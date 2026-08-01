Alfa Romeo oʻzida ham hamyonbop, ham oʻta qimmat superkar sotishni birlashtira oladimi

·0·Avto
Alfa Romeo oʻzida ham hamyonbop, ham oʻta qimmat superkar sotishni birlashtira oladimi

Avtomobil bozorida bir vaqtning oʻzida oʻn minglab funt sterlinglik ommaviy modellarni hamda millionlab qiymatga ega eksklyuziv superkarlarni muvaffaqiyatli taklif eta oladigan brendlar kam topiladi. ixbt.com nashrining xabar berishicha, mashhur avtomobilsozlik kompaniyalaridan biri aynan shu ikki qutbni birlashtirish imkoniyatiga egaligi bilan eʼtiborni tortmoqda. Xususan, Italiyaning afsonaviy brendi arzon narxdagi mashinalar bilan bir qatorda cheklangan nusxadagi noyob sport avtomobillarini ham bozorga chiqarish salohiyatiga ega ekani muhokama qilinmoqda. Bu haqda Autocar.co.uk xabar beradi.

Mutaxassislar va jurnalistlar oʻrtasidagi bahslarda har qanday avtomobil ishlab chiqaruvchi ham bunday keng narx diapazonida oʻzini erkin tuta olmasligi taʼkidlanadi. Odatda, ommaviy segmentga ixtisoslashgan kompaniyalar eksklyuziv segmentga oʻtishda jiddiy imidj muammolariga duch kelishadi. Aksincha, faqat qimmatbaho sport avtomobillarini yaratuvchilar esa arzon modellar orqali oʻz nufuzini tushirib yuborishdan choʻchishadi.

Noyob 33 Stradale modeli atrofidagi sir-asrorlar

Bunday qarama-qarshilikning yaqqol misoli sifatida Italiya brendining yangi superkar loyihasi koʻrsatilmoqda. Kompaniya oʻzining yangi 33 Stradale modelini taqdim etganiga qaramazi, uning aniq narxini rasman eʼlon qilgani yoʻq. Sanoat kuzatuvchilarining taxminlariga koʻra, mazkur eksklyuziv mashinaning qiymat koʻrsatkichi millionlab funt sterlingni tashkil etishi mumkin.

Shunga qaramay, avtomobil ishqibozlari ushbu noyob modelni oddiy xaridorlar kabi oddiy onlayn-konfigurator orqali erkin tanlay olishmaydi. Cheklangan seriyada ishlab chiqariladigan bunday transport vositalari faqat tor doiradagi maxsus mijozlar va kolleksionerlarga moʻljallangan boʻlib, ularning erkin savdoga chiqmasligi brendning eksklyuzivligini yanada oshiradi.

Ommaviy bozor va eksklyuzivlik muvozanati

Hozirgi kunda brendning asosiy savdosini oʻttiz ming funt sterlingdan past narxlarda taklif etiladigan kundalik modellar tashkil qiladi. Bu esa oʻrtacha daromadli xaridorlarga ham italiyalik muhandislik anʼanalaridan bahramand boʻlish imkonini beradi. Shu bilan birga, millionlik superkarlarning ishlab chiqarilishi kompaniyaning texnologik salohiyati va boy tarixini namoyish etib turadi.

Avtomobil bozoridagi bunday yondashuv har doim ham oʻzini oqlayvermaydi, biroq Alfa Romeo kabi tarixiy merosga ega brendlar uchun bu oʻziga xos marketing quroli hisoblanadi. Ommaviy avtomobillar kompaniyaga moliyaviy barqarorlik keltirsa, oʻta qimmat va noyob superkarlar uning sport ruhidagi imidjini saqlab qolishga xizmat qiladi.

Alfa RomeoSuperkarAvtomobillar33 StradaleAvtoyangiliklar
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Mercedes-Benz xatoligini tan oldi: jismoniy tugmalar qaytmoqdaMercedes-Benz xatoligini tan oldi: jismoniy tugmalar qaytmoqdaBugun, 11:59Nevadadagi shosse qanday qilib dunyodagi eng tezkor poyga yoʻliga aylanadiNevadadagi shosse qanday qilib dunyodagi eng tezkor poyga yoʻliga aylanadiBugun, 10:59Xiaomi kompaniyasining Sky Nomad N70 Max gibridi taqdim etildiXiaomi kompaniyasining Sky Nomad N70 Max gibridi taqdim etildiBugun, 04:50Mukammal avtomobil garaji nechta mashinadan iborat boʻlishi kerakMukammal avtomobil garaji nechta mashinadan iborat boʻlishi kerakKecha, 19:59Mercedes-Benz raxbari avtomobillardagi tugmalar masalasida fikr bildirdiMercedes-Benz raxbari avtomobillardagi tugmalar masalasida fikr bildirdiKecha, 17:53Smart #1 krossoveri yangi 800 voltli arxitekturaga oʻtdiSmart #1 krossoveri yangi 800 voltli arxitekturaga oʻtdiKecha, 17:30
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Avto yangiliklar

Cobalt savdosini jonlantirish uchun kredit shartlari yengillashtirildi
Cobalt savdosini jonlantirish uchun kredit shartlari yengillashtirildi
BYD bir marta quvvatlanishda 1000 km masofa bosuvchi yangi akkumulyatorni taqdim etdi
BYD bir marta quvvatlanishda 1000 km masofa bosuvchi yangi akkumulyatorni taqdim etdi
Chery elektromobillar uchun umrbod kafolat eʻlon qildi: Xitoyda yangi xavfsizlik davri
Chery elektromobillar uchun umrbod kafolat eʻlon qildi: Xitoyda yangi xavfsizlik davri
Niva dvigateli tarixga aylandi: Lada Niva Legend yangi motorga oʻtmoqda
Niva dvigateli tarixga aylandi: Lada Niva Legend yangi motorga oʻtmoqda
Toyota yangilangan Avalon sedanini namoyish etdi: Tashqi koʻrinish va texnik xususiyatlar
Toyota yangilangan Avalon sedanini namoyish etdi: Tashqi koʻrinish va texnik xususiyatlar
AQSH bozorida sensatsiya: rekord darajada arzon elektromobil sotuvga chiqdi
AQSH bozorida sensatsiya: rekord darajada arzon elektromobil sotuvga chiqdi
BYD Seagull oʻlchamlari keskin kattalashdi: yangi avlod Dolphin darajasiga yetdi
BYD Seagull oʻlchamlari keskin kattalashdi: yangi avlod Dolphin darajasiga yetdi
Lada Azimut krossoveri: 150 ot kuchiga ega turbo motor va avtomat uzatmalar qutisi
Lada Azimut krossoveri: 150 ot kuchiga ega turbo motor va avtomat uzatmalar qutisi