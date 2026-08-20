Xiaomi Европада янги Mijia капсулали қаҳвахонасини тақдим этди

·3·Техно
Xiaomi Европада янги Mijia капсулали қаҳвахонасини тақдим этди
Қисқача

Xiaomi Mijia Капсуле Коффее Мачине капсулали қаҳвашинасини Европа бозорига чиқарди, қурилма Германияда 105 евро нархда сотувга қўйилди ва илк харидорларга 10 фоизлик чегирма тақдим этилмоқда. Қурилма тайёр қаҳва капсулаларидан фойдаланади, 25 сонияда қизийди ва 19 бар босим ҳосил қилувчи насос билан жиҳозланган. Унинг шовқин даражаси 55 дБА, сув идиши ҳажми эса 650 мл бўлиб, кўпчилик кенг тарқалган капсулалар билан мос келади.

Xiaomi компанияси ўзининг Mijia Капсуле Коффее Мачине деб номланган янги капсулали қаҳвашинасини Европа бозорига чиқарди. ixbt.com маълумотига кўра, мазкур қурилма Германияда дастлаб 105 евро нархда сотувга қўйилган бўлиб, илк харидорлар учун 10 фоизлик махсус чегирма ҳам тақдим этилмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Мазкур қаҳвашина тайёр қаҳва капсулаларидан фойдаланишга мўлжалланган бўлиб, фойдаланувчилардан майдаланган қаҳвани ўлчаш ёки махсус фильтрларни ўрнатиш каби ортиқча ҳаракатларни талаб қилмайди. Бу эса пишириш жараёнини сезиларли даражада соддалаштириб, вақтни тежаш имконини беради.

Техник имкониятлар ва қулайликлар

Қурилма алюминий, қоғоз ва силикон мембранали турларини ўз ичига олган ҳолда, тегишли ўлчамдаги кўпчилик кенг тарқалган капсулалар билан мос келади. Xiaomi муҳандислари қурилманинг ишлаш тезлигига алоҳида эътибор қаратишган: тизимни дастлабки қиздириш учун атиги 25 сония кифоя қилади, шундан сўнг қаҳва тайёрлаш жараёни деярли дарҳол бошланади.

Mijia Капсуле Коффее Мачине 19 бар босим ҳосил қилувчи ўрнатилган насос билан жиҳозланган. Ишлаб чиқарувчининг таъкидлашича, иш жараёнидаги шовқин даражаси атиги 55 дБА ни ташкил этади, бу эса эрталабки тинчликни бузмасдан қаҳва тайёрлаш имконини беради. Шунингдек, қурилма ҳажми 650 мл бўлган олинадиган сув идиши билан таъминланган.

Сақлаш ва бошқарув тизими

  • 20 тагача капсулани сақлашга мўлжалланган магнит ушлагич
  • Совутгич эшиги каби металл юзаларга ўрнатиш имконияти
  • Турли ҳажмдаги идишлар учун баландлиги созланадиган стенд
  • Икки хил порция ҳажмини дастурлаш функцияси

Жамланмага киритилган ғайриоддий магнит ушлагич стол устида ортиқча жой эгалламаслик учун қаҳва захирасини музлатгич эшиги каби қулай жойда сақлашга ёрдам беради. Фойдаланувчи ўзига қулай бўлган икки хил порция ҳажмини дастурлаб қўйиши мумкин ва келгусида барча созламалар автоматик тарзда бажарилади.

XiaomiMijiaҚаҳвашинаТехнологияГаджетлар
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Huawei Пура Х Виев: ноёб экранли илк моноблок смартфон тақдим этилдиHuawei Пура Х Виев: ноёб экранли илк моноблок смартфон тақдим этилдиБугун, 18:00iPhone 18 Pro янги ранглар ва кичиклашган Dynamic Island билан намойиш этиладиiPhone 18 Pro янги ранглар ва кичиклашган Dynamic Island билан намойиш этиладиБугун, 15:27Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилдиПекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилдиБугун, 14:54Xiaomi янги авлод инсоннома роботини намойиш этдиXiaomi янги авлод инсоннома роботини намойиш этдиБугун, 14:25SpaceX орбитага 11 мингдан ортиқ Starlink сунъий йўлдошини чиқардиSpaceX орбитага 11 мингдан ортиқ Starlink сунъий йўлдошини чиқардиБугун, 13:52Elon Musk Starship ракетасининг навбатдаги синовлари ва режалари ҳақида гапирдиElon Musk Starship ракетасининг навбатдаги синовлари ва режалари ҳақида гапирдиБугун, 13:27
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
Samsung Galaxy S27 серияси ҳақида илк тафсилотлар: Компания «Янги мўъжиза» устида ишламоқда
Samsung Galaxy S27 серияси ҳақида илк тафсилотлар: Компания «Янги мўъжиза» устида ишламоқда
Tecno дунёдаги илк рамкасиз смартфонни намойиш этади
Tecno дунёдаги илк рамкасиз смартфонни намойиш этади
Ер сайёраси қора материяни қидирувчи улкан детекторга айланди
Ер сайёраси қора материяни қидирувчи улкан детекторга айланди
iPhone 17 Pro Max смартфонида GTA 5 ўйини ишга туширилди
iPhone 17 Pro Max смартфонида GTA 5 ўйини ишга туширилди
Смартфонлар бозорида мисли кўрилмаган рақобат: 2026-йил сентябрида 5 та флагман чиқади
Смартфонлар бозорида мисли кўрилмаган рақобат: 2026-йил сентябрида 5 та флагман чиқади
Роскосмос космосдан Қуёш тутилиши суратини эълон қилди
Роскосмос космосдан Қуёш тутилиши суратини эълон қилди