Yangi Lada Azimut krossoveri –40 dan +60 darajagacha chidamlilikni namoyish etdi

·14·Avto
Yangi Lada Azimut krossoveri –40 dan +60 darajagacha chidamlilikni namoyish etdi

Yangi texnologik Lada Azimut krossoveri AvtoVAZ ilmiy-texnik markazidagi yangi vibrostendda sinovdan oʻtgan ilk avtomobil boʻldi. Ushbu bosqich avtomobilni yakuniy sozlash dasturining muhim qismi hisoblanib, seriyali uskunalar yordamida ishlab chiqarilgan detallarning resursi va chidamliligini tekshirish imkonini beradi. Sinovdan oldin avtomobil maxsus datchiklar va akselerometrlar bilan jihozlanib, poligonning turli hududlarida haydab koʻrildi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Yigʻilgan maʼlumotlar raqamli modelga oʻtkazilib, vibrostend tizimiga yuklandi. Bu esa real yoʻl sharoitlari va ekspluatatsiya yuklamalarini maksimal darajada aniq takrorlashga xizmat qiladi. Avtomobil maxsus kamerada taxminan 250 soat vaqt oʻtkazadi, bu esa shartli ravishda yoʻllardagi sakkiz yillik foydalanishga tengdir. Shuningdek, uskunalar –40 dan +60 °C gacha boʻlgan ekstremal haroratlarni simulyatsiya qila oladi.

Lada Azimut 1-sonli konveyer liniyasida Vesta va Aura modellari bilan bir oqimda ishlab chiqarilmoqda. Texnik jihatdan model 1,6 va 1,8 litrli, quvvati 132 ot kuchigacha boʻlgan atmosfera dvigatellari, shuningdek, WLY variatori va 6 pogʻonali mexanik uzatmalar qutisi bilan jihozlanadi. Kelajakda turboversiya va toʻliq uzatmali gibrid modifikatsiyalar chiqarilishi ham rejalashtirilgan.

Gabaritlariga koʻra Azimut B+ klassiga mansub: uzunligi 4416 mm, klirensi 208 mm, yukxona hajmi esa 508 litrni tashkil etadi. Avtomobil zamonaviy raqamli texnologiyalar, jumladan, GigaChat tizimli multimedia, toʻliq svetodiodli optika, 360 darajali kameralar va panoramali tom bilan taʼminlanadi. Shuningdek, 390 ot kuchiga ega kuchli gibrid versiyasi ham kutilmoqda.

Lada AzimutAvtoVAZKrossoverAvtomobil SinoviRossiya Avtosanoati
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

RJD yangi avlod SV vagonlarini taqdim etdi: kengroq joy va alohida dushRJD yangi avlod SV vagonlarini taqdim etdi: kengroq joy va alohida dushBugun, 15:23Toyota, Lexus va Honda yetakchilik qilgan reyting e’lon qilindiToyota, Lexus va Honda yetakchilik qilgan reyting e’lon qilindiBugun, 14:29Denza Z superkari 1582 ot kuchi va 350 km/soat tezlik bilan namoyish etildiDenza Z superkari 1582 ot kuchi va 350 km/soat tezlik bilan namoyish etildiBugun, 13:52MG kompaniyasi Gudvudda yangi ixcham elektromobilini namoyish etadiMG kompaniyasi Gudvudda yangi ixcham elektromobilini namoyish etadiBugun, 10:51“Xitoylik Cadillac” arzonlashdi: GAC GS8 narxlari pasaytirildi“Xitoylik Cadillac” arzonlashdi: GAC GS8 narxlari pasaytirildiBugun, 07:52Britaniyaning 2026-yildagi eng yaxshi haydovchi avtomobili: Porsche 911 GT3 TouringBritaniyaning 2026-yildagi eng yaxshi haydovchi avtomobili: Porsche 911 GT3 TouringBugun, 06:57
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Avto yangiliklar

Rim papasi yangi elektromobilga mindi, Ferrari aksiyalari quladi (video)
Rim papasi yangi elektromobilga mindi, Ferrari aksiyalari quladi (video)
O‘zbekistonda mashhur brend avtomobil ishlab chiqarmoqchi
O‘zbekistonda mashhur brend avtomobil ishlab chiqarmoqchi
Yangi Lada Niva Legend taqdim etildi: Kuchliroq motor va yangilangan osma
Yangi Lada Niva Legend taqdim etildi: Kuchliroq motor va yangilangan osma
Lada Azimut dunyoda yagona boʻlgan old oynalar isitish tizimiga ega boʻladi
Lada Azimut dunyoda yagona boʻlgan old oynalar isitish tizimiga ega boʻladi
BYD Yuan Plus uchinchi avlodi 21-may kuni taqdim etiladi
BYD Yuan Plus uchinchi avlodi 21-may kuni taqdim etiladi
2026-yilda 3 ming dona Lada Azimut ishlab chiqariladi
2026-yilda 3 ming dona Lada Azimut ishlab chiqariladi
850 ot kuchiga ega Rezvani Fortress zirhli pikapi taqdim etildi
850 ot kuchiga ega Rezvani Fortress zirhli pikapi taqdim etildi
Zeekr endi yetakchi emas: Xitoyning eng aqlli avtomobillari e’lon qilindi
Zeekr endi yetakchi emas: Xitoyning eng aqlli avtomobillari e’lon qilindi