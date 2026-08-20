Firefly Ойнинг -170 даража совуқ тунларига қарши мини-иситгич юборади

·1·Техно
Firefly Ойнинг -170 даража совуқ тунларига қарши мини-иситгич юборади

Firefly Аэроспасе компанияси келгусидаги қўниш аппаратларига ўта совуқ ой тунларини муваффақиятли ўтказишга ёрдам берувчи мини-радиоизотоп иссиқлик манбасини Ойсизга йўллашни режалаштирмоқда. ixbt.com маълумотига кўра, Zenо Повер компанияси томонидан ишлаб чиқилган ушбу экспериментал тизим 2028-йилда амалга оширилиши кутилаётган Блуе Гҳост аппаратларидан бирининг бортида космосга учирилади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Сурвиве-те-Нигҳт деб номланган мажмуа америций-241 асосидаги радиоизотоп иситиш элементига эга бўлади. Унинг атиги 5 ваттлик иссиқлик қуввати тажриба модули электроникаси, алоқа тизимлари ҳамда электр таъминотини мақбул ҳароратда сақлаб туриш учун етарли деб баҳоланмоқда. Бу каби технологиялар Ой сиртидаги ўта оғир шароитлар туфайли фавқулодда муҳим аҳамият касб этади.

Ойнинг экстремал муҳити ва синов вазифаси

Маълумки, битта ой кечаси тахминан 14 ер суткасига тенг бўлиб, бу даврда айрим ҳудудлардаги ҳарорат -170 даража Цельсийгача тушиб кетиши мумкин. Қўшимча иссиқлик манбаларисиз бортдаги сезгир электроника ва аккумуляторлар бунчалик узоқ давом этадиган совиш жараёнига бардош беролмаслиги тайин. Шу боис мазкур тажрибанинг бош вазифаси жуда оддий қилиб белгиланган: ой тушгандан беш кун ўтгач, модул Ер билан алоқага чиқиб, ўзининг фаолиятини давом эттираётганини тасдиқловчи сигнал узатиши шарт.

Zenо Повер раҳбари Тайлер Бернстайннинг таъкидлашича, қурилманинг ўлчамлари кумуш долларга тенг келадиган даражада жуда ихчамдир. Бироқ бутун экспериментал мажмуанинг массаси ва аниқ габаритлари ҳозирча ошкор этилмаяпти. Ушбу синов NASA агентлигининг Коммерсиал Лунар Пайлоад Сервисес (КЛПС) дастури билан чамбарчас боғлиқ бўлиб, агентлик тижорат ой аппаратлари ишлаб чиқарувчиларини нафақат кундузи, балки тунда ҳам ишлай оладиган технологияларни яратишга фаол равишда рағбатлантириб келмоқда.

Келажакдаги базалар ва бошқа иштирокчилар

Бу каби инновациялар Ойдаги узоқ муддатли инфратузилма ва келажакдаги базаларни барпо этиш режалари доирасида айниқса долзарб аҳамият касб этади. Мазкур миссия Zenо Повер ускуналари учун илк космик парвоз бўлиши билан бирга, шу синфидаги тижорат радиоизотоп манбасидан фойдаланиш бўйича илк уринишлардан бири ҳисобланади. Компания технологияни синовдан ўтказиш билан бир қаторда ядровий ускунани тижорат ракетасида сертификатлаш, ташиш, интеграция қилиш ва учириш жараёнларини ҳам амалда ишлаб чиқмоқчи.

Ҳозирнинг ўзида Zenо Повер шунга ўхшаш қурилмаларни оммавий ишлаб чиқаришга тайёргарлик кўрмоқда. Келгусида юзлаб шундай ихчам иситгичларга эҳтиёж туғилиши кутилмоқда. Шу билан бирга, изотоплар парчаланишидан ҳосил бўладиган иссиқликни Стирлинг генераторлари ёрдамида электр энергиясига айлантириб берадиган қувватлироқ тизимлар ҳам параллел равишда ишлаб чиқилмоқда. Таъкидлаш жоизки, 2028-йилда Интуитиве Мачинес компанияси ҳам худди шундай тажрибани амалга оширишни режалаштирган бўлиб, NASA мазкур технологиянинг муваффақиятли намойиши учун 15 миллион доллар мукофот пули тақдим этишини эълон қилган.

Firefly АэроспасеZenо ПоверОйКосмик технологияларNASA
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

АҚШ суверен разведкаси орбитадан радиотўлқинларни кузатишни бошладиАҚШ суверен разведкаси орбитадан радиотўлқинларни кузатишни бошладиБугун, 07:54NASA космик телескопни қутқариш бўйича ноёб операцияни бекор қилдиNASA космик телескопни қутқариш бўйича ноёб операцияни бекор қилдиБугун, 07:25Фрамеворк янгиланган процессорли модул ноутбукини тақдим этдиФрамеворк янгиланган процессорли модул ноутбукини тақдим этдиБугун, 02:27Гвйнет Палтров Sam Altman шарафига махфий кечки овқат уюштирмоқдаГвйнет Палтров Sam Altman шарафига махфий кечки овқат уюштирмоқдаБугун, 01:28МагикОС 11 хотирани тозалаш бўйича янги технологияни тақдим этдиМагикОС 11 хотирани тозалаш бўйича янги технологияни тақдим этдиБугун, 00:23OpenAI киберхавфсизлик тадқиқотчилари рухсатини техник хато сабаб блокладиOpenAI киберхавфсизлик тадқиқотчилари рухсатини техник хато сабаб блокладиКеча, 23:50
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
Samsung Galaxy S27 серияси ҳақида илк тафсилотлар: Компания «Янги мўъжиза» устида ишламоқда
Samsung Galaxy S27 серияси ҳақида илк тафсилотлар: Компания «Янги мўъжиза» устида ишламоқда
Tecno дунёдаги илк рамкасиз смартфонни намойиш этади
Tecno дунёдаги илк рамкасиз смартфонни намойиш этади
Ер сайёраси қора материяни қидирувчи улкан детекторга айланди
Ер сайёраси қора материяни қидирувчи улкан детекторга айланди
iPhone 17 Pro Max смартфонида GTA 5 ўйини ишга туширилди
iPhone 17 Pro Max смартфонида GTA 5 ўйини ишга туширилди
Смартфонлар бозорида мисли кўрилмаган рақобат: 2026-йил сентябрида 5 та флагман чиқади
Смартфонлар бозорида мисли кўрилмаган рақобат: 2026-йил сентябрида 5 та флагман чиқади