Firefly Ойнинг -170 даража совуқ тунларига қарши мини-иситгич юборади
Firefly Аэроспасе компанияси келгусидаги қўниш аппаратларига ўта совуқ ой тунларини муваффақиятли ўтказишга ёрдам берувчи мини-радиоизотоп иссиқлик манбасини Ойсизга йўллашни режалаштирмоқда. ixbt.com маълумотига кўра, Zenо Повер компанияси томонидан ишлаб чиқилган ушбу экспериментал тизим 2028-йилда амалга оширилиши кутилаётган Блуе Гҳост аппаратларидан бирининг бортида космосга учирилади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Сурвиве-те-Нигҳт деб номланган мажмуа америций-241 асосидаги радиоизотоп иситиш элементига эга бўлади. Унинг атиги 5 ваттлик иссиқлик қуввати тажриба модули электроникаси, алоқа тизимлари ҳамда электр таъминотини мақбул ҳароратда сақлаб туриш учун етарли деб баҳоланмоқда. Бу каби технологиялар Ой сиртидаги ўта оғир шароитлар туфайли фавқулодда муҳим аҳамият касб этади.
Ойнинг экстремал муҳити ва синов вазифасиМаълумки, битта ой кечаси тахминан 14 ер суткасига тенг бўлиб, бу даврда айрим ҳудудлардаги ҳарорат -170 даража Цельсийгача тушиб кетиши мумкин. Қўшимча иссиқлик манбаларисиз бортдаги сезгир электроника ва аккумуляторлар бунчалик узоқ давом этадиган совиш жараёнига бардош беролмаслиги тайин. Шу боис мазкур тажрибанинг бош вазифаси жуда оддий қилиб белгиланган: ой тушгандан беш кун ўтгач, модул Ер билан алоқага чиқиб, ўзининг фаолиятини давом эттираётганини тасдиқловчи сигнал узатиши шарт.
Zenо Повер раҳбари Тайлер Бернстайннинг таъкидлашича, қурилманинг ўлчамлари кумуш долларга тенг келадиган даражада жуда ихчамдир. Бироқ бутун экспериментал мажмуанинг массаси ва аниқ габаритлари ҳозирча ошкор этилмаяпти. Ушбу синов NASA агентлигининг Коммерсиал Лунар Пайлоад Сервисес (КЛПС) дастури билан чамбарчас боғлиқ бўлиб, агентлик тижорат ой аппаратлари ишлаб чиқарувчиларини нафақат кундузи, балки тунда ҳам ишлай оладиган технологияларни яратишга фаол равишда рағбатлантириб келмоқда.
Келажакдаги базалар ва бошқа иштирокчиларБу каби инновациялар Ойдаги узоқ муддатли инфратузилма ва келажакдаги базаларни барпо этиш режалари доирасида айниқса долзарб аҳамият касб этади. Мазкур миссия Zenо Повер ускуналари учун илк космик парвоз бўлиши билан бирга, шу синфидаги тижорат радиоизотоп манбасидан фойдаланиш бўйича илк уринишлардан бири ҳисобланади. Компания технологияни синовдан ўтказиш билан бир қаторда ядровий ускунани тижорат ракетасида сертификатлаш, ташиш, интеграция қилиш ва учириш жараёнларини ҳам амалда ишлаб чиқмоқчи.
Ҳозирнинг ўзида Zenо Повер шунга ўхшаш қурилмаларни оммавий ишлаб чиқаришга тайёргарлик кўрмоқда. Келгусида юзлаб шундай ихчам иситгичларга эҳтиёж туғилиши кутилмоқда. Шу билан бирга, изотоплар парчаланишидан ҳосил бўладиган иссиқликни Стирлинг генераторлари ёрдамида электр энергиясига айлантириб берадиган қувватлироқ тизимлар ҳам параллел равишда ишлаб чиқилмоқда. Таъкидлаш жоизки, 2028-йилда Интуитиве Мачинес компанияси ҳам худди шундай тажрибани амалга оширишни режалаштирган бўлиб, NASA мазкур технологиянинг муваффақиятли намойиши учун 15 миллион доллар мукофот пули тақдим этишини эълон қилган.
…