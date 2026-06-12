Skoda Elroq: Hamyonbop va sifatli elektr krossoverning 5 ta ustunligi

·20·Avto
Skoda Elroq: Hamyonbop va sifatli elektr krossoverning 5 ta ustunligi

Elektr krossoverlar bozori har qachongidan ham raqobatbardosh boʻlib bormoqda. Byudjetli yangi modellardan tortib, Yevropaning mashhur brendlarigacha oilaviy xaridorlar uchun keng tanlovni taklif qilmoqda. Biroq, koʻplab variantlar orasidan haqiqatan ham vaʼda qilingan sifatni beradigan avtomobilni topish oson emas. Aynan shu yerda Skoda Elroq modeli oʻzining amaliyligi, qulayligi va haydash zavqi bilan ajralib turadi. Bu haqda Autocar.co.uk xabar beradi.

Nufuzli What Car? nashri Skoda Elroq modelini besh yulduzli reyting bilan taqdirladi. Ekspertlar ushbu elektromobilni "yaxshi narxlangan, keng va qulay" deb taʼriflashdi. Avtomobilning tashqi oʻlchamlari ixcham boʻlsa-da, ichki qismi juda keng qilib ishlangan. Shuningdek, Elroq 2025-yilda Euro NCAP xavfsizlik sinovlaridan maksimal besh yulduzni qoʻlga kiritib, bozordagi eng xavfsiz oilaviy elektromobillardan biriga aylandi.

Skoda Elroq modelining asosiy ustunliklaridan biri — uning standart jihozlar bilan boyitilganidir. Hatto boshlangʻich SE L 60 komplektatsiyasida ham isitiladigan old oʻrindiqlar va rul, old va orqa parkovka datchiklari hamda oʻrnatilgan navigatsiya tizimi mavjud. Koʻpgina raqobatchilar bu funksiyalarni faqat yuqori komplektatsiyalarda taklif qiladi. Shuningdek, 13 dyuymli sensorli ekran, Apple CarPlay va Android Auto tizimlari barcha modellar uchun standart hisoblanadi.

Avtomobil ichki qismida Skoda brendiga xos boʻlgan "aqlli" yechimlar — eshikka yashirilgan soyabon va muz qirgʻich kabi detallar ham eʼtibordan chetda qolmagan. Yuqoriroq darajadagi Lodge interyeri esa ikki rangli sunʼiy charm qoplamalar va toʻq sariq rangli xavfsizlik kamarlari bilan salonga premium koʻrinish bagʻishlaydi. Bu esa xaridorga ortiqcha xarajatlarsiz hashamatni his qilish imkonini beradi.

Masofa bosib oʻtish borasida Skoda Elroq uch xil akkumulyator konfiguratsiyasini taklif etadi. Boshlangʻich Elroq 50 modeli bir quvvatlanishda 373 km (232 mil) yoʻl bosadi. Elroq 60 versiyasi esa 426 km (265 mil) masofani zabt etib, bu koʻrsatkich bilan MG S5 kabi raqobatchilarini ortda qoldiradi. Bu esa kundalik yumushlar va uzoq safarlar uchun yetarli quvvat zaxirasini kafolatlaydi.

SkodaElroqElektromobilKrossoverAvto-Yangiliklar
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

BMW M3 kelajagi: Yangi radikal konsept taqdim etildiBMW M3 kelajagi: Yangi radikal konsept taqdim etildiKecha, 13:58Genesis Magma GT3: Superkar konsepti poyga avtomobiliga aylandiGenesis Magma GT3: Superkar konsepti poyga avtomobiliga aylandiKecha, 13:53Yangi Peugeot e-208 GTi: 277 ot kuchi va 35 ming funtlik narxYangi Peugeot e-208 GTi: 277 ot kuchi va 35 ming funtlik narxKecha, 11:58Xiaomi uzoq masofaga mo‘ljallangan yangi avtomobilini taqdim etadiXiaomi uzoq masofaga mo‘ljallangan yangi avtomobilini taqdim etadiKecha, 07:37Rossiyada yarim millioninchi Haval ishlab chiqarildi: Jolion yetakchilik qilmoqdaRossiyada yarim millioninchi Haval ishlab chiqarildi: Jolion yetakchilik qilmoqdaKecha, 07:30Nima uchun yangi Honda Prelude 2026-yilning eng yaxshi gibridi deb topildiNima uchun yangi Honda Prelude 2026-yilning eng yaxshi gibridi deb topildiKecha, 06:58
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Avto yangiliklar

Rim papasi yangi elektromobilga mindi, Ferrari aksiyalari quladi (video)
Rim papasi yangi elektromobilga mindi, Ferrari aksiyalari quladi (video)
O‘zbekistonda mashhur brend avtomobil ishlab chiqarmoqchi
O‘zbekistonda mashhur brend avtomobil ishlab chiqarmoqchi
Yangi Lada Niva Legend taqdim etildi: Kuchliroq motor va yangilangan osma
Yangi Lada Niva Legend taqdim etildi: Kuchliroq motor va yangilangan osma
Lada Azimut dunyoda yagona boʻlgan old oynalar isitish tizimiga ega boʻladi
Lada Azimut dunyoda yagona boʻlgan old oynalar isitish tizimiga ega boʻladi
BYD Yuan Plus uchinchi avlodi 21-may kuni taqdim etiladi
BYD Yuan Plus uchinchi avlodi 21-may kuni taqdim etiladi
2026-yilda 3 ming dona Lada Azimut ishlab chiqariladi
2026-yilda 3 ming dona Lada Azimut ishlab chiqariladi
850 ot kuchiga ega Rezvani Fortress zirhli pikapi taqdim etildi
850 ot kuchiga ega Rezvani Fortress zirhli pikapi taqdim etildi
Toyota ikkita dvigatelli va 700 ot kuchiga ega Camry modelini taqdim etdi
Toyota ikkita dvigatelli va 700 ot kuchiga ega Camry modelini taqdim etdi