26.08, 18:44Мустақилликнинг 35 йиллиги: Президент давлат мукофотлари соҳибларини табрикладиМустақилликнинг 35 йиллиги: Президент давлат мукофотлари соҳибларини табриклади26.08, 17:57
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Ўзбекистон янгиликлар

Ўзбекистонни яна кучли жазирама кутмоқда
Ўзбекистонни яна кучли жазирама кутмоқда
Мустақиллик байрамида ўзбекистонликлар неча кун дам олади?
Мустақиллик байрамида ўзбекистонликлар неча кун дам олади?
Ўзбекистонда минглаб аёллар ўзидан ёш йигитларга турмушга чиққан
Ўзбекистонда минглаб аёллар ўзидан ёш йигитларга турмушга чиққан
Ўзбекистонда ҳайвонлар учун паспорт мажбурий бўлади
Ўзбекистонда ҳайвонлар учун паспорт мажбурий бўлади
Ўзбекистонда энди уй ҳайвонларига ҳам паспорт талаб этилади
Ўзбекистонда энди уй ҳайвонларига ҳам паспорт талаб этилади
Мустақиллик байрамида ўзбекистонликлар 3-4 кун дам олади
Мустақиллик байрамида ўзбекистонликлар 3-4 кун дам олади
Ўзбекистонликлар Мустақиллик байрамида неча кун дам олади?
Ўзбекистонликлар Мустақиллик байрамида неча кун дам олади?
Мактабларда дарс соатлари тақсимоти бўйича тартиб янгиланди
Мактабларда дарс соатлари тақсимоти бўйича тартиб янгиланди