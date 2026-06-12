Skoda Elroq: Hamyonbop va sifatli elektr krossoverning 5 ta ustunligi
Elektr krossoverlar bozori har qachongidan ham raqobatbardosh boʻlib bormoqda. Byudjetli yangi modellardan tortib, Yevropaning mashhur brendlarigacha oilaviy xaridorlar uchun keng tanlovni taklif qilmoqda. Biroq, koʻplab variantlar orasidan haqiqatan ham vaʼda qilingan sifatni beradigan avtomobilni topish oson emas. Aynan shu yerda Skoda Elroq modeli oʻzining amaliyligi, qulayligi va haydash zavqi bilan ajralib turadi. Bu haqda Autocar.co.uk xabar beradi.
Nufuzli What Car? nashri Skoda Elroq modelini besh yulduzli reyting bilan taqdirladi. Ekspertlar ushbu elektromobilni "yaxshi narxlangan, keng va qulay" deb taʼriflashdi. Avtomobilning tashqi oʻlchamlari ixcham boʻlsa-da, ichki qismi juda keng qilib ishlangan. Shuningdek, Elroq 2025-yilda Euro NCAP xavfsizlik sinovlaridan maksimal besh yulduzni qoʻlga kiritib, bozordagi eng xavfsiz oilaviy elektromobillardan biriga aylandi.
Skoda Elroq modelining asosiy ustunliklaridan biri — uning standart jihozlar bilan boyitilganidir. Hatto boshlangʻich SE L 60 komplektatsiyasida ham isitiladigan old oʻrindiqlar va rul, old va orqa parkovka datchiklari hamda oʻrnatilgan navigatsiya tizimi mavjud. Koʻpgina raqobatchilar bu funksiyalarni faqat yuqori komplektatsiyalarda taklif qiladi. Shuningdek, 13 dyuymli sensorli ekran, Apple CarPlay va Android Auto tizimlari barcha modellar uchun standart hisoblanadi.
Avtomobil ichki qismida Skoda brendiga xos boʻlgan "aqlli" yechimlar — eshikka yashirilgan soyabon va muz qirgʻich kabi detallar ham eʼtibordan chetda qolmagan. Yuqoriroq darajadagi Lodge interyeri esa ikki rangli sunʼiy charm qoplamalar va toʻq sariq rangli xavfsizlik kamarlari bilan salonga premium koʻrinish bagʻishlaydi. Bu esa xaridorga ortiqcha xarajatlarsiz hashamatni his qilish imkonini beradi.
Masofa bosib oʻtish borasida Skoda Elroq uch xil akkumulyator konfiguratsiyasini taklif etadi. Boshlangʻich Elroq 50 modeli bir quvvatlanishda 373 km (232 mil) yoʻl bosadi. Elroq 60 versiyasi esa 426 km (265 mil) masofani zabt etib, bu koʻrsatkich bilan MG S5 kabi raqobatchilarini ortda qoldiradi. Bu esa kundalik yumushlar va uzoq safarlar uchun yetarli quvvat zaxirasini kafolatlaydi.
…