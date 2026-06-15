Yangi avlod BMW X5 sinovdan oʻtdi: Afsonaviy krossoverda qanday oʻzgarishlar bor?
Germaniyaning BMW konserni oʻzining eng muvaffaqiyatli modellaridan biri boʻlgan X5 krossoverining yangi avlodini ommaga taqdim etishga tayyorgarlik koʻrmoqda. Ushbu model nafaqat brend muxlislari, balki butun premium SUV segmenti uchun muhim ahamiyatga ega, chunki u oʻn yilliklar davomida dabdaba va haydash zavqi muvozanatini belgilab kelgan. Yangi avlodda asosiy eʼtibor elektrlashtirishga qaratilgan boʻlsa-da, anʼanaviy dvigatel ishqibozlari uchun ham xushxabarlar talaygina. Bu haqda Autocar.co.uk xabar beradi.
Yangi modelning eng shov-shuvli yangiligi — bu 141 kW/soat sigʻimli akkumulyator bilan jihozlangan toʻliq elektr quvvatli BMW iX5 versiyasining paydo boʻlishidir. Biroq, Autocar nashri va boshqa nufuzli manbalarning xabar berishicha, kompaniya ichki yonuv dvigatellaridan voz kechishga shoshilayotgani yoʻq. Yangi BMW X5 qatori 3,0 litrli, olti silindrli qatorli dvigatellarga asoslangan yumshoq gibrid (mild-hybrid) va plagin gibrid (PHEV) modifikatsiyalarini oʻz ichiga oladi.
Texnik yangilanishlar va quvvat oshishiYangi avlodda BMW oʻzining anʼanaviy modellar nomlash tizimini biroz oʻzgartirdi. Masalan, benzinli versiya endi 40 xDrive deb ataladi. Ushbu modelda mashhur B58 dvigatelining takomillashtirilgan varianti qoʻllanilgan boʻlib, uning quvvati 375 ot kuchidan 394 ot kuchiga oshirilgan. Maksimal aylanish momenti esa 540 Nm darajasida saqlanib qolgan. Sinov jarayonida ushbu dvigatel oʻzining silliq ishlashi va oʻziga xos ovozi bilan ekspertlarda ijobiy taassurot qoldirdi.
Krossover avvalgi avloddan tanish boʻlgan CLAR platformasida qolgan boʻlsa-da, uning gabaritlari barcha yoʻnalishlarda biroz kengaygan. Tashqi koʻrinishda esa brendning yangi dizayn tili — Neue Klasse uslubidagi silliq chiziqlar va zamonaviy elementlar koʻzga tashlanadi. Shuningdek, osma tizimi (suspension) va kuzov tuzilmasi ham jiddiy modernizatsiya qilingan boʻlib, bu avtomobilning yoʻlda oʻzini tutishini yanada yaxshilaydi.
Gibrid va yuqori quvvatli versiyalarOʻzbekiston bozorida ham ommalashib borayotgan gibrid texnologiyalari yangi X5 modelida markaziy oʻrinni egallaydi. Kutilishicha, qatorda yanada kuchliroq M60 PHEV versiyasi hamda yangi M5 modelidagi quvvat agregatini meros qilib oladigan "qaynoq" X5 M modifikatsiyasi paydo boʻladi. Bu esa krossoverning sport xarakterini saqlab qolishini anglatadi.
- 3,0 litrli benzinli va dizelli yumshoq gibridlar;
- Yaxshilangan masofaga ega plagin gibrid (PHEV) modellari;
- Toʻliq elektr quvvatli BMW iX5;
- Sakkiz pogʻonali avtomat uzatmalar qutisi.
…