Monjaro emas, yangi Volga: Rossiyada oʻnlab salonlar sotuvga tayyor

·35·Avto
Monjaro emas, yangi Volga: Rossiyada oʻnlab salonlar sotuvga tayyor

Volga kompaniyasi Rossiyada yangi avtomobillar sotuvini boshlash uchun oʻnlab dilerlik markazlari shay holatga keltirilganini rasman tasdiqladi. Dastlabki bosqichda mamlakat boʻylab 25-30 ta markaz oʻz eshiklarini ochadi. Sotuvlar birinchi navbatda millionlik shaharlar va yirik mintaqaviy markazlarda yoʻlga qoʻyiladi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Yil yakuniga qadar barcha asosiy shaharlarda dilerlik markazlari sonini 130 taga yetkazish rejalashtirilgan. Model qatoridan Volga C50 sedani hamda Volga K40 va Volga K50 krossoverlari joy olgan. Ushbu modellar aslida Geely brendining mahalliylashtirilgan variantlari hisoblanadi.

Loyiha doirasida Volga avtomobillari bosqichma-bosqich mahalliy dvigatel va avtomatik uzatmalar qutisi (AKPP) bilan jihozlanadi. Kompaniya mahalliylashtirish jarayoniga kamida 60 milliard rubl sarmoya kiritishni maqsad qilgan. Bu esa xitoylik modellarni toʻliq mahalliy brendga aylantirish imkonini beradi.

Ishlab chiqaruvchi zamonaviy faol va passiv xavfsizlik texnologiyalariga alohida eʻtibor qaratmoqda. Avtomobillar 12 ta dinamikli yuqori sifatli akustika tizimi, haydovchi va yoʻlovchi oʻrindiqlari uchun massaj hamda xotira funksiyasi, shuningdek, ventilyatsiya tizimi bilan jihozlangan. Ikkinchi qator oʻrindiqlari esa elektr yordamida boshqariladigan suyanchiq burchagi sozlamasiga ega.

VolgaGeelyAvtomobilRossiyaTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Porsche GT boʻlimi rahbari virtual uzatmalar qutisini maʼqulladiPorsche GT boʻlimi rahbari virtual uzatmalar qutisini maʼqulladiBugun, 07:53Endi cheklov yo‘q: avtomobil importi erkinlashdi, narxlar o‘zgaradimi?Endi cheklov yo‘q: avtomobil importi erkinlashdi, narxlar o‘zgaradimi?Bugun, 07:01Yangi Hyundai Kona 2027: Nissan Qashqai va Kia Seltos’ga jiddiy raqibYangi Hyundai Kona 2027: Nissan Qashqai va Kia Seltos’ga jiddiy raqibBugun, 05:23Mercedes-Benz GLC elektr krossoveri Xitoyda 422 ot kuchi bilan sotuvga chiqdiMercedes-Benz GLC elektr krossoveri Xitoyda 422 ot kuchi bilan sotuvga chiqdiBugun, 01:24Xitoyda Toyota savdolari keskin pasaydi: Talab 31,7 foizga kamaydiXitoyda Toyota savdolari keskin pasaydi: Talab 31,7 foizga kamaydiKecha, 01:50Hyundai 2027-yilgacha oʻz modellar qatorini tubdan yangilaydiHyundai 2027-yilgacha oʻz modellar qatorini tubdan yangilaydi06.06, 15:28
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Avto yangiliklar

Rim papasi yangi elektromobilga mindi, Ferrari aksiyalari quladi (video)
Rim papasi yangi elektromobilga mindi, Ferrari aksiyalari quladi (video)
O‘zbekistonda mashhur brend avtomobil ishlab chiqarmoqchi
O‘zbekistonda mashhur brend avtomobil ishlab chiqarmoqchi
Yangi Lada Niva Legend taqdim etildi: Kuchliroq motor va yangilangan osma
Yangi Lada Niva Legend taqdim etildi: Kuchliroq motor va yangilangan osma
BYD oʻzining yangi flagman krossoveri Hiace 08 modelini taqdim etdi
BYD oʻzining yangi flagman krossoveri Hiace 08 modelini taqdim etdi
BYD Yuan Plus uchinchi avlodi 21-may kuni taqdim etiladi
BYD Yuan Plus uchinchi avlodi 21-may kuni taqdim etiladi
850 ot kuchiga ega Rezvani Fortress zirhli pikapi taqdim etildi
850 ot kuchiga ega Rezvani Fortress zirhli pikapi taqdim etildi
Lada Azimut dunyoda yagona boʻlgan old oynalar isitish tizimiga ega boʻladi
Lada Azimut dunyoda yagona boʻlgan old oynalar isitish tizimiga ega boʻladi
2026-yilda 3 ming dona Lada Azimut ishlab chiqariladi
2026-yilda 3 ming dona Lada Azimut ishlab chiqariladi