Lamborghini rahbari Stephan Winkelmann Autocar Awards mukofotiga loyiq koʻrildi
Autocar nashri Siemens bilan hamkorlikda oʻtkazilgan 2026-yilgi Autocar Awards marosimida Lamborghini bosh direktori Stephan Winkelmannni oʻzining eng oliy mukofoti — Issigonis Trophy bilan taqdirladi. Mini asoschisi ser Alec Issigonis nomi bilan ataluvchi ushbu sovrin avtomobil sanoatida favqulodda muvaffaqiyatlarga erishgan shaxslarga topshiriladi. Bu haqda Autocar.co.uk xabar beradi.
Winkelmann Lamborghini boshqaruvidagi ikki davr mobaynida yillik savdo hajmini 1600 tadan 10 000 tadan oshirishga muvaffaq boʻldi. U Audi egaligidagi ilk modellar — Gallardo va Murciélago davridan soʻng kompaniyaga kelib, Urus kabi yangi bozorlarni zabt etgan krossoverlarni ishlab chiqishga boshchilik qildi. Shuningdek, u Sant’Agata zavodini zamonaviylashtirib, brendning oʻziga xos xarakterini saqlab qolgan holda superkarlarni elektrifikatsiya qilish jarayonini boshladi.
Tadbirda boshqa muhim yoʻnalishlar boʻyicha ham gʻoliblar aniqlandi. Muhandislik mahorati uchun beriladigan Mundy Award sovrini BMW kompaniyasining Neue Klasse arxitekturasiga nasib etdi. Ushbu platforma iX3 SUV modelida oʻzining yuqori salohiyatini namoyish etib ulgurdi. Fiat rahbari Olivier François esa italyan brendini oʻsish yoʻliga qaytargani uchun Editors’ Award bilan taqdirlandi.
Innovatsiyalar sohasida Renault va Geely hamkorligidagi Horse Powertrain loyihasi Sturmey Award sovrini bilan taqdirlandi. Ford Racing sport yoʻnalishida gʻolib boʻlgan boʻlsa, Skoda rahbari Klaus Zellmer 2026-yilning eng yaxshi yetakchisi deb topildi. BYD vakili Bono Ge esa Buyuk Britaniyadagi eng yaxshi rahbar mukofotini qoʻlga kiritdi.
Dizayn sohasida Lotus Elise va Range Rover Evoque kabi modellarni yaratgan Julian Thomson Design Hero unvoniga loyiq koʻrildi. Renault kompaniyasi esa 4, 5 va Twingo kabi retro-futuristik elektromobillari bilan "Eng yaxshi ishlab chiqaruvchi" deb e'tirof etildi. Watt Electric Vehicle Company esa kichik hajmli elektromobillar uchun moʻljallangan PACES platformasi uchun innovatsiya mukofotini oldi.
…