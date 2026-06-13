Xitoyliklar yo‘l tozalovchi “supermashina” yaratdi

·7·Avto
Xitoyliklar yo‘l tozalovchi “supermashina” yaratdi

Xitoyda yo‘llarni tez va samarali tozalashga mo‘ljallangan innovatsion “supermashina” ishlab chiqildi. Ushbu zamonaviy texnika harakatlanish jarayonining o‘zida chiqindilarni kuchli vakuum orqali so‘rib oladi va hatto g‘isht bo‘laklari kabi yirik jismlarni ham osonlik bilan yutib yubora oladi.

Qurilmaning yana bir muhim jihati — uning yuqori tezlikda ishlash imkoniyatidir. U 80 km/soatgacha harakatlanib, ayniqsa avtomagistrallarda samarali foydalaniladi. Bu esa yo‘lni yopmasdan turib ham tozalash ishlarini olib borish imkonini beradi.

Bunday texnologiya tirbandliklarning oldini olishda katta ahamiyatga ega. Odatda yo‘l tozalash ishlari vaqtida transport harakati cheklanadi, biroq ushbu mashina yordamida bunday muammolar sezilarli darajada kamayadi.

Katta yo‘lda ketayotgan sariq rangli yuk mashinasi va asfalt ustidagi qon izi.

Mutaxassislarning ta’kidlashicha, mazkur texnika yo‘llarda xavfsizlikni oshirishda ham muhim rol o‘ynaydi. Chunki yo‘l ustida qolib ketgan chiqindilar tezda bartaraf etilib, haydovchilar uchun xavf tug‘dirishi mumkin bo‘lgan holatlar oldi olinadi.

Kelajakda bu kabi “aqlli” tozalash texnikalari boshqa davlatlarda ham keng joriy etilishi kutilmoqda.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Rossiyada Jetour modellari arzonlashdi: T1, Dashing va X70 Plus uchun chegirmalarRossiyada Jetour modellari arzonlashdi: T1, Dashing va X70 Plus uchun chegirmalarBugun, 22:51Kelajakdagi sport BMW: 1000 ot kuchiga ega BMW M Concept Neue KlasseKelajakdagi sport BMW: 1000 ot kuchiga ega BMW M Concept Neue KlasseBugun, 20:23Skoda Elroq: Hamyonbop va sifatli elektr krossoverning 5 ta ustunligiSkoda Elroq: Hamyonbop va sifatli elektr krossoverning 5 ta ustunligiKecha, 18:59BMW M3 kelajagi: Yangi radikal konsept taqdim etildiBMW M3 kelajagi: Yangi radikal konsept taqdim etildiKecha, 13:58Genesis Magma GT3: Superkar konsepti poyga avtomobiliga aylandiGenesis Magma GT3: Superkar konsepti poyga avtomobiliga aylandiKecha, 13:53Yangi Peugeot e-208 GTi: 277 ot kuchi va 35 ming funtlik narxYangi Peugeot e-208 GTi: 277 ot kuchi va 35 ming funtlik narxKecha, 11:58
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Avto yangiliklar

Rim papasi yangi elektromobilga mindi, Ferrari aksiyalari quladi (video)
Rim papasi yangi elektromobilga mindi, Ferrari aksiyalari quladi (video)
O‘zbekistonda mashhur brend avtomobil ishlab chiqarmoqchi
O‘zbekistonda mashhur brend avtomobil ishlab chiqarmoqchi
Yangi Lada Niva Legend taqdim etildi: Kuchliroq motor va yangilangan osma
Yangi Lada Niva Legend taqdim etildi: Kuchliroq motor va yangilangan osma
Lada Azimut dunyoda yagona boʻlgan old oynalar isitish tizimiga ega boʻladi
Lada Azimut dunyoda yagona boʻlgan old oynalar isitish tizimiga ega boʻladi
BYD Yuan Plus uchinchi avlodi 21-may kuni taqdim etiladi
BYD Yuan Plus uchinchi avlodi 21-may kuni taqdim etiladi
2026-yilda 3 ming dona Lada Azimut ishlab chiqariladi
2026-yilda 3 ming dona Lada Azimut ishlab chiqariladi
850 ot kuchiga ega Rezvani Fortress zirhli pikapi taqdim etildi
850 ot kuchiga ega Rezvani Fortress zirhli pikapi taqdim etildi
Toyota ikkita dvigatelli va 700 ot kuchiga ega Camry modelini taqdim etdi
Toyota ikkita dvigatelli va 700 ot kuchiga ega Camry modelini taqdim etdi