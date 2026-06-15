Yangi avlod BMW X5 sinovdan oʻtdi: Afsonaviy krossoverda qanday oʻzgarishlar bor?

·14·Avto
Yangi avlod BMW X5 sinovdan oʻtdi: Afsonaviy krossoverda qanday oʻzgarishlar bor?

Germaniyaning BMW konserni oʻzining eng muvaffaqiyatli modellaridan biri boʻlgan X5 krossoverining yangi avlodini ommaga taqdim etishga tayyorgarlik koʻrmoqda. Ushbu model nafaqat brend muxlislari, balki butun premium SUV segmenti uchun muhim ahamiyatga ega, chunki u oʻn yilliklar davomida dabdaba va haydash zavqi muvozanatini belgilab kelgan. Yangi avlodda asosiy eʼtibor elektrlashtirishga qaratilgan boʻlsa-da, anʼanaviy dvigatel ishqibozlari uchun ham xushxabarlar talaygina. Bu haqda Autocar.co.uk xabar beradi.

Yangi modelning eng shov-shuvli yangiligi — bu 141 kW/soat sigʻimli akkumulyator bilan jihozlangan toʻliq elektr quvvatli BMW iX5 versiyasining paydo boʻlishidir. Biroq, Autocar nashri va boshqa nufuzli manbalarning xabar berishicha, kompaniya ichki yonuv dvigatellaridan voz kechishga shoshilayotgani yoʻq. Yangi BMW X5 qatori 3,0 litrli, olti silindrli qatorli dvigatellarga asoslangan yumshoq gibrid (mild-hybrid) va plagin gibrid (PHEV) modifikatsiyalarini oʻz ichiga oladi.

Texnik yangilanishlar va quvvat oshishi

Yangi avlodda BMW oʻzining anʼanaviy modellar nomlash tizimini biroz oʻzgartirdi. Masalan, benzinli versiya endi 40 xDrive deb ataladi. Ushbu modelda mashhur B58 dvigatelining takomillashtirilgan varianti qoʻllanilgan boʻlib, uning quvvati 375 ot kuchidan 394 ot kuchiga oshirilgan. Maksimal aylanish momenti esa 540 Nm darajasida saqlanib qolgan. Sinov jarayonida ushbu dvigatel oʻzining silliq ishlashi va oʻziga xos ovozi bilan ekspertlarda ijobiy taassurot qoldirdi.

Krossover avvalgi avloddan tanish boʻlgan CLAR platformasida qolgan boʻlsa-da, uning gabaritlari barcha yoʻnalishlarda biroz kengaygan. Tashqi koʻrinishda esa brendning yangi dizayn tili — Neue Klasse uslubidagi silliq chiziqlar va zamonaviy elementlar koʻzga tashlanadi. Shuningdek, osma tizimi (suspension) va kuzov tuzilmasi ham jiddiy modernizatsiya qilingan boʻlib, bu avtomobilning yoʻlda oʻzini tutishini yanada yaxshilaydi.

Gibrid va yuqori quvvatli versiyalar

Oʻzbekiston bozorida ham ommalashib borayotgan gibrid texnologiyalari yangi X5 modelida markaziy oʻrinni egallaydi. Kutilishicha, qatorda yanada kuchliroq M60 PHEV versiyasi hamda yangi M5 modelidagi quvvat agregatini meros qilib oladigan "qaynoq" X5 M modifikatsiyasi paydo boʻladi. Bu esa krossoverning sport xarakterini saqlab qolishini anglatadi.

  • 3,0 litrli benzinli va dizelli yumshoq gibridlar;
  • Yaxshilangan masofaga ega plagin gibrid (PHEV) modellari;
  • Toʻliq elektr quvvatli BMW iX5;
  • Sakkiz pogʻonali avtomat uzatmalar qutisi.
Hozircha dizel dvigatelli modellar haqida maʼlumotlar kam, biroq ular amaldagi xDrive30d va xDrive40d versiyalaridan katta farq qilmasligi taxmin qilinmoqda. Yangi BMW X5 oʻzining texnologik ustunligi va keng tanlov imkoniyati bilan premium krossoverlar bozorida yetakchilikni saqlab qolishga intiladi. Oʻzbekistonlik avtomobil ishqibozlari uchun ushbu modelning ham gibrid, ham anʼanaviy versiyalari kelajakda rasmiy dilerlar va importyorlar orqali yetib kelishi kutilmoqda.

BMWX5KrossoverAvtoTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Belgee avtomobillari oʻzining elektronika tizimlariga ega boʻladi: Gorizont bilan hamkorlikBelgee avtomobillari oʻzining elektronika tizimlariga ega boʻladi: Gorizont bilan hamkorlikBugun, 13:51Rossiya avtomobil bozorida 2026-yilning eng xaridorgir modellari va komplektatsiyalariRossiya avtomobil bozorida 2026-yilning eng xaridorgir modellari va komplektatsiyalariBugun, 12:50Lada Azimut krossoverlari sinovlardan soʻng AvtoVAZ zavodiga qaytarildiLada Azimut krossoverlari sinovlardan soʻng AvtoVAZ zavodiga qaytarildiBugun, 10:53CFMoto V4 SR-RR: Xitoyning eng tezkor mototsikli yangi rekord oʻrnatdiCFMoto V4 SR-RR: Xitoyning eng tezkor mototsikli yangi rekord oʻrnatdiBugun, 09:58Renault rahbari yangi Twingo rulida Parij koʻchalarini kezdi: Brendning qayta tugʻilishiRenault rahbari yangi Twingo rulida Parij koʻchalarini kezdi: Brendning qayta tugʻilishiBugun, 09:27Kia tijorat avtomobillari segmentida inqilob qilmoqda: 2026-yilning eng kutilgan furgoniKia tijorat avtomobillari segmentida inqilob qilmoqda: 2026-yilning eng kutilgan furgoniBugun, 08:59
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Avto yangiliklar

Rim papasi yangi elektromobilga mindi, Ferrari aksiyalari quladi (video)
Rim papasi yangi elektromobilga mindi, Ferrari aksiyalari quladi (video)
O‘zbekistonda mashhur brend avtomobil ishlab chiqarmoqchi
O‘zbekistonda mashhur brend avtomobil ishlab chiqarmoqchi
Yangi Lada Niva Legend taqdim etildi: Kuchliroq motor va yangilangan osma
Yangi Lada Niva Legend taqdim etildi: Kuchliroq motor va yangilangan osma
Lada Azimut dunyoda yagona boʻlgan old oynalar isitish tizimiga ega boʻladi
Lada Azimut dunyoda yagona boʻlgan old oynalar isitish tizimiga ega boʻladi
BYD Yuan Plus uchinchi avlodi 21-may kuni taqdim etiladi
BYD Yuan Plus uchinchi avlodi 21-may kuni taqdim etiladi
2026-yilda 3 ming dona Lada Azimut ishlab chiqariladi
2026-yilda 3 ming dona Lada Azimut ishlab chiqariladi
Toyota ikkita dvigatelli va 700 ot kuchiga ega Camry modelini taqdim etdi
Toyota ikkita dvigatelli va 700 ot kuchiga ega Camry modelini taqdim etdi
850 ot kuchiga ega Rezvani Fortress zirhli pikapi taqdim etildi
850 ot kuchiga ega Rezvani Fortress zirhli pikapi taqdim etildi