Google Gemini 4 Carbon моделини тақдим этди

·50·Техно
Google Gemini 4 Carbon моделини тақдим этди

Google компанияси Gemini 4 Carbon номли янги флагман сунъий интеллект моделини тақдим этди. Компания маълумотига кўра, Argon модели асосида яратилган Carbon дастурлаш, илмий тадқиқотлар ва турли форматдаги маълумотларни таҳлил қилиш каби йўналишларда самарали ишлашга мўлжалланган.

Янги моделнинг асосий хусусиятларидан бири мураккаб вазифаларни узоқ вақт давомида мустақил бажара олишидир. Google’нинг таъкидлашича, Gemini 4 Carbon бир неча кун давомида узлуксиз агентлик вазифаларини бажариш учун ишлаб чиқилган. Бундай ёндашув сунъий интеллектга фақат битта саволга жавоб бериш эмас, балки кўп босқичли ишларни ҳам мустақил олиб бориш имконини беради.

Google Gemini 4 Carbon моделини тақдим этди

Компания тақдим этган синов натижаларида Carbon бир қатор рақобатчи моделлардан юқори кўрсаткич қайд этган. Жумладан, Terminal Bench 4.0 (AA) агентлик дастурлаш синовида Gemini 4 Carbon 65,2 фоиз натижа кўрсатган. Матнда келтирилган маълумотларга кўра, Claude Opus 5.5 ва GPT-6 Astra моделларининг натижаси 59 фоизни ташкил этган.

Айни пайтда Gemini 4 Carbon релиздан олдинги синов босқичида турибди. 2026 йил ноябрь ойига келиб, ундан фойдаланиш имконияти айрим ишончли компанияларга берилиши режалаштирилган. Оммавий тақдимотдан кейин модел нархи Argon билан бир хил бўлиши кутилмоқда: бир миллион кирувчи токен учун 2 доллар, бир миллион чиқувчи токен учун эса 10 доллар. Кэшланган кирувчи токенлар нархи 95 фоизга арзон бўлади.

GoogleGemini 4 CarbonСунъий интеллектTerminal Bench 4.0
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Нодирбек Раззоқов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

SpaceX Falcon 9 ракетаси орбитага 130 та космик аппаратни муваффақиятли чиқардиSpaceX Falcon 9 ракетаси орбитага 130 та космик аппаратни муваффақиятли чиқарди2 октябр 02:27Сатлйт космосда сунъий интеллектни ишлатиш учун 8 миллион доллар маблағ жалб қилдиСатлйт космосда сунъий интеллектни ишлатиш учун 8 миллион доллар маблағ жалб қилди1 октябр 17:27Google сунъий интеллект чипига эга илк сунъий йўлдошни фазога учратадиGoogle сунъий интеллект чипига эга илк сунъий йўлдошни фазога учратади25 сентябр 05:27Google янги Googleбоок ноутбуклари билан бозорга қайтдиGoogle янги Googleбоок ноутбуклари билан бозорга қайтди21 сентябр 19:30АЭС қувватининг ярмини Google олиб қўядими?: Финляндияда электр танқислиги хавфиАЭС қувватининг ярмини Google олиб қўядими?: Финляндияда электр танқислиги хавфи11 сентябр 22:44Google метеорологияда янги босқич сифатида ВеатерНехт 3 сунъий интеллект моделини тақдим этдиGoogle метеорологияда янги босқич сифатида ВеатерНехт 3 сунъий интеллект моделини тақдим этди3 сентябр 20:27
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Малика бозорида iPhone 18’нинг бугунги нархлари
Малика бозорида iPhone 18’нинг бугунги нархлари
Сунъий интеллект Наполеон даврининг сирли шифрини ечди
Сунъий интеллект Наполеон даврининг сирли шифрини ечди
iPhone 18 Pro ва Pro Max’нинг бугунги нархлари
iPhone 18 Pro ва Pro Max’нинг бугунги нархлари
iPhone 18 Pro Max’нинг янги нархлари маълум қилинди
iPhone 18 Pro Max’нинг янги нархлари маълум қилинди
iPhone 18 Pro ва Pro Max’нинг бугунги нархлари маълум бўлди
iPhone 18 Pro ва Pro Max’нинг бугунги нархлари маълум бўлди
iPhone 18 Pro ва Pro Max’нинг 10 октябрдаги нархлари
iPhone 18 Pro ва Pro Max’нинг 10 октябрдаги нархлари
Қисқа ҳаво парвози: Tesla тақдим этган янги Roadster оммавий бозорни қутқара оладими?
Қисқа ҳаво парвози: Tesla тақдим этган янги Roadster оммавий бозорни қутқара оладими?
iPhone 18 Pro ва Pro Max’нинг 4 октябрдаги нархлари
iPhone 18 Pro ва Pro Max’нинг 4 октябрдаги нархлари