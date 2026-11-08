Трампдан шов-шувли таклиф: Дана Уайтга Оқ уй матбуот котиблиги таклиф қилинди
АҚШ сиёсий саҳнасида ва жаҳон спорт оламида кутилмаган шов-шувли воқеа юз берди. АҚШ президенти Дональд Трамп ўзининг «Truth Social» ижтимоий тармоғидаги саҳифасида UFC президенти Дана Уайтга Оқ уй матбуот котиби лавозимини эгаллашни таклиф қилди.
Аммо нуфузли хорижий оммавий ахборот воситалари, жумладан CNN хабарига кўра, промоушен раҳбари ушбу юқори сиёсий лавозимни қабул қилишдан расман бош тортган.
Трампнинг ғайриоддий баёноти ва Ҳабиб ҳамда Исломга ишора
Оқ уй раҳбари ўзининг яқин дўсти ҳисобланган Дана Уайтни мамлакат матбуот хизмати тепасида кўришни жиддий истаганини билдирган:
«Ҳақиқий жангчи»: Трамп Уайтни «ажойиб жангчи ва ташкилотчи» дея таърифлаб, ОАВ билан муносабатларда айнан шундай қатъиятли инсон кераклигини таъкидлаган;
UFC юлдузларини жалб қилиш ҳазили: АҚШ президенти ҳатто Уайтга ўзи билан бирга собиқ ва амалдаги UFC чемпионлари Ҳабиб Нурмагомедов ҳамда Ислом Махачев каби юлдузларни Оқ уйга «ёрдамчи» сифатида таклиф қилишни тавсия этган;
25 йиллик дўстлик: Трамп ва Дана Уайт 25 йилдан ортиқ вақтдан бери қалин дўстона алоқаларга эга бўлиб, давлат раҳбарининг спорт юлдузларини ҳукумат таркибига чақириши биринчи бор кузатилаётгани йўқ.
Дана Уайтнинг муносабати ва рад этиш сабаби
Таклиф пайдо бўлган заҳоти тармоқларда катта резонанс кузатилди:
«Янги боб сари» сурати: Уайт аввалига ижтимоий тармоқдаги саҳифасига Оқ уй минбари ортида тургани акс этган ҳазиломуз фотони жойлаб, «Янги боб сари» деб изоҳ қолдирди;
Сиёсий амбициялар йўқлиги: Бироқ тез орада промоутерлик фаолияти унинг учун биринчи ўринда экани ойдинлашди. Уайт UFC’даги режалари ва бандлиги сабабли, қолаверса, сиёсий лавозимда ишлаш нияти йўқлиги туфайли таклифга рад жавобини берган.
Лавозим нега бўшаб қолган эди?
Оқ уй матбуот хизмати раҳбарлигидаги ўзгаришлар кутилмаганда юзага келган бўшлиқ билан боғлиқ:
Оқ уйнинг аввалги матбуот котиби Кэти Захария ўз вазифасига киришганидан атиги 5 кун ўтиб, тўсатдан истеъфога чиққан ва шундан сўнг ушбу масъулиятли лавозим эгасиз қолган эди.
Изоҳлар 0
…