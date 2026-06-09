Yangi Audi Q7 taqdim etildi: Keskin dizayn va quvvatli dizel dvigatel
Audi kompaniyasi oʻzining mashhur Q7 krossoverining uchinchi avlodini namoyish etdi. Yangi model Volvo XC90 va Hyundai Santa Fe kabi raqiblar bilan kurashish uchun butunlay yangicha tashqi koʻrinish, futuristik salon va yuqori tortish kuchiga ega V6 dizel dvigatelini oldi. Avtomobil kelasi oydan boshlab taxminan 80 000 funt sterling narxida sotuvga chiqishi kutilmoqda. Bu haqda Autocar.co.uk xabar beradi.
Yettita oʻrindiqli ushbu oilaviy krossover Audi A5, A6 va Q5 modellarida qoʻllanilgan Premium Platform Combustion (PPC) arxitekturasiga koʻchdi. Avvalgi avlodning yumshoq va egilgan chiziqlaridan farqli oʻlaroq, yangi Audi Q7 yanada qatʼiy va toʻgʻri burchakli siluetga ega boʻldi. Bu nafaqat avtomobilning tashqi koʻrinishini yanada salobatli qilgan, balki salon ichidagi kenglikni ham oshirishga xizmat qilgan.
Yangi avlod Audi Q7 dastlab faqat 3,0 litrli V6 TDI dizel dvigateli bilan taklif etiladi. Bu Audi kompaniyasining yangi avlod V6 quvvat qurilmasi boʻlib, u 48 voltli yumshoq gibrid tizimi bilan jihozlangan. Shuningdek, dvigatelda elektr kompressor qoʻllanilgan boʻlib, u turbinani atigi 250 millisekundda 90 000 aylanish tezligiga chiqaradi. Bu esa gaz pedalini bosganda kechikishlarsiz tezlanishni taʼminlaydi.
Dvigatelning standart varianti 242 ot kuchi va 500 Nm moment ishlab chiqarsa, kuchaytirilgan versiyasi 295 ot kuchi va 630 Nm momentga ega. Audi muhandislarining taʼkidlashicha, yangi tizim tufayli quvvat uzatish xarakteristikasi elektromobillarnikiga yaqinlashgan. 48 voltli generator esa keskin tezlanish vaqtida qoʻshimcha 24 ot kuchi bilan yordam beradi hamda past tezlikda dvigatelni oʻchirgan holda harakatlanish imkonini beradi.
…