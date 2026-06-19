Volkswagen inqiroz yoqasida: Konsern 50 ming xodimni ishdan boʻshatishni rejalashtirmoqda

·16·Avto
Volkswagen inqiroz yoqasida: Konsern 50 ming xodimni ishdan boʻshatishni rejalashtirmoqda

Yevropa avtosanoatining ramzi hisoblangan Volkswagen konserni oʻz tarixidagi eng ogʻir inqirozlardan birini boshdan kechirmoqda. Kompaniya rahbariyati global bozordagi keskin raqobat va moliyaviy koʻrsatkichlarning pasayishi fonida 2030-yilga qadar 50 mingga yaqin ish oʻrnini qisqartirishga qaror qildi. Bu choralar nafaqat xarajatlarni kamaytirish, balki kompaniyaning omon qolishini taʼminlashga qaratilgan strategik qadam sifatida baholanmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Konsern rahbari Oliver Blume hozirgi biznes-model oʻz davrini oʻtab boʻlganini va yangi voqelikka mos kelmayotganini rasman tasdiqladi. Manager Magazin nashri tomonidan oʻtkazilgan ichki soʻrovnomaga koʻra, Volkswagen boshqaruv kengashining toʻqqiz nafar aʼzosidan oltitasi kompaniyaning hozirgi holatini "mavjudlikka tahdid soluvchi darajada xavfli" deb hisoblamoqda. Qolgan aʼzolar esa vaziyatni oʻta tarang deb baholagan, biroq hech kim barqarorlik haqida gapirmagan.

Ish oʻrinlari va ishlab chiqarish hajmining qisqarishi

Rejaga koʻra, asosiy qisqartirishlar Volkswagen brendining oʻziga tegishli boʻlib, 35 mingga yaqin xodimni qamrab oladi. 2026-yil yakuniga qadar xodimlar sonini 19 ming nafarga kamaytirish koʻzda tutilgan. Taʼkidlash joizki, hozirning oʻzida 28 mingga yaqin xodim ixtiyoriy ravishda ishdan boʻshash boʻyicha kelishuvlarga imzo chekkan. Bu jarayonlar Germaniya iqtisodiyoti uchun jiddiy zarba boʻlishi kutilmoqda, chunki yaqinda kompaniya oʻzining 88 yillik tarixi davomida ilk bor Drezdendagi zavodini yopishga majbur boʻldi.

Ishchi kuchi bilan bir qatorda, ishlab chiqarish quvvatlari ham sezilarli darajada kamaytiriladi. 2030-yilga kelib, Yevropadagi zavodlarda avtomobil ishlab chiqarish hajmi yiliga 500 ming donaga qisqaradi. Shunday koʻrsatkich Xitoy bozori uchun ham belgilangan. Natijada, Volkswagen global miqyosda har yili qariyb bir million dona kamroq avtomobil ishlab chiqaradi.

Moliyaviy yoʻqotishlar va bozorlardagi bosim

Kompaniyaning moliyaviy hisobotlari inqiroz koʻlamini yaqqol koʻrsatib turibdi. 2026-yilning birinchi choragi yakunlariga koʻra, Volkswagen sof foydasi 28,4 foizga kamayib, 1,56 milliard yevroni tashkil etdi. Operatsion foyda esa 14 foizga pasayib, 2,5 milliard yevroga tushib qoldi. Avtomobillarni yetkazib berish koʻrsatkichlari ham 4 foizga pasayganini koʻrish mumkin.

Inqirozning asosiy sabablari sifatida quyidagilarni koʻrsatish mumkin:

  • Xitoy bozorida mahalliy elektromobil ishlab chiqaruvchilari bilan raqobatning kuchayishi;
  • Shimoliy Amerikada sotuvlar hajmining keskin pasayishi;
  • Anʼanaviy ichki yonuv dvigatelli avtomobillardan elektromobillarga oʻtish jarayonidagi qiyinchiliklar;
  • Ishlab chiqarish xarajatlarining yuqoriligi va logistika muammolari.
Oʻzbekiston bozori uchun ham Volkswagen brendi muhim ahamiyatga ega. Garchi mamlakatimizda asosan BYD va Chevrolet kabi brendlar yetakchilik qilayotgan boʻlsa-da, Volkswagen modellariga boʻlgan qiziqish hamisha yuqori boʻlib kelgan. Global inqiroz sharoitida kompaniyaning yangi modellarni taqdim etish va narx siyosatini qayta koʻrib chiqishi mintaqaviy bozorlarga ham oʻz taʼsirini oʻtkazishi tayin.

Ekspertlarning fikricha, Volkswagen hozirda oʻzining eng ogʻir transformatsiya davrini oʻtamoqda. Agar kompaniya xarajatlarni optimallashtirish va texnologik poygada yetakchilikni qaytarishga erisha olmasa, Yevropa avtosanoatining ushbu giganti kelajagi soʻroq ostida qolishi mumkin.

VolkswagenAvtosanoatInqirozGermaniyaIqtisodiyot
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Yevropada elektromobillarga oʻtish jarayoni qonunchilikdagi noaniqliklar sabab sekinlashmoqdaYevropada elektromobillarga oʻtish jarayoni qonunchilikdagi noaniqliklar sabab sekinlashmoqdaKecha, 21:29BMW yangi i3 elektr sedanini taqdim etdi: Bir quvvatda 900 kilometrdan ortiq masofaBMW yangi i3 elektr sedanini taqdim etdi: Bir quvvatda 900 kilometrdan ortiq masofaKecha, 21:24Rossiyada yangi Jeland J7 krossoveri taqdim etildi: Texnik xususiyatlar va imkoniyatlarRossiyada yangi Jeland J7 krossoveri taqdim etildi: Texnik xususiyatlar va imkoniyatlarKecha, 20:58Ferrari oʻtmish va kelajakni birlashtiruvchi yangi superkarini iyulda taqdim etadiFerrari oʻtmish va kelajakni birlashtiruvchi yangi superkarini iyulda taqdim etadiKecha, 19:25Yangi Mini Cooper: Afsonaviy xetchbekning benzinli talqini qanchalik oʻzgardi?Yangi Mini Cooper: Afsonaviy xetchbekning benzinli talqini qanchalik oʻzgardi?Kecha, 14:26Maserati oʻzining eng mashhur modellarini yangiladi: Granturismo va Grecale yanada tajovuzkorMaserati oʻzining eng mashhur modellarini yangiladi: Granturismo va Grecale yanada tajovuzkorKecha, 13:27
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Avto yangiliklar

Rim papasi yangi elektromobilga mindi, Ferrari aksiyalari quladi (video)
Rim papasi yangi elektromobilga mindi, Ferrari aksiyalari quladi (video)
O‘zbekistonda mashhur brend avtomobil ishlab chiqarmoqchi
O‘zbekistonda mashhur brend avtomobil ishlab chiqarmoqchi
Yangi Lada Niva Legend taqdim etildi: Kuchliroq motor va yangilangan osma
Yangi Lada Niva Legend taqdim etildi: Kuchliroq motor va yangilangan osma
Lada Azimut dunyoda yagona boʻlgan old oynalar isitish tizimiga ega boʻladi
Lada Azimut dunyoda yagona boʻlgan old oynalar isitish tizimiga ega boʻladi
2026-yilda 3 ming dona Lada Azimut ishlab chiqariladi
2026-yilda 3 ming dona Lada Azimut ishlab chiqariladi
Toyota ikkita dvigatelli va 700 ot kuchiga ega Camry modelini taqdim etdi
Toyota ikkita dvigatelli va 700 ot kuchiga ega Camry modelini taqdim etdi
850 ot kuchiga ega Rezvani Fortress zirhli pikapi taqdim etildi
850 ot kuchiga ega Rezvani Fortress zirhli pikapi taqdim etildi
Zeekr endi yetakchi emas: Xitoyning eng aqlli avtomobillari e’lon qilindi
Zeekr endi yetakchi emas: Xitoyning eng aqlli avtomobillari e’lon qilindi