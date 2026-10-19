Тунги гаджетлар хавфи: Олимлар қоронғуда экранга тикилишнинг оқибатларини очиқлади

·0·Саломатлик
Тунги гаджетлар хавфи: Олимлар қоронғуда экранга тикилишнинг оқибатларини очиқлади

Ижтимоий тармоқлар ва мессенжерларда қоронғи хонада ҳар куни ярим соат телефондан фойдаланиш кўз саратонини (онкологик хасталикни) келтириб чиқариши, кўзни даволаб бўлмайдиган парда қоплаши ҳақида ваҳимали хабарлар кенг тарқалмоқда.

Кўплаб фойдаланувчиларни ташвишга солган ушбу огоҳлантиришлар қанчалик асосли ва тиббиёт олами бу ҳақда нима дейди? Соҳа мутахассислари ушбу масалага илмий нуқтаи назардан аниқлик киритмоқда.

Саратон хавфи: Асоссиз мифми ёки илмий далил?

Тиббиёт мутахассислари ва жаҳон офтальмология ассоциациялари ушбу даъволар бўйича қуйидагиларни таъкидлашади:

  • Илмий исбот йўқ: Ҳозирги кунга қадар смартфон экранидан тараладиган ёруғлик кўзда саратон (онкология) ҳужайраларини пайдо қилиши ёки даволаб бўлмас парда ҳосил қилиши бўйича бирорта ҳам расмий илмий тасдиқланган тадқиқот мавжуд эмас;

  • Хабарларнинг бўрттирилиши: «Даволаб бўлмайдиган дард» ҳақидаги ваҳимали иддаолар кўпинча одамларнинг эътиборини тортиш ва вирусли тарқалишни таъминлаш учун сунъий равишда тўқилган хабарлар сирасига киради.

Қоронғуда телефонга тикилишнинг ҳақиқий зарарлари

Гарчи саратон хавфи исботланмаган бўлса-да, қоронғи муҳитда ёрқин экранга узоқ вақт қараб ётиш кўриш қобилиятига жиддий путур етказади:

  • «Кўз чарчоғи» ва қуруқлик синдроми: Экранга диққат билан қаралса, кўз пирпиратиш сони камаяди. Оқибатда кўзнинг шох пардаси қурийди, қизариш, ачишиш ва томирларнинг кенгайиши юз беради;

  • Кўриш ўткирлигининг пасайиши: Қоронғуда кўз қорачиғи кенгаяди ва экрандан чиқаётган кўк нур (Blue Light) тўғридан-тўғри кўз тубига кучли босим билан таъсир қилади. Бу эса вақт ўтиши билан спазм ва кўриш хиралашишига олиб келади;

  • Уйқу гормонининг бузилиши: Экраннинг кўк нури мияда мелатонин (уйқу гормони) ишлаб чиқарилишини блоклайди, натижада сурункали уйқусизлик, чарчоқ ва иммунитет пасайиши келиб чиқади.

Мутахассислар қандай тавсия беради?

Шифокорлар тунги вақтда гаджетлардан фойдаланишда бир нечта муҳим қоидаларга амал қилишни тавсия қилади:

  • Ёруғлик мувозанати: Телефонни мутлақо қоронғи хонада эмас, ҳеч бўлмаганда тунги чироқ ёқилган хонада ишлатинг;

  • «Тунги режим»ни ёқиш: Экрандаги «Night Light» (кўк нурни камайтириш) функциясини фаоллаштиринг ва ёруғлик даражасини минималга туширинг;

  • Уйқудан олдин дам олиш: Ухлашдан камида 30–60 дақиқа олдин телефон ва планшетларни четга суриб қўйиш тавсия этилади.

Шундай қилиб, кўзда давосиз саратон пайдо бўлиши ҳақидаги хабарлар ҳақиқатга тўғри келмаса-да, қоронғида телефон ишлатиш одати кўз нури ва умумий саломатлик учун жиддий салбий оқибатларга олиб келиши мумкин.

саратонкўк нурмелатонинжаҳон офтальмология ассоциациялари
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Эрталаб тетик уйғонишнинг сириЭрталаб тетик уйғонишнинг сири11 сентябр 02:59Хитойлик олимлар кеч ухлашнинг организмга "даҳшатли таъсири"ни фош қилдиХитойлик олимлар кеч ухлашнинг организмга "даҳшатли таъсири"ни фош қилди5 октябр 11:41Тунги хавф: Тўйиб ухламаслик 172 та касалликни келтириб чиқариши аниқланди!Тунги хавф: Тўйиб ухламаслик 172 та касалликни келтириб чиқариши аниқланди!21 сентябр 08:37Ўзбекистонда уйқусизлик ва тармоқ қарамлиги: Аҳолининг 62 фоизи тунги тинчини йўқотдиЎзбекистонда уйқусизлик ва тармоқ қарамлиги: Аҳолининг 62 фоизи тунги тинчини йўқотди15 сентябр 09:34Эрталабки ҳолсизлик ва сусткашликнинг 12 та яширин сабаби...Эрталабки ҳолсизлик ва сусткашликнинг 12 та яширин сабаби...25 июл 11:1350 ёшдан кейинги 14 одат: қай бири ҳақиқатан хавфли?50 ёшдан кейинги 14 одат: қай бири ҳақиқатан хавфли?8 август 18:16
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Саломатлик янгиликлар

Россия одамларни криосақлаш бўйича дунёда иккинчи ўринда турибди
Россия одамларни криосақлаш бўйича дунёда иккинчи ўринда турибди
Олимлар ва шифокорлар бешикнинг бола соғлиғига яширин зарарларини очиқлади (видео)
Олимлар ва шифокорлар бешикнинг бола соғлиғига яширин зарарларини очиқлади (видео)
Ўт қопи яхши ишламаса организмда нима бўлади: белгилар ва нималарга эътибор бериш керак?
Ўт қопи яхши ишламаса организмда нима бўлади: белгилар ва нималарга эътибор бериш керак?
Доимий нолиш соғлиқ кушандаси: Нега нолиган одамлар кўпроқ касал бўлиши исботланди
Доимий нолиш соғлиқ кушандаси: Нега нолиган одамлар кўпроқ касал бўлиши исботланди
Си Цзиньпин саломатлигида сирли муаммо: Вашингтон сафари арафасида хавотир!
Си Цзиньпин саломатлигида сирли муаммо: Вашингтон сафари арафасида хавотир!
Таомномадаги саломатлик учун энг хавфли ва энг фойдали маҳсулотлар рўйхати
Таомномадаги саломатлик учун энг хавфли ва энг фойдали маҳсулотлар рўйхати
Узоқ умр кўриш сири: Рационингиздан зудлик билан чиқариб ташлаш керак бўлган 5 та маҳсулот
Узоқ умр кўриш сири: Рационингиздан зудлик билан чиқариб ташлаш керак бўлган 5 та маҳсулот
Россиялик академик инсон умрининг максимал чегараси ҳақидаги ҳақиқатни очди
Россиялик академик инсон умрининг максимал чегараси ҳақидаги ҳақиқатни очди