Yangi Audi Q7 taqdim etildi: Keskin dizayn va quvvatli dizel dvigatel

·0·Avto
Yangi Audi Q7 taqdim etildi: Keskin dizayn va quvvatli dizel dvigatel

Audi kompaniyasi oʻzining mashhur Q7 krossoverining uchinchi avlodini namoyish etdi. Yangi model Volvo XC90 va Hyundai Santa Fe kabi raqiblar bilan kurashish uchun butunlay yangicha tashqi koʻrinish, futuristik salon va yuqori tortish kuchiga ega V6 dizel dvigatelini oldi. Avtomobil kelasi oydan boshlab taxminan 80 000 funt sterling narxida sotuvga chiqishi kutilmoqda. Bu haqda Autocar.co.uk xabar beradi.

Yettita oʻrindiqli ushbu oilaviy krossover Audi A5, A6 va Q5 modellarida qoʻllanilgan Premium Platform Combustion (PPC) arxitekturasiga koʻchdi. Avvalgi avlodning yumshoq va egilgan chiziqlaridan farqli oʻlaroq, yangi Audi Q7 yanada qatʼiy va toʻgʻri burchakli siluetga ega boʻldi. Bu nafaqat avtomobilning tashqi koʻrinishini yanada salobatli qilgan, balki salon ichidagi kenglikni ham oshirishga xizmat qilgan.

Yangi avlod Audi Q7 dastlab faqat 3,0 litrli V6 TDI dizel dvigateli bilan taklif etiladi. Bu Audi kompaniyasining yangi avlod V6 quvvat qurilmasi boʻlib, u 48 voltli yumshoq gibrid tizimi bilan jihozlangan. Shuningdek, dvigatelda elektr kompressor qoʻllanilgan boʻlib, u turbinani atigi 250 millisekundda 90 000 aylanish tezligiga chiqaradi. Bu esa gaz pedalini bosganda kechikishlarsiz tezlanishni taʼminlaydi.

Dvigatelning standart varianti 242 ot kuchi va 500 Nm moment ishlab chiqarsa, kuchaytirilgan versiyasi 295 ot kuchi va 630 Nm momentga ega. Audi muhandislarining taʼkidlashicha, yangi tizim tufayli quvvat uzatish xarakteristikasi elektromobillarnikiga yaqinlashgan. 48 voltli generator esa keskin tezlanish vaqtida qoʻshimcha 24 ot kuchi bilan yordam beradi hamda past tezlikda dvigatelni oʻchirgan holda harakatlanish imkonini beradi.

AudiAudi Q7KrossoverAvtomobilNemis Texnologiyasi
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Boreham 300 ming funtlik yangi Ford Escort RS modelini taqdim etdiBoreham 300 ming funtlik yangi Ford Escort RS modelini taqdim etdiBugun, 10:59BMW vodorodli avtomobillar ishlab chiqarishda inqilobiy yechim topdiBMW vodorodli avtomobillar ishlab chiqarishda inqilobiy yechim topdiBugun, 07:00Ford oʻzining ekstremal avtomobillarida faqat elektr dvigatellardan voz kechadiFord oʻzining ekstremal avtomobillarida faqat elektr dvigatellardan voz kechadiBugun, 05:51Yangi Volga modellari sotuvga chiqdi: 1500 ta avtomobil dilerlarga yetkazildiYangi Volga modellari sotuvga chiqdi: 1500 ta avtomobil dilerlarga yetkazildiBugun, 03:55ASML monopoliyasiga yakunmi? Xitoy litografiyasiz chip ishlab chiqarishni boshladiASML monopoliyasiga yakunmi? Xitoy litografiyasiz chip ishlab chiqarishni boshladiBugun, 23:59Rossiyada yangi Esteo MX yoʻltanlamasiga buyurtmalar qabul qilinishi boshlanadiRossiyada yangi Esteo MX yoʻltanlamasiga buyurtmalar qabul qilinishi boshlanadiKecha, 16:27
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Avto yangiliklar

Rim papasi yangi elektromobilga mindi, Ferrari aksiyalari quladi (video)
Rim papasi yangi elektromobilga mindi, Ferrari aksiyalari quladi (video)
O‘zbekistonda mashhur brend avtomobil ishlab chiqarmoqchi
O‘zbekistonda mashhur brend avtomobil ishlab chiqarmoqchi
Yangi Lada Niva Legend taqdim etildi: Kuchliroq motor va yangilangan osma
Yangi Lada Niva Legend taqdim etildi: Kuchliroq motor va yangilangan osma
BYD oʻzining yangi flagman krossoveri Hiace 08 modelini taqdim etdi
BYD oʻzining yangi flagman krossoveri Hiace 08 modelini taqdim etdi
BYD Yuan Plus uchinchi avlodi 21-may kuni taqdim etiladi
BYD Yuan Plus uchinchi avlodi 21-may kuni taqdim etiladi
Lada Azimut dunyoda yagona boʻlgan old oynalar isitish tizimiga ega boʻladi
Lada Azimut dunyoda yagona boʻlgan old oynalar isitish tizimiga ega boʻladi
2026-yilda 3 ming dona Lada Azimut ishlab chiqariladi
2026-yilda 3 ming dona Lada Azimut ishlab chiqariladi
850 ot kuchiga ega Rezvani Fortress zirhli pikapi taqdim etildi
850 ot kuchiga ega Rezvani Fortress zirhli pikapi taqdim etildi