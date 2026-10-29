Google Gemini 4 Carbon моделини тақдим этди
Google компанияси Gemini 4 Carbon номли янги флагман сунъий интеллект моделини тақдим этди. Компания маълумотига кўра, Argon модели асосида яратилган Carbon дастурлаш, илмий тадқиқотлар ва турли форматдаги маълумотларни таҳлил қилиш каби йўналишларда самарали ишлашга мўлжалланган.
Янги моделнинг асосий хусусиятларидан бири мураккаб вазифаларни узоқ вақт давомида мустақил бажара олишидир. Google’нинг таъкидлашича, Gemini 4 Carbon бир неча кун давомида узлуксиз агентлик вазифаларини бажариш учун ишлаб чиқилган. Бундай ёндашув сунъий интеллектга фақат битта саволга жавоб бериш эмас, балки кўп босқичли ишларни ҳам мустақил олиб бориш имконини беради.
Компания тақдим этган синов натижаларида Carbon бир қатор рақобатчи моделлардан юқори кўрсаткич қайд этган. Жумладан, Terminal Bench 4.0 (AA) агентлик дастурлаш синовида Gemini 4 Carbon 65,2 фоиз натижа кўрсатган. Матнда келтирилган маълумотларга кўра, Claude Opus 5.5 ва GPT-6 Astra моделларининг натижаси 59 фоизни ташкил этган.
Айни пайтда Gemini 4 Carbon релиздан олдинги синов босқичида турибди. 2026 йил ноябрь ойига келиб, ундан фойдаланиш имконияти айрим ишончли компанияларга берилиши режалаштирилган. Оммавий тақдимотдан кейин модел нархи Argon билан бир хил бўлиши кутилмоқда: бир миллион кирувчи токен учун 2 доллар, бир миллион чиқувчи токен учун эса 10 доллар. Кэшланган кирувчи токенлар нархи 95 фоизга арзон бўлади.
Изоҳлар 0
…