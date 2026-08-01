Alfa Romeo oʻzida ham hamyonbop, ham oʻta qimmat superkar sotishni birlashtira oladimi
Avtomobil bozorida bir vaqtning oʻzida oʻn minglab funt sterlinglik ommaviy modellarni hamda millionlab qiymatga ega eksklyuziv superkarlarni muvaffaqiyatli taklif eta oladigan brendlar kam topiladi. ixbt.com nashrining xabar berishicha, mashhur avtomobilsozlik kompaniyalaridan biri aynan shu ikki qutbni birlashtirish imkoniyatiga egaligi bilan eʼtiborni tortmoqda. Xususan, Italiyaning afsonaviy brendi arzon narxdagi mashinalar bilan bir qatorda cheklangan nusxadagi noyob sport avtomobillarini ham bozorga chiqarish salohiyatiga ega ekani muhokama qilinmoqda. Bu haqda Autocar.co.uk xabar beradi.
Mutaxassislar va jurnalistlar oʻrtasidagi bahslarda har qanday avtomobil ishlab chiqaruvchi ham bunday keng narx diapazonida oʻzini erkin tuta olmasligi taʼkidlanadi. Odatda, ommaviy segmentga ixtisoslashgan kompaniyalar eksklyuziv segmentga oʻtishda jiddiy imidj muammolariga duch kelishadi. Aksincha, faqat qimmatbaho sport avtomobillarini yaratuvchilar esa arzon modellar orqali oʻz nufuzini tushirib yuborishdan choʻchishadi.
Noyob 33 Stradale modeli atrofidagi sir-asrorlarBunday qarama-qarshilikning yaqqol misoli sifatida Italiya brendining yangi superkar loyihasi koʻrsatilmoqda. Kompaniya oʻzining yangi 33 Stradale modelini taqdim etganiga qaramazi, uning aniq narxini rasman eʼlon qilgani yoʻq. Sanoat kuzatuvchilarining taxminlariga koʻra, mazkur eksklyuziv mashinaning qiymat koʻrsatkichi millionlab funt sterlingni tashkil etishi mumkin.
Shunga qaramay, avtomobil ishqibozlari ushbu noyob modelni oddiy xaridorlar kabi oddiy onlayn-konfigurator orqali erkin tanlay olishmaydi. Cheklangan seriyada ishlab chiqariladigan bunday transport vositalari faqat tor doiradagi maxsus mijozlar va kolleksionerlarga moʻljallangan boʻlib, ularning erkin savdoga chiqmasligi brendning eksklyuzivligini yanada oshiradi.
Ommaviy bozor va eksklyuzivlik muvozanatiHozirgi kunda brendning asosiy savdosini oʻttiz ming funt sterlingdan past narxlarda taklif etiladigan kundalik modellar tashkil qiladi. Bu esa oʻrtacha daromadli xaridorlarga ham italiyalik muhandislik anʼanalaridan bahramand boʻlish imkonini beradi. Shu bilan birga, millionlik superkarlarning ishlab chiqarilishi kompaniyaning texnologik salohiyati va boy tarixini namoyish etib turadi.
Avtomobil bozoridagi bunday yondashuv har doim ham oʻzini oqlayvermaydi, biroq Alfa Romeo kabi tarixiy merosga ega brendlar uchun bu oʻziga xos marketing quroli hisoblanadi. Ommaviy avtomobillar kompaniyaga moliyaviy barqarorlik keltirsa, oʻta qimmat va noyob superkarlar uning sport ruhidagi imidjini saqlab qolishga xizmat qiladi.
…