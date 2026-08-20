Xiaomi янги авлод инсоннома роботини намойиш этди

·2·Техно
Xiaomi янги авлод инсоннома роботини намойиш этди
Қисқача

Xiaomi Пекин шаҳрида бўлиб ўтган Бутунжаҳон робототехника конференсиясида Xiaomi Тиеда номли инсоннома роботини тақдим этди. Бўйи 1,7 метр, оғирлиги 66 килограмм бўлган робот 66 та эркинлик даражасини қўллаб-қувватлайди ва автомобил заводидаги синовларда операцияларни 98 фоиз муваффақият билан бажарди.

Пекин шаҳрида бўлиб ўтган Бутунжаҳон робототехника конференциясида Xiaomi компанияси ўзининг янги авлод инсоннома (humanоид) роботини тақдим этди. Xiaomi Тиеда деб номланган мазкур қурилма илғор муҳандислик ечимлари ва сунъий интеллект имкониятларини ўзида мужассам этгани билан мутахассислар эътиборини тортди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

ixbt.com маълумотига кўра, янги роботнинг бўйи 1,7 метрни, оғирлиги эса 66 килограммни ташкил қилади. Унинг конструкцияси 66 та эркинлик даражасини (дегреэс оф фреэдом) қўллаб-қувватлайди, бу эса унга инсон ҳаракатларини юқорироқ аниқликда такрорлаш имконини беради.

Ишлаб чиқаришдаги синовлар ва ютуқлар

Тақдимотда келтирилишича, Xiaomi Тиеда жорий йил бошидаёқ компаниянинг автомобил заводига «стажировкага» юборилган эди. Заводда у ўзи кесувчи гайкаларни юклаш станциясида синовдан ўтказилди. Уч ойлик фаолиятдан сўнг робот операцияларни муваффақиятли бажариш кўрсаткичини 98 фоизга етказди. Бу инсон натижасидан атиги 1 фоиз пунктга камдир.

Мутахассисларнинг фикрича, яқин келажакда ушбу робот автозаводлардаги мураккаб жараёнларга расман тўлақонли жалб этилиши кутилмоқда. Бу эса саноат корхоналарида автоматлаштириш жараёнларини янада юқори босқичга кўтаради.

Логистика ва нодатий вазифалар

Заводнинг якуний йиғиш цехидаги логистика зонасида робот бошқа бир касбни ҳам ўрганди. У ерда Тиеда марказий бошқарув панелининг ён қопқоқларини саралади ҳамда материаллар солинган қутиларни тахлади. Мазкур йўналишдаги иш жараёнида ҳам операцияларни муваффақиятли бажариш кўрсаткичи 90 фоиз атрофида қайд этилди.

Компания муҳандислари роботнинг имкониятларини фақат саноат билан чеклаб қўймади. 2026-йилги ралли бўйича жаҳон чемпионати вақтида Тиеда ўзини «флорист» ролида ҳам синаб кўрди. У баргларни олиб, гулларни сочиш ҳамда уларни томошабинларга узатиш ишларини бажарди.

Сунъий интеллект ва мустақил бошқарув

Тақдимот давомида робот томошабинлар билан қўл сиқишиб кўришди, уларни қутлади ва қўллари ёрдамида юрак шаклидаги жестларни кўрсатди. Бундай мураккаб ҳаракатлар махсус катта тил модели (LLM) асосида бажарилиши унинг асосий афзаллиги ҳисобланади.

Аксарият шунга ўхшаш намойишларда қўлда масофадан бошқариш усулларидан фойдаланилса, Xiaomi Тиеда вазиятни мустақил равишда тушунади, қўйилган вазифани англайди ва ташқи аралашувсиз зарур ҳаракатларни ўзи танлайди.

XiaomiРобототехникаСуний интеллектСаноатТехнологиялар
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

SpaceX орбитага 11 мингдан ортиқ Starlink сунъий йўлдошини чиқардиSpaceX орбитага 11 мингдан ортиқ Starlink сунъий йўлдошини чиқардиБугун, 13:52Elon Musk Starship ракетасининг навбатдаги синовлари ва режалари ҳақида гапирдиElon Musk Starship ракетасининг навбатдаги синовлари ва режалари ҳақида гапирдиБугун, 13:27Apple компаниясининг 2026-йилги асосий тақдимоти санаси маълум бўлдиApple компаниясининг 2026-йилги асосий тақдимоти санаси маълум бўлдиБугун, 12:56Xiaomi машҳур смартфон ва планшетларни дастурий қўллаб-қувватлашни тўхтатдиXiaomi машҳур смартфон ва планшетларни дастурий қўллаб-қувватлашни тўхтатдиБугун, 11:53Луфтанса самолётларида Starlink юқори тезликдаги интернети ишга туширилдиЛуфтанса самолётларида Starlink юқори тезликдаги интернети ишга туширилдиБугун, 11:29SpaceX тарихида илк бор қайтариладиган Starship кемасини синовдан ўтказдиSpaceX тарихида илк бор қайтариладиган Starship кемасини синовдан ўтказдиБугун, 10:53
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
Samsung Galaxy S27 серияси ҳақида илк тафсилотлар: Компания «Янги мўъжиза» устида ишламоқда
Samsung Galaxy S27 серияси ҳақида илк тафсилотлар: Компания «Янги мўъжиза» устида ишламоқда
Tecno дунёдаги илк рамкасиз смартфонни намойиш этади
Tecno дунёдаги илк рамкасиз смартфонни намойиш этади
Ер сайёраси қора материяни қидирувчи улкан детекторга айланди
Ер сайёраси қора материяни қидирувчи улкан детекторга айланди
iPhone 17 Pro Max смартфонида GTA 5 ўйини ишга туширилди
iPhone 17 Pro Max смартфонида GTA 5 ўйини ишга туширилди
Смартфонлар бозорида мисли кўрилмаган рақобат: 2026-йил сентябрида 5 та флагман чиқади
Смартфонлар бозорида мисли кўрилмаган рақобат: 2026-йил сентябрида 5 та флагман чиқади