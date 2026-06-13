Yevropa uchun ilk gibrid BYD: Dolphin G modeli taqdim etildi
BYD kompaniyasi Yevropa bozori uchun oʻzining yangi ixcham xetchbeki — Dolphin G modelini rasman namoyish etdi. Ushbu avtomobil mazkur liniyadagi Yevropa bozoriga chiqarilgan birinchi gibrid modelga aylandi. Yangilik oʻziga xos dizayn, silliq chiziqli svetodiod optikasi, yashirin eshik tutqichlari va kontrastli tom qismi bilan ajralib turadi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Oʻlchamlari boʻyicha model Dolphin Surf va elektrli Dolphin xetchbeklari oraligʻidan joy olgan. Avtomobilning uzunligi 4160 mm, kengligi 1825 mm va balandligi 1575 mm ni tashkil etadi, gʻildiraklar bazasi esa 2610 mm ga teng. Yukxona hajmi 425 litr boʻlib, orqa oʻrindiqlar yigʻilganda bu koʻrsatkich 1225 litrgacha kengayadi. Salonda 8,8 dyuymli raqamli asboblar paneli va komplektatsiyasiga qarab 10,1 yoki 12,8 dyuymli multimedia ekrani oʻrnatilgan.
Kuch qurilmasining asosini BYD DM-i gibrid tizimi tashkil etadi. U 1,5 litrli, 95 ot kuchiga ega atmosfera dvigateli va oldingi elektr motordan iborat. Model ikki xil versiyada taklif etiladi: 7,4 kW·soat batareyali 175 ot kuchi hamda 18 kW·soat batareyali 212 ot kuchiga ega variantlar. Faqat elektr energiyasida yurish masofasi WLTP sikli boʻyicha 40 dan 105 km gacha, umumiy masofa esa 1040 km ni tashkil qiladi.
Dolphin G har qanday versiyada 100 km/soat tezlikka 8,3 soniyada erishadi. Jihozlar roʻyxatidan adaptiv kruiz-kontrol, boʻlakda ushlab turish va avtomatik tormozlash tizimlari, iqlim nazorati hamda parkovka datchiklari oʻrin olgan. Yuqori komplektatsiyalarda oʻrindiqlar va rul isitgichi, smartfon uchun simsiz quvvatlagich, proyeksion displey va panoramali tom mavjud.
Ispaniyada BYD Dolphin G narxi komplektatsiyasiga qarab 25 200 yevrodan 30 700 yevrogacha belgilangan. Ushbu model oʻzining tejamkorligi va zamonaviy texnologiyalari bilan Yevropa xetchbeklari segmentida kuchli raqobat hosil qilishi kutilmoqda.
…