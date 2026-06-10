Evolute ilovasi yangilandi: endi servisga yozilish va safarlar tarixi mavjud
Rossiyaning Evolute elektromobil brendi oʻzining mobil ilovasi uchun keng koʻlamli yangilanishni taqdim etdi. Endilikda foydalanuvchilar oʻz safarlari tarixini kuzatishlari va toʻgʻridan-toʻgʻri smartfon orqali servis xizmatiga yozilishlari mumkin. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
App Store va Google Play platformalarida mavjud boʻlgan ushbu ilova avtomobil holatini masofadan monitoring qilish, uning geolokatsiyasini aniqlash va tizimlarni boshqarishga xizmat qiladi. Shuningdek, unga butun Rossiya boʻylab 2 300 dan ortiq quvvatlash stansiyalari xaritasi integratsiya qilingan.
Yangi versiyada paydo boʻlgan “Safarlar tarixi” boʻlimida haydovchining barcha yoʻnalishlari sanalar boʻyicha guruhlanadi. Foydalanuvchi istalgan kunni tanlab, yoʻlga sarflangan vaqt, bosib oʻtilgan masofa, energiya sarfi va quvvat darajasining oʻzgarishi kabi batafsil maʼlumotlarni koʻrishi mumkin.
Yoʻnalish interaktiv xaritada aks etadi, maʼlumotlarni esa hafta, oy yoki boshqa davrlar boʻyicha saralash imkoniyati mavjud. Bu haydash samaradorligini tahlil qilish va kelgusi safarlarni aniqroq rejalashtirishga yordam beradi.
Yana bir muhim yangilik “Texnik xizmat koʻrsatishga yozilish” funksiyasidir. Bunda xaritadan qulay markazni tanlash, kerakli sana va vaqtni, shuningdek, avtomobil yurgan masofasini koʻrsatish kifoya. Soʻrov yuborilgach, dilerlik markazi uni tasdiqlash uchun mijoz bilan bogʻlanadi.
…