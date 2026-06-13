Yevropa uchun ilk gibrid BYD: Dolphin G modeli taqdim etildi

·0·Avto
Yevropa uchun ilk gibrid BYD: Dolphin G modeli taqdim etildi

BYD kompaniyasi Yevropa bozori uchun oʻzining yangi ixcham xetchbeki — Dolphin G modelini rasman namoyish etdi. Ushbu avtomobil mazkur liniyadagi Yevropa bozoriga chiqarilgan birinchi gibrid modelga aylandi. Yangilik oʻziga xos dizayn, silliq chiziqli svetodiod optikasi, yashirin eshik tutqichlari va kontrastli tom qismi bilan ajralib turadi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Oʻlchamlari boʻyicha model Dolphin Surf va elektrli Dolphin xetchbeklari oraligʻidan joy olgan. Avtomobilning uzunligi 4160 mm, kengligi 1825 mm va balandligi 1575 mm ni tashkil etadi, gʻildiraklar bazasi esa 2610 mm ga teng. Yukxona hajmi 425 litr boʻlib, orqa oʻrindiqlar yigʻilganda bu koʻrsatkich 1225 litrgacha kengayadi. Salonda 8,8 dyuymli raqamli asboblar paneli va komplektatsiyasiga qarab 10,1 yoki 12,8 dyuymli multimedia ekrani oʻrnatilgan.

Kuch qurilmasining asosini BYD DM-i gibrid tizimi tashkil etadi. U 1,5 litrli, 95 ot kuchiga ega atmosfera dvigateli va oldingi elektr motordan iborat. Model ikki xil versiyada taklif etiladi: 7,4 kW·soat batareyali 175 ot kuchi hamda 18 kW·soat batareyali 212 ot kuchiga ega variantlar. Faqat elektr energiyasida yurish masofasi WLTP sikli boʻyicha 40 dan 105 km gacha, umumiy masofa esa 1040 km ni tashkil qiladi.

Dolphin G har qanday versiyada 100 km/soat tezlikka 8,3 soniyada erishadi. Jihozlar roʻyxatidan adaptiv kruiz-kontrol, boʻlakda ushlab turish va avtomatik tormozlash tizimlari, iqlim nazorati hamda parkovka datchiklari oʻrin olgan. Yuqori komplektatsiyalarda oʻrindiqlar va rul isitgichi, smartfon uchun simsiz quvvatlagich, proyeksion displey va panoramali tom mavjud.

Ispaniyada BYD Dolphin G narxi komplektatsiyasiga qarab 25 200 yevrodan 30 700 yevrogacha belgilangan. Ushbu model oʻzining tejamkorligi va zamonaviy texnologiyalari bilan Yevropa xetchbeklari segmentida kuchli raqobat hosil qilishi kutilmoqda.

BYDDolphin GGibridAvtomobilTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Belgee krossoverlari Belarusda ishlab chiqarilgan multimedia tizimlari bilan jihozlanadiBelgee krossoverlari Belarusda ishlab chiqarilgan multimedia tizimlari bilan jihozlanadiBugun, 12:26Yangi Volga modellari toʻliq mahalliylashtirilgan menyu va zamonaviy tizimga ega boʻldiYangi Volga modellari toʻliq mahalliylashtirilgan menyu va zamonaviy tizimga ega boʻldiBugun, 10:28Hyundai birinchi giperkarini namoyish etdi: Genesis Magma GT3 konseptiHyundai birinchi giperkarini namoyish etdi: Genesis Magma GT3 konseptiBugun, 10:00BYD Kanadada 1500 kW quvvatli oʻta tezkor quvvatlash stansiyalarini oʻrnatadiBYD Kanadada 1500 kW quvvatli oʻta tezkor quvvatlash stansiyalarini oʻrnatadiBugun, 08:53Rossiyada Yevropa avtomobillariga talab keskin oshdi: BMW va Audi yetakchilik qilmoqdaRossiyada Yevropa avtomobillariga talab keskin oshdi: BMW va Audi yetakchilik qilmoqdaBugun, 07:59Superkarlarni unuting: Morgan Supersport haqiqiy orzular avtomobiliSuperkarlarni unuting: Morgan Supersport haqiqiy orzular avtomobiliBugun, 06:27
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Avto yangiliklar

Rim papasi yangi elektromobilga mindi, Ferrari aksiyalari quladi (video)
Rim papasi yangi elektromobilga mindi, Ferrari aksiyalari quladi (video)
O‘zbekistonda mashhur brend avtomobil ishlab chiqarmoqchi
O‘zbekistonda mashhur brend avtomobil ishlab chiqarmoqchi
Yangi Lada Niva Legend taqdim etildi: Kuchliroq motor va yangilangan osma
Yangi Lada Niva Legend taqdim etildi: Kuchliroq motor va yangilangan osma
Lada Azimut dunyoda yagona boʻlgan old oynalar isitish tizimiga ega boʻladi
Lada Azimut dunyoda yagona boʻlgan old oynalar isitish tizimiga ega boʻladi
BYD Yuan Plus uchinchi avlodi 21-may kuni taqdim etiladi
BYD Yuan Plus uchinchi avlodi 21-may kuni taqdim etiladi
2026-yilda 3 ming dona Lada Azimut ishlab chiqariladi
2026-yilda 3 ming dona Lada Azimut ishlab chiqariladi
850 ot kuchiga ega Rezvani Fortress zirhli pikapi taqdim etildi
850 ot kuchiga ega Rezvani Fortress zirhli pikapi taqdim etildi
Toyota ikkita dvigatelli va 700 ot kuchiga ega Camry modelini taqdim etdi
Toyota ikkita dvigatelli va 700 ot kuchiga ega Camry modelini taqdim etdi