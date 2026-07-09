MG kompaniyasi 2027-yilda Renault 5 bilan raqobatlashadigan yangi elektromobilini taqdim etdi
Britaniyaning tarixiy brendi va hozirda Xitoy avtosanoatining gigantlaridan biriga aylangan MG kompaniyasi Goodwood Festival of Speed tadbirida oʻzining yangi MG Go konsept-karini namoyish etdi. Ushbu model 2027-yilda bozorga chiqishi kutilayotgan MG 2 ixcham superminisining ilk koʻrinishi boʻlib, u asosan Renault 5 va Mini Cooper kabi zamonaviy elektromobillar bilan raqobatlashish uchun moʻljallangan. Bu haqda Autocar.co.uk xabar beradi.
Autocar nashri maʼlumotiga koʻra, MG Go shunchaki arzon transport vositasi emas, balki brendning yangi strategiyasini ifodalovchi moda va haydash zavqiga yoʻnaltirilgan model boʻladi. Avtomobilning uzunligi taxminan toʻrt metrni tashkil etadi, bu esa uni hozirgi MG 3 modelidan biroz kichikroq qiladi. Tashqi koʻrinishidan u klassik "hot hatch" uslubida ishlangan boʻlib, sportcha kuzov elementlari, yirik gʻildiraklar va aerodinamik diffuzor bilan jihozlangan.
Dizayn va brendning yangi yoʻnalishiMG dizayn boʻlimi rahbari Jozef Kaban ushbu konsept ishlab chiqarishga tayyor modelning "Goodwood uchun kiyintirilgan" varianti ekanligini taʼkidladi. Uning soʻzlariga koʻra, avtomobil MG brendining oʻtmishdagi sport modellari, xususan MG B merosidan ilhomlangan boʻlsa-da, u retro-dizayn emas, balki kelajakka yoʻnaltirilgan zamonaviy qiyofaga ega. Kaban ushbu model brend uchun "ikonik" darajaga koʻtarilishiga umid qilmoqda.
MG Motor UK mahsulot direktori David Allisonning fikricha, moda va uslubga urgʻu beruvchi superminilar segmenti kompaniya uchun uzoq kutilgan yoʻnalishdir. U yangi MG 2 modeli brendga ilgari MG avtomobillarini sotib olishni xayoliga ham keltirmagan yangi mijozlar qatlamini jalb qilishiga ishonch bildirdi. Bu ayniqsa dizayn va oʻziga xoslikka eʼtibor beradigan yosh avlod vakillari boʻlishi kutilmoqda.
Global bozor va Britaniya merosiYangi elektromobil MG kompaniyasining Londondagi dizayn markazida yaratilgan va muhandislik jihatidan Yevropa hamda Britaniya bozorlari talablariga moslashtirilgan. Qiziqarli jihati shundaki, MG oʻzining Britaniya ildizlarini nafaqat Yevropada, balki Hindiston kabi rivojlanayotgan yirik bozorlarda ham faol targʻib qilmoqda. Allisonning taʼkidlashicha, brendning tarixiy merosi xalqaro maydonda sotuvlarni oshirishda muhim rol oʻynaydi.
Hozircha avtomobilning texnik xususiyatlari haqida maʼlumotlar kam, biroq quyidagilar maʼlum:
- Toʻliq elektr quvvati bilan harakatlanadigan dvigatel;
- Taxminan 4 metrli ixcham kuzov oʻlchami;
- Sportcha boshqaruv va yuqori dinamika;
- Zamonaviy multimedia va raqamli ekotizim.
…