Lamborghini rahbari Stephan Winkelmann Autocar Awards mukofotiga loyiq koʻrildi

·0·Avto
Lamborghini rahbari Stephan Winkelmann Autocar Awards mukofotiga loyiq koʻrildi

Autocar nashri Siemens bilan hamkorlikda oʻtkazilgan 2026-yilgi Autocar Awards marosimida Lamborghini bosh direktori Stephan Winkelmannni oʻzining eng oliy mukofoti — Issigonis Trophy bilan taqdirladi. Mini asoschisi ser Alec Issigonis nomi bilan ataluvchi ushbu sovrin avtomobil sanoatida favqulodda muvaffaqiyatlarga erishgan shaxslarga topshiriladi. Bu haqda Autocar.co.uk xabar beradi.

Winkelmann Lamborghini boshqaruvidagi ikki davr mobaynida yillik savdo hajmini 1600 tadan 10 000 tadan oshirishga muvaffaq boʻldi. U Audi egaligidagi ilk modellar — Gallardo va Murciélago davridan soʻng kompaniyaga kelib, Urus kabi yangi bozorlarni zabt etgan krossoverlarni ishlab chiqishga boshchilik qildi. Shuningdek, u Sant’Agata zavodini zamonaviylashtirib, brendning oʻziga xos xarakterini saqlab qolgan holda superkarlarni elektrifikatsiya qilish jarayonini boshladi.

Tadbirda boshqa muhim yoʻnalishlar boʻyicha ham gʻoliblar aniqlandi. Muhandislik mahorati uchun beriladigan Mundy Award sovrini BMW kompaniyasining Neue Klasse arxitekturasiga nasib etdi. Ushbu platforma iX3 SUV modelida oʻzining yuqori salohiyatini namoyish etib ulgurdi. Fiat rahbari Olivier François esa italyan brendini oʻsish yoʻliga qaytargani uchun Editors’ Award bilan taqdirlandi.

Innovatsiyalar sohasida Renault va Geely hamkorligidagi Horse Powertrain loyihasi Sturmey Award sovrini bilan taqdirlandi. Ford Racing sport yoʻnalishida gʻolib boʻlgan boʻlsa, Skoda rahbari Klaus Zellmer 2026-yilning eng yaxshi yetakchisi deb topildi. BYD vakili Bono Ge esa Buyuk Britaniyadagi eng yaxshi rahbar mukofotini qoʻlga kiritdi.

Dizayn sohasida Lotus Elise va Range Rover Evoque kabi modellarni yaratgan Julian Thomson Design Hero unvoniga loyiq koʻrildi. Renault kompaniyasi esa 4, 5 va Twingo kabi retro-futuristik elektromobillari bilan "Eng yaxshi ishlab chiqaruvchi" deb e'tirof etildi. Watt Electric Vehicle Company esa kichik hajmli elektromobillar uchun moʻljallangan PACES platformasi uchun innovatsiya mukofotini oldi.

LamborghiniBMWAvtomobilInnovatsiyaAutocar Awards
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Rossiyada Li Auto krossoverlari narxi keskin pasaydi: Chegirmalar eʻlon qilindiRossiyada Li Auto krossoverlari narxi keskin pasaydi: Chegirmalar eʻlon qilindiBugun, 22:52Uni 11 yil kutishdi: Butunlay yangi Audi Q7 taqdim etildiUni 11 yil kutishdi: Butunlay yangi Audi Q7 taqdim etildiKecha, 17:56BYD Buyuk Britaniyada 1500 kW quvvatli Flash zaryadlash stansiyalarini oʻrnatadiBYD Buyuk Britaniyada 1500 kW quvvatli Flash zaryadlash stansiyalarini oʻrnatadiKecha, 14:55Yangi Audi Q7 taqdim etildi: Keskin dizayn va quvvatli dizel dvigatelYangi Audi Q7 taqdim etildi: Keskin dizayn va quvvatli dizel dvigatelKecha, 12:51Boreham 300 ming funtlik yangi Ford Escort RS modelini taqdim etdiBoreham 300 ming funtlik yangi Ford Escort RS modelini taqdim etdiKecha, 10:59BMW vodorodli avtomobillar ishlab chiqarishda inqilobiy yechim topdiBMW vodorodli avtomobillar ishlab chiqarishda inqilobiy yechim topdiKecha, 07:00
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Avto yangiliklar

Rim papasi yangi elektromobilga mindi, Ferrari aksiyalari quladi (video)
Rim papasi yangi elektromobilga mindi, Ferrari aksiyalari quladi (video)
O‘zbekistonda mashhur brend avtomobil ishlab chiqarmoqchi
O‘zbekistonda mashhur brend avtomobil ishlab chiqarmoqchi
Yangi Lada Niva Legend taqdim etildi: Kuchliroq motor va yangilangan osma
Yangi Lada Niva Legend taqdim etildi: Kuchliroq motor va yangilangan osma
BYD Yuan Plus uchinchi avlodi 21-may kuni taqdim etiladi
BYD Yuan Plus uchinchi avlodi 21-may kuni taqdim etiladi
Lada Azimut dunyoda yagona boʻlgan old oynalar isitish tizimiga ega boʻladi
Lada Azimut dunyoda yagona boʻlgan old oynalar isitish tizimiga ega boʻladi
2026-yilda 3 ming dona Lada Azimut ishlab chiqariladi
2026-yilda 3 ming dona Lada Azimut ishlab chiqariladi
850 ot kuchiga ega Rezvani Fortress zirhli pikapi taqdim etildi
850 ot kuchiga ega Rezvani Fortress zirhli pikapi taqdim etildi
Zeekr endi yetakchi emas: Xitoyning eng aqlli avtomobillari e’lon qilindi
Zeekr endi yetakchi emas: Xitoyning eng aqlli avtomobillari e’lon qilindi