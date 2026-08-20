Xiaomi Европада янги Mijia капсулали қаҳвахонасини тақдим этди
Xiaomi Mijia Капсуле Коффее Мачине капсулали қаҳвашинасини Европа бозорига чиқарди, қурилма Германияда 105 евро нархда сотувга қўйилди ва илк харидорларга 10 фоизлик чегирма тақдим этилмоқда. Қурилма тайёр қаҳва капсулаларидан фойдаланади, 25 сонияда қизийди ва 19 бар босим ҳосил қилувчи насос билан жиҳозланган. Унинг шовқин даражаси 55 дБА, сув идиши ҳажми эса 650 мл бўлиб, кўпчилик кенг тарқалган капсулалар билан мос келади.
Xiaomi компанияси ўзининг Mijia Капсуле Коффее Мачине деб номланган янги капсулали қаҳвашинасини Европа бозорига чиқарди. ixbt.com маълумотига кўра, мазкур қурилма Германияда дастлаб 105 евро нархда сотувга қўйилган бўлиб, илк харидорлар учун 10 фоизлик махсус чегирма ҳам тақдим этилмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Мазкур қаҳвашина тайёр қаҳва капсулаларидан фойдаланишга мўлжалланган бўлиб, фойдаланувчилардан майдаланган қаҳвани ўлчаш ёки махсус фильтрларни ўрнатиш каби ортиқча ҳаракатларни талаб қилмайди. Бу эса пишириш жараёнини сезиларли даражада соддалаштириб, вақтни тежаш имконини беради.
Техник имкониятлар ва қулайликларҚурилма алюминий, қоғоз ва силикон мембранали турларини ўз ичига олган ҳолда, тегишли ўлчамдаги кўпчилик кенг тарқалган капсулалар билан мос келади. Xiaomi муҳандислари қурилманинг ишлаш тезлигига алоҳида эътибор қаратишган: тизимни дастлабки қиздириш учун атиги 25 сония кифоя қилади, шундан сўнг қаҳва тайёрлаш жараёни деярли дарҳол бошланади.
Mijia Капсуле Коффее Мачине 19 бар босим ҳосил қилувчи ўрнатилган насос билан жиҳозланган. Ишлаб чиқарувчининг таъкидлашича, иш жараёнидаги шовқин даражаси атиги 55 дБА ни ташкил этади, бу эса эрталабки тинчликни бузмасдан қаҳва тайёрлаш имконини беради. Шунингдек, қурилма ҳажми 650 мл бўлган олинадиган сув идиши билан таъминланган.
Сақлаш ва бошқарув тизими
- 20 тагача капсулани сақлашга мўлжалланган магнит ушлагич
- Совутгич эшиги каби металл юзаларга ўрнатиш имконияти
- Турли ҳажмдаги идишлар учун баландлиги созланадиган стенд
- Икки хил порция ҳажмини дастурлаш функцияси
Жамланмага киритилган ғайриоддий магнит ушлагич стол устида ортиқча жой эгалламаслик учун қаҳва захирасини музлатгич эшиги каби қулай жойда сақлашга ёрдам беради. Фойдаланувчи ўзига қулай бўлган икки хил порция ҳажмини дастурлаб қўйиши мумкин ва келгусида барча созламалар автоматик тарзда бажарилади.
…