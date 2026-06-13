Xitoyliklar yo‘l tozalovchi “supermashina” yaratdi
Xitoyda yo‘llarni tez va samarali tozalashga mo‘ljallangan innovatsion “supermashina” ishlab chiqildi. Ushbu zamonaviy texnika harakatlanish jarayonining o‘zida chiqindilarni kuchli vakuum orqali so‘rib oladi va hatto g‘isht bo‘laklari kabi yirik jismlarni ham osonlik bilan yutib yubora oladi.
Qurilmaning yana bir muhim jihati — uning yuqori tezlikda ishlash imkoniyatidir. U 80 km/soatgacha harakatlanib, ayniqsa avtomagistrallarda samarali foydalaniladi. Bu esa yo‘lni yopmasdan turib ham tozalash ishlarini olib borish imkonini beradi.
Bunday texnologiya tirbandliklarning oldini olishda katta ahamiyatga ega. Odatda yo‘l tozalash ishlari vaqtida transport harakati cheklanadi, biroq ushbu mashina yordamida bunday muammolar sezilarli darajada kamayadi.
Mutaxassislarning ta’kidlashicha, mazkur texnika yo‘llarda xavfsizlikni oshirishda ham muhim rol o‘ynaydi. Chunki yo‘l ustida qolib ketgan chiqindilar tezda bartaraf etilib, haydovchilar uchun xavf tug‘dirishi mumkin bo‘lgan holatlar oldi olinadi.
Kelajakda bu kabi “aqlli” tozalash texnikalari boshqa davlatlarda ham keng joriy etilishi kutilmoqda.
…