NASA Ойдаги узоқ муддатли миссиялар учун олимлардан ёрдам сўради

·0·Техно
NASA Ойдаги узоқ муддатли миссиялар учун олимлардан ёрдам сўради

АҚШнинг Миллий космонавтикада тадқиқотлар агентлиги — NASA ўзининг Инсон тадқиқотлари дастури (Human Ресеарч Програм, HRП) орқали илмий ҳамжамиятга муҳим мурожаат билан чиқди. Агентлик келгусида Ойдаги базаларда ва ҳатто Марс сари йўл оладиган узоқ муддатли экспедицияларда инсон организми дуч келадиган хавфларни олдиндан аниқлаш ҳамда ўрганиш бўйича таклифлар киритишни сўрамоқда. Ушбу ташаббус инсониятнинг космосни ўзлаштириш тарихидаги янги босқичга ўтиш давридаги энг муҳим тиббий-биологик вазифалардан бирига айланиб улгурди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

ixbt.com маълумотига кўра, NASA эндиликда Ойга қисқа муддатли ташрифлар уюштиришдан воз кечиб, у ерда доимий базани барпо этиш ва узоқ вақт қолиш сценарийсига ўтмоқда. Бироқ асосий муаммо шундаки, ҳозирги кунда инсониятда айниқса ой муҳитининг организмга таъсири ҳақида ўта чекланган маълумотлар мавжуд холос. Шу пайтгача Халқаро космик станцияда (ХКС) ва бошқа станцияларда 437 кунгача бўлган узоқ парвозлар ўрганилган бўлса-да, Ой сиртида барча астронавтлар жамланма ҳолда атиги 80 соатга яқин вақт ўтказишган.

Ой муҳитининг ўзига хос хавфлари

Мутахассисларнинг таъкидлашича, Ой шароитини ХКСдаги тажриба орқали тўғридан-тўғри такрорлаб бўлмайди. Астронавтлар у ерда паст даражадаги тортишиш кучи ва кучайтирилган радиация таъсири каби мутлақо ўзгача омилларга дуч келишади. HRП бош илмий маслаҳатчиси Майкл Стенгернинг қайд этишича, доимий ой базасидаги тадқиқотлар инсон организми қисман гравитацияга узоқ вақт давомида қандай мослашишини тушуниш имконини беради. Шунингдек, келгусида Ой сиртида махсус тиббий-биологик лабораторияни ҳам жойлаштириш имконияти мавжуд.

NASA мутахассислари узоқ муддатли қолиш жисмоний ва руҳий саломатликка қандай таъсир қилишини чуқур ўрганишни мақсад қилган. Шунинг билан бирга, фазогирлар учун масофавий тиббий ёрдамни қанчалик самарали ташкил этиш мумкинлиги ва қандай жисмоний машқлар тизимлари талаб этилиши ҳам диққат марказида турибди. Агарда жиддий соғлиқ муаммоси юзага келса, Ой сиртидан туриб экипажни Ерга зудлик билан қайтариб олиб келиш имкони бўлмагани сабабли, бу масалалар ўта кескин аҳамият касб этади.

Ҳозирги вақтда йиғилаётган илмий саволлар ва таклифлар келгусидаги тадқиқотлар йўналишини белгилаб бериши лозим. Гарчи ХКСда тўпланган тажриба мустаҳкам асос бўлиб хизмат қилса-да, Ой шароитлари кўлами ва муҳит параметрлари бўйича тубдан фарқ қилади. NASA ушбу саъй-ҳаракатлар орқали бўлғуси ой экспедицияларидаги барча тиббий хавфларни минималлаштиришни ва инсониятнинг фазода узоқ яшаши учун замин ҳозирлашни режалаштирмоқда.

NASAОйКосмосФанТадқиқот
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Коинот чиқиндилари: сунъий йўлдошлар критик чегарага етмоқдаКоинот чиқиндилари: сунъий йўлдошлар критик чегарага етмоқдаКеча, 23:24Замонавий OLED-телевизорлар 10 йил аввалги моделлардек эскирмоқдаЗамонавий OLED-телевизорлар 10 йил аввалги моделлардек эскирмоқдаКеча, 19:51NASA ой миссияларини хусусий компанияларга топширишни режалаштирмоқдаNASA ой миссияларини хусусий компанияларга топширишни режалаштирмоқдаКеча, 19:23Xiaomi брендининг илк смартфонига 15 йил тўлдиXiaomi брендининг илк смартфонига 15 йил тўлдиКеча, 15:28Xiaomi Ми 6 смартфони учун Android 17 базасидаги HyperOS 4 чиқдиXiaomi Ми 6 смартфони учун Android 17 базасидаги HyperOS 4 чиқдиКеча, 13:29Samsung Galaxy S27 флагмани ўзгача дизайнга эга бўлиши мумкинSamsung Galaxy S27 флагмани ўзгача дизайнга эга бўлиши мумкинКеча, 12:53
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
Samsung Galaxy S27 серияси ҳақида илк тафсилотлар: Компания «Янги мўъжиза» устида ишламоқда
Samsung Galaxy S27 серияси ҳақида илк тафсилотлар: Компания «Янги мўъжиза» устида ишламоқда
Tesla болалар учун янги мувозанат велосипеди тақдим этди
Tesla болалар учун янги мувозанат велосипеди тақдим этди
Honor Робот Пҳоне илк бор футбол майдонида кўриниш берди: 4D камерали смартфон имкониятлари
Honor Робот Пҳоне илк бор футбол майдонида кўриниш берди: 4D камерали смартфон имкониятлари
Tecno дунёдаги илк рамкасиз смартфонни намойиш этади
Tecno дунёдаги илк рамкасиз смартфонни намойиш этади