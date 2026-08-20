Xiaomi янги авлод инсоннома роботини намойиш этди
Xiaomi Пекин шаҳрида бўлиб ўтган Бутунжаҳон робототехника конференсиясида Xiaomi Тиеда номли инсоннома роботини тақдим этди. Бўйи 1,7 метр, оғирлиги 66 килограмм бўлган робот 66 та эркинлик даражасини қўллаб-қувватлайди ва автомобил заводидаги синовларда операцияларни 98 фоиз муваффақият билан бажарди.
Пекин шаҳрида бўлиб ўтган Бутунжаҳон робототехника конференциясида Xiaomi компанияси ўзининг янги авлод инсоннома (humanоид) роботини тақдим этди. Xiaomi Тиеда деб номланган мазкур қурилма илғор муҳандислик ечимлари ва сунъий интеллект имкониятларини ўзида мужассам этгани билан мутахассислар эътиборини тортди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
ixbt.com маълумотига кўра, янги роботнинг бўйи 1,7 метрни, оғирлиги эса 66 килограммни ташкил қилади. Унинг конструкцияси 66 та эркинлик даражасини (дегреэс оф фреэдом) қўллаб-қувватлайди, бу эса унга инсон ҳаракатларини юқорироқ аниқликда такрорлаш имконини беради.
Ишлаб чиқаришдаги синовлар ва ютуқларТақдимотда келтирилишича, Xiaomi Тиеда жорий йил бошидаёқ компаниянинг автомобил заводига «стажировкага» юборилган эди. Заводда у ўзи кесувчи гайкаларни юклаш станциясида синовдан ўтказилди. Уч ойлик фаолиятдан сўнг робот операцияларни муваффақиятли бажариш кўрсаткичини 98 фоизга етказди. Бу инсон натижасидан атиги 1 фоиз пунктга камдир.
Мутахассисларнинг фикрича, яқин келажакда ушбу робот автозаводлардаги мураккаб жараёнларга расман тўлақонли жалб этилиши кутилмоқда. Бу эса саноат корхоналарида автоматлаштириш жараёнларини янада юқори босқичга кўтаради.
Логистика ва нодатий вазифаларЗаводнинг якуний йиғиш цехидаги логистика зонасида робот бошқа бир касбни ҳам ўрганди. У ерда Тиеда марказий бошқарув панелининг ён қопқоқларини саралади ҳамда материаллар солинган қутиларни тахлади. Мазкур йўналишдаги иш жараёнида ҳам операцияларни муваффақиятли бажариш кўрсаткичи 90 фоиз атрофида қайд этилди.
Компания муҳандислари роботнинг имкониятларини фақат саноат билан чеклаб қўймади. 2026-йилги ралли бўйича жаҳон чемпионати вақтида Тиеда ўзини «флорист» ролида ҳам синаб кўрди. У баргларни олиб, гулларни сочиш ҳамда уларни томошабинларга узатиш ишларини бажарди.
Сунъий интеллект ва мустақил бошқарувТақдимот давомида робот томошабинлар билан қўл сиқишиб кўришди, уларни қутлади ва қўллари ёрдамида юрак шаклидаги жестларни кўрсатди. Бундай мураккаб ҳаракатлар махсус катта тил модели (LLM) асосида бажарилиши унинг асосий афзаллиги ҳисобланади.
Аксарият шунга ўхшаш намойишларда қўлда масофадан бошқариш усулларидан фойдаланилса, Xiaomi Тиеда вазиятни мустақил равишда тушунади, қўйилган вазифани англайди ва ташқи аралашувсиз зарур ҳаракатларни ўзи танлайди.
…