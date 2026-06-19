Volkswagen inqiroz yoqasida: Konsern 50 ming xodimni ishdan boʻshatishni rejalashtirmoqda
Yevropa avtosanoatining ramzi hisoblangan Volkswagen konserni oʻz tarixidagi eng ogʻir inqirozlardan birini boshdan kechirmoqda. Kompaniya rahbariyati global bozordagi keskin raqobat va moliyaviy koʻrsatkichlarning pasayishi fonida 2030-yilga qadar 50 mingga yaqin ish oʻrnini qisqartirishga qaror qildi. Bu choralar nafaqat xarajatlarni kamaytirish, balki kompaniyaning omon qolishini taʼminlashga qaratilgan strategik qadam sifatida baholanmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Konsern rahbari Oliver Blume hozirgi biznes-model oʻz davrini oʻtab boʻlganini va yangi voqelikka mos kelmayotganini rasman tasdiqladi. Manager Magazin nashri tomonidan oʻtkazilgan ichki soʻrovnomaga koʻra, Volkswagen boshqaruv kengashining toʻqqiz nafar aʼzosidan oltitasi kompaniyaning hozirgi holatini "mavjudlikka tahdid soluvchi darajada xavfli" deb hisoblamoqda. Qolgan aʼzolar esa vaziyatni oʻta tarang deb baholagan, biroq hech kim barqarorlik haqida gapirmagan.
Ish oʻrinlari va ishlab chiqarish hajmining qisqarishiRejaga koʻra, asosiy qisqartirishlar Volkswagen brendining oʻziga tegishli boʻlib, 35 mingga yaqin xodimni qamrab oladi. 2026-yil yakuniga qadar xodimlar sonini 19 ming nafarga kamaytirish koʻzda tutilgan. Taʼkidlash joizki, hozirning oʻzida 28 mingga yaqin xodim ixtiyoriy ravishda ishdan boʻshash boʻyicha kelishuvlarga imzo chekkan. Bu jarayonlar Germaniya iqtisodiyoti uchun jiddiy zarba boʻlishi kutilmoqda, chunki yaqinda kompaniya oʻzining 88 yillik tarixi davomida ilk bor Drezdendagi zavodini yopishga majbur boʻldi.
Ishchi kuchi bilan bir qatorda, ishlab chiqarish quvvatlari ham sezilarli darajada kamaytiriladi. 2030-yilga kelib, Yevropadagi zavodlarda avtomobil ishlab chiqarish hajmi yiliga 500 ming donaga qisqaradi. Shunday koʻrsatkich Xitoy bozori uchun ham belgilangan. Natijada, Volkswagen global miqyosda har yili qariyb bir million dona kamroq avtomobil ishlab chiqaradi.
Moliyaviy yoʻqotishlar va bozorlardagi bosimKompaniyaning moliyaviy hisobotlari inqiroz koʻlamini yaqqol koʻrsatib turibdi. 2026-yilning birinchi choragi yakunlariga koʻra, Volkswagen sof foydasi 28,4 foizga kamayib, 1,56 milliard yevroni tashkil etdi. Operatsion foyda esa 14 foizga pasayib, 2,5 milliard yevroga tushib qoldi. Avtomobillarni yetkazib berish koʻrsatkichlari ham 4 foizga pasayganini koʻrish mumkin.
Inqirozning asosiy sabablari sifatida quyidagilarni koʻrsatish mumkin:
- Xitoy bozorida mahalliy elektromobil ishlab chiqaruvchilari bilan raqobatning kuchayishi;
- Shimoliy Amerikada sotuvlar hajmining keskin pasayishi;
- Anʼanaviy ichki yonuv dvigatelli avtomobillardan elektromobillarga oʻtish jarayonidagi qiyinchiliklar;
- Ishlab chiqarish xarajatlarining yuqoriligi va logistika muammolari.
Ekspertlarning fikricha, Volkswagen hozirda oʻzining eng ogʻir transformatsiya davrini oʻtamoqda. Agar kompaniya xarajatlarni optimallashtirish va texnologik poygada yetakchilikni qaytarishga erisha olmasa, Yevropa avtosanoatining ushbu giganti kelajagi soʻroq ostida qolishi mumkin.
…