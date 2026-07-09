MG kompaniyasi 2027-yilda Renault 5 bilan raqobatlashadigan yangi elektromobilini taqdim etdi

·13·Avto
MG kompaniyasi 2027-yilda Renault 5 bilan raqobatlashadigan yangi elektromobilini taqdim etdi

Britaniyaning tarixiy brendi va hozirda Xitoy avtosanoatining gigantlaridan biriga aylangan MG kompaniyasi Goodwood Festival of Speed tadbirida oʻzining yangi MG Go konsept-karini namoyish etdi. Ushbu model 2027-yilda bozorga chiqishi kutilayotgan MG 2 ixcham superminisining ilk koʻrinishi boʻlib, u asosan Renault 5 va Mini Cooper kabi zamonaviy elektromobillar bilan raqobatlashish uchun moʻljallangan. Bu haqda Autocar.co.uk xabar beradi.

Autocar nashri maʼlumotiga koʻra, MG Go shunchaki arzon transport vositasi emas, balki brendning yangi strategiyasini ifodalovchi moda va haydash zavqiga yoʻnaltirilgan model boʻladi. Avtomobilning uzunligi taxminan toʻrt metrni tashkil etadi, bu esa uni hozirgi MG 3 modelidan biroz kichikroq qiladi. Tashqi koʻrinishidan u klassik "hot hatch" uslubida ishlangan boʻlib, sportcha kuzov elementlari, yirik gʻildiraklar va aerodinamik diffuzor bilan jihozlangan.

Dizayn va brendning yangi yoʻnalishi

MG dizayn boʻlimi rahbari Jozef Kaban ushbu konsept ishlab chiqarishga tayyor modelning "Goodwood uchun kiyintirilgan" varianti ekanligini taʼkidladi. Uning soʻzlariga koʻra, avtomobil MG brendining oʻtmishdagi sport modellari, xususan MG B merosidan ilhomlangan boʻlsa-da, u retro-dizayn emas, balki kelajakka yoʻnaltirilgan zamonaviy qiyofaga ega. Kaban ushbu model brend uchun "ikonik" darajaga koʻtarilishiga umid qilmoqda.

MG Motor UK mahsulot direktori David Allisonning fikricha, moda va uslubga urgʻu beruvchi superminilar segmenti kompaniya uchun uzoq kutilgan yoʻnalishdir. U yangi MG 2 modeli brendga ilgari MG avtomobillarini sotib olishni xayoliga ham keltirmagan yangi mijozlar qatlamini jalb qilishiga ishonch bildirdi. Bu ayniqsa dizayn va oʻziga xoslikka eʼtibor beradigan yosh avlod vakillari boʻlishi kutilmoqda.

Global bozor va Britaniya merosi

Yangi elektromobil MG kompaniyasining Londondagi dizayn markazida yaratilgan va muhandislik jihatidan Yevropa hamda Britaniya bozorlari talablariga moslashtirilgan. Qiziqarli jihati shundaki, MG oʻzining Britaniya ildizlarini nafaqat Yevropada, balki Hindiston kabi rivojlanayotgan yirik bozorlarda ham faol targʻib qilmoqda. Allisonning taʼkidlashicha, brendning tarixiy merosi xalqaro maydonda sotuvlarni oshirishda muhim rol oʻynaydi.

Hozircha avtomobilning texnik xususiyatlari haqida maʼlumotlar kam, biroq quyidagilar maʼlum:

  • Toʻliq elektr quvvati bilan harakatlanadigan dvigatel;
  • Taxminan 4 metrli ixcham kuzov oʻlchami;
  • Sportcha boshqaruv va yuqori dinamika;
  • Zamonaviy multimedia va raqamli ekotizim.
Ushbu yangi modelning paydo boʻlishi MG brendining jahon bozoridagi ekspansiyasi davom etayotganidan dalolat beradi. Oʻzbekiston bozorida ham BYD va boshqa Xitoy brendlari krossoverlar bilan faol kirib kelayotgan bir paytda, MG Go kabi ixcham va zamonaviy elektromobillar kelajakda shahar ichida harakatlanish uchun munosib muqobilga aylanishi mumkin.

MGElektromobilAvtoRenault 5Texnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

BYD brendi ostidagi Denza Z Coupé: 1582 ot kuchiga ega yangi giperkar namoyish etildiBYD brendi ostidagi Denza Z Coupé: 1582 ot kuchiga ega yangi giperkar namoyish etildiBugun, 15:56MG Cyber: Britaniya brendi oʻzining kelajakdagi dizayn falsafasini namoyish etdiMG Cyber: Britaniya brendi oʻzining kelajakdagi dizayn falsafasini namoyish etdiBugun, 15:53Ruf kompaniyasi 1000 ot kuchiga ega yangi superkarni taqdim etdiRuf kompaniyasi 1000 ot kuchiga ega yangi superkarni taqdim etdiBugun, 15:25McLaren afsonaviy V8 superkarlari bilan xayrlashmoqda: Yangi 788HS taqdim etildiMcLaren afsonaviy V8 superkarlari bilan xayrlashmoqda: Yangi 788HS taqdim etildiBugun, 12:21Janubiy Koreyaning KGM brendi yangi Musso EV elektr pikapini taqdim etdiJanubiy Koreyaning KGM brendi yangi Musso EV elektr pikapini taqdim etdiKecha, 19:22BYD Shark pikapi Yevropa bozoriga chiqdi: Ford Ranger uchun jiddiy raqibBYD Shark pikapi Yevropa bozoriga chiqdi: Ford Ranger uchun jiddiy raqibKecha, 17:24
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Avto yangiliklar

Cobalt savdosini jonlantirish uchun kredit shartlari yengillashtirildi
Cobalt savdosini jonlantirish uchun kredit shartlari yengillashtirildi
BYD yangi flagman sedanini taqdim etdi: Mercedes-Benz S-Class’dan ham yirik
BYD yangi flagman sedanini taqdim etdi: Mercedes-Benz S-Class’dan ham yirik
Chery elektromobillar uchun umrbod kafolat eʻlon qildi: Xitoyda yangi xavfsizlik davri
Chery elektromobillar uchun umrbod kafolat eʻlon qildi: Xitoyda yangi xavfsizlik davri
AvtoVAZ yangilangan Lada Vesta 5.0 ishlab chiqarishni boshladi: Endi iqlim nazorati bilan
AvtoVAZ yangilangan Lada Vesta 5.0 ishlab chiqarishni boshladi: Endi iqlim nazorati bilan
Hyundai yangi avlod Elantra sedanini taqdim etdi: Dizayn va texnologiyada inqilob
Hyundai yangi avlod Elantra sedanini taqdim etdi: Dizayn va texnologiyada inqilob
Lada Azimut krossoverlari sinovlardan soʻng AvtoVAZ zavodiga qaytarildi
Lada Azimut krossoverlari sinovlardan soʻng AvtoVAZ zavodiga qaytarildi
Rossiyada Li Auto krossoverlari narxi keskin pasaydi: Chegirmalar eʻlon qilindi
Rossiyada Li Auto krossoverlari narxi keskin pasaydi: Chegirmalar eʻlon qilindi
Chery dunyodagi eng yuqori foydali ish koeffitsiyentiga ega gibrid dvigatelni taqdim etdi
Chery dunyodagi eng yuqori foydali ish koeffitsiyentiga ega gibrid dvigatelni taqdim etdi