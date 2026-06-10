Evolute ilovasi yangilandi: endi servisga yozilish va safarlar tarixi mavjud

·0·Avto
Evolute ilovasi yangilandi: endi servisga yozilish va safarlar tarixi mavjud

Rossiyaning Evolute elektromobil brendi oʻzining mobil ilovasi uchun keng koʻlamli yangilanishni taqdim etdi. Endilikda foydalanuvchilar oʻz safarlari tarixini kuzatishlari va toʻgʻridan-toʻgʻri smartfon orqali servis xizmatiga yozilishlari mumkin. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

App Store va Google Play platformalarida mavjud boʻlgan ushbu ilova avtomobil holatini masofadan monitoring qilish, uning geolokatsiyasini aniqlash va tizimlarni boshqarishga xizmat qiladi. Shuningdek, unga butun Rossiya boʻylab 2 300 dan ortiq quvvatlash stansiyalari xaritasi integratsiya qilingan.

Yangi versiyada paydo boʻlgan “Safarlar tarixi” boʻlimida haydovchining barcha yoʻnalishlari sanalar boʻyicha guruhlanadi. Foydalanuvchi istalgan kunni tanlab, yoʻlga sarflangan vaqt, bosib oʻtilgan masofa, energiya sarfi va quvvat darajasining oʻzgarishi kabi batafsil maʼlumotlarni koʻrishi mumkin.

Yoʻnalish interaktiv xaritada aks etadi, maʼlumotlarni esa hafta, oy yoki boshqa davrlar boʻyicha saralash imkoniyati mavjud. Bu haydash samaradorligini tahlil qilish va kelgusi safarlarni aniqroq rejalashtirishga yordam beradi.

Yana bir muhim yangilik “Texnik xizmat koʻrsatishga yozilish” funksiyasidir. Bunda xaritadan qulay markazni tanlash, kerakli sana va vaqtni, shuningdek, avtomobil yurgan masofasini koʻrsatish kifoya. Soʻrov yuborilgach, dilerlik markazi uni tasdiqlash uchun mijoz bilan bogʻlanadi.

EvoluteElektromobilMobil IlovaTexnik XizmatRossiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Geely rekord darajadagi 48,41% foydali ish koeffitsiyentiga ega dvigatelni taqdim etadiGeely rekord darajadagi 48,41% foydali ish koeffitsiyentiga ega dvigatelni taqdim etadiBugun, 10:26Harakatlanish vositasi emas, orzu: Stephan Winkelmann Lamborghini’ni qanday oʻzgartirdiHarakatlanish vositasi emas, orzu: Stephan Winkelmann Lamborghini’ni qanday oʻzgartirdiBugun, 05:58Lamborghini rahbari Stephan Winkelmann Autocar Awards mukofotiga loyiq koʻrildiLamborghini rahbari Stephan Winkelmann Autocar Awards mukofotiga loyiq koʻrildiBugun, 23:57Rossiyada Li Auto krossoverlari narxi keskin pasaydi: Chegirmalar eʻlon qilindiRossiyada Li Auto krossoverlari narxi keskin pasaydi: Chegirmalar eʻlon qilindiBugun, 22:52Uni 11 yil kutishdi: Butunlay yangi Audi Q7 taqdim etildiUni 11 yil kutishdi: Butunlay yangi Audi Q7 taqdim etildiKecha, 17:56BYD Buyuk Britaniyada 1500 kW quvvatli Flash zaryadlash stansiyalarini oʻrnatadiBYD Buyuk Britaniyada 1500 kW quvvatli Flash zaryadlash stansiyalarini oʻrnatadiKecha, 14:55
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Avto yangiliklar

Rim papasi yangi elektromobilga mindi, Ferrari aksiyalari quladi (video)
Rim papasi yangi elektromobilga mindi, Ferrari aksiyalari quladi (video)
O‘zbekistonda mashhur brend avtomobil ishlab chiqarmoqchi
O‘zbekistonda mashhur brend avtomobil ishlab chiqarmoqchi
Yangi Lada Niva Legend taqdim etildi: Kuchliroq motor va yangilangan osma
Yangi Lada Niva Legend taqdim etildi: Kuchliroq motor va yangilangan osma
BYD Yuan Plus uchinchi avlodi 21-may kuni taqdim etiladi
BYD Yuan Plus uchinchi avlodi 21-may kuni taqdim etiladi
Lada Azimut dunyoda yagona boʻlgan old oynalar isitish tizimiga ega boʻladi
Lada Azimut dunyoda yagona boʻlgan old oynalar isitish tizimiga ega boʻladi
2026-yilda 3 ming dona Lada Azimut ishlab chiqariladi
2026-yilda 3 ming dona Lada Azimut ishlab chiqariladi
850 ot kuchiga ega Rezvani Fortress zirhli pikapi taqdim etildi
850 ot kuchiga ega Rezvani Fortress zirhli pikapi taqdim etildi
Zeekr endi yetakchi emas: Xitoyning eng aqlli avtomobillari e’lon qilindi
Zeekr endi yetakchi emas: Xitoyning eng aqlli avtomobillari e’lon qilindi