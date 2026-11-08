Трампдан шов-шувли таклиф: Дана Уайтга Оқ уй матбуот котиблиги таклиф қилинди

·2·Дунё
Трампдан шов-шувли таклиф: Дана Уайтга Оқ уй матбуот котиблиги таклиф қилинди

АҚШ сиёсий саҳнасида ва жаҳон спорт оламида кутилмаган шов-шувли воқеа юз берди. АҚШ президенти Дональд Трамп ўзининг «Truth Social» ижтимоий тармоғидаги саҳифасида UFC президенти Дана Уайтга Оқ уй матбуот котиби лавозимини эгаллашни таклиф қилди.

Аммо нуфузли хорижий оммавий ахборот воситалари, жумладан CNN хабарига кўра, промоушен раҳбари ушбу юқори сиёсий лавозимни қабул қилишдан расман бош тортган.

Трампнинг ғайриоддий баёноти ва Ҳабиб ҳамда Исломга ишора

Оқ уй раҳбари ўзининг яқин дўсти ҳисобланган Дана Уайтни мамлакат матбуот хизмати тепасида кўришни жиддий истаганини билдирган:

  • «Ҳақиқий жангчи»: Трамп Уайтни «ажойиб жангчи ва ташкилотчи» дея таърифлаб, ОАВ билан муносабатларда айнан шундай қатъиятли инсон кераклигини таъкидлаган;

  • UFC юлдузларини жалб қилиш ҳазили: АҚШ президенти ҳатто Уайтга ўзи билан бирга собиқ ва амалдаги UFC чемпионлари Ҳабиб Нурмагомедов ҳамда Ислом Махачев каби юлдузларни Оқ уйга «ёрдамчи» сифатида таклиф қилишни тавсия этган;

  • 25 йиллик дўстлик: Трамп ва Дана Уайт 25 йилдан ортиқ вақтдан бери қалин дўстона алоқаларга эга бўлиб, давлат раҳбарининг спорт юлдузларини ҳукумат таркибига чақириши биринчи бор кузатилаётгани йўқ.

Трампдан шов-шувли таклиф: Дана Уайтга Оқ уй матбуот котиблиги таклиф қилинди

Дана Уайтнинг муносабати ва рад этиш сабаби

Таклиф пайдо бўлган заҳоти тармоқларда катта резонанс кузатилди:

  • «Янги боб сари» сурати: Уайт аввалига ижтимоий тармоқдаги саҳифасига Оқ уй минбари ортида тургани акс этган ҳазиломуз фотони жойлаб, «Янги боб сари» деб изоҳ қолдирди;

  • Сиёсий амбициялар йўқлиги: Бироқ тез орада промоутерлик фаолияти унинг учун биринчи ўринда экани ойдинлашди. Уайт UFC’даги режалари ва бандлиги сабабли, қолаверса, сиёсий лавозимда ишлаш нияти йўқлиги туфайли таклифга рад жавобини берган.

Лавозим нега бўшаб қолган эди?

Оқ уй матбуот хизмати раҳбарлигидаги ўзгаришлар кутилмаганда юзага келган бўшлиқ билан боғлиқ:

  • Оқ уйнинг аввалги матбуот котиби Кэти Захария ўз вазифасига киришганидан атиги 5 кун ўтиб, тўсатдан истеъфога чиққан ва шундан сўнг ушбу масъулиятли лавозим эгасиз қолган эди.

Дональд ТрампДана УайтUFCОқ уй
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Шон Стрикленд машҳур инсайдерни ер билан битта қилдиШон Стрикленд машҳур инсайдерни ер билан битта қилди13 октябр 18:08UFC раҳбари Шон Стрикленднинг боксдаги имкониятини қандай баҳолади?UFC раҳбари Шон Стрикленднинг боксдаги имкониятини қандай баҳолади?12 октябр 07:04Шон Стрикленд UFC’ни қаттиқ танқид қилиб, боксга ўтишини эълон қилдиШон Стрикленд UFC’ни қаттиқ танқид қилиб, боксга ўтишини эълон қилди10 октябр 07:13«Топ-10 даги исталганини беришсин»: Усмон Нурмагомедов UFC элитасини жангга чорлади«Топ-10 даги исталганини беришсин»: Усмон Нурмагомедов UFC элитасини жангга чорлади24 сентябр 06:19Илия Топурия Гетжига оғир айблов қўйди — Жастиндан қандай жавоб янгради?Илия Топурия Гетжига оғир айблов қўйди — Жастиндан қандай жавоб янгради?19 сентябр 11:36Трамп ва рафиқаси Мелания Оқ уйда болаларга Хеллоуин совғаларини улашди (видео)Трамп ва рафиқаси Мелания Оқ уйда болаларга Хеллоуин совғаларини улашди (видео)31 октябр 08:53
ЭълонларҲамкорлик учун
Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Миллионер рафиқаси бегона нигоҳлардан холи дам олиши учун 50 миллион долларга хусусий орол сотиб олди
Миллионер рафиқаси бегона нигоҳлардан холи дам олиши учун 50 миллион долларга хусусий орол сотиб олди
Ухлаб қолиш арафасида нега бирдан чўчиб уйғониб кетамиз?
Ухлаб қолиш арафасида нега бирдан чўчиб уйғониб кетамиз?
Хитойда келин куёвга 12 минг долларлик видеокарта совға қилди
Хитойда келин куёвга 12 минг долларлик видеокарта совға қилди
Ғозлар нега осмонда V шаклида учади? Бунинг ортида қандай сир бор?
Ғозлар нега осмонда V шаклида учади? Бунинг ортида қандай сир бор?
Хитойдаги арвоҳ-шаҳар: 15 йил давомида ташлаб кетилган шаҳар қандай сирни яширмоқда?
Хитойдаги арвоҳ-шаҳар: 15 йил давомида ташлаб кетилган шаҳар қандай сирни яширмоқда?
16 йил аввал буюртма қилинган Nokia телефонлари ниҳоят етиб келди
16 йил аввал буюртма қилинган Nokia телефонлари ниҳоят етиб келди
Қуёш сўнгач, сайёралар билан нима содир бўлиши маълум бўлди
Қуёш сўнгач, сайёралар билан нима содир бўлиши маълум бўлди