Alpine rahbari: Yangi elektr A110 benzinli modeldan har tomonlama ustun boʻladi

·27·Avto
Alpine rahbari: Yangi elektr A110 benzinli modeldan har tomonlama ustun boʻladi

Fransiyaning mashhur Alpine brendi oʻzining afsonaviy A110 sportkarini toʻliq elektrlashtirish ustida ish olib bormoqda. Kompaniya rahbari Philippe Kriefning taʼkidlashicha, ikkinchi avlod A110 modeli nafaqat ekologik toza boʻladi, balki haydash zavqi va texnik koʻrsatkichlari boʻyicha oʻzining benzinli ajdodidan oʻzib ketadi. Bu yangilik avtomobil ixlosmandlari orasida katta qiziqish uygʻotmoqda, chunki Alpine anʼanaviy yengillik va boshqaruvchanlik prinsiplarini saqlab qolishga vaʼda bermoqda. Bu haqda Autocar.co.uk xabar beradi.

Yangi sportkarning ilk prototipi — Alpine A110 Future nomi ostida Angliyadagi nufuzli Goodwood Festival of Speed tadbirida namoyish etildi. Garchi tashqi koʻrinishi hozirgi modelga oʻxshash boʻlsa-da, uning ichki qismi butunlay yangi texnologiyalar bilan jihozlangan. Autocar nashriga bergan intervyusida Krief avtomobilning 95 foiz qismlari yangidan ishlab chiqilganini va ular Renault Group tarkibidagi boshqa modellardan olingan tayyor yechimlar emasligini maʼlum qildi.

Yangi platforma va vazn taqsimoti

Elektromobillar uchun eng katta muammo — batareyalarning ogʻirligi hisoblanadi. Alpine muhandislari bu masalaga oʻziga xos yondashishdi. Yangi Alpine Performance Platform (APP) shassisi odatdagi elektromobillardagi kabi batareyani pol ostiga joylashtirishdan voz kechdi. Buning oʻrniga, ikkita kichikroq batareyalar bloki shassining ikki chetiga (old va orqa qismlarga) joylashtirilgan. Bu usul avtomobilning pastroq oʻtirishini taʼminlaydi va vaznning mukammal taqsimlanishiga xizmat qiladi.

Kriefning soʻzlariga koʻra, yangi A110 avvalgisiga qaraganda biroz uzunroq va kengroq boʻlsa-da, uning uzunlik va balandlik nisbati oʻzgarmagan. Bu esa sportkarning klassik siluetini saqlab qolish imkonini beradi. Kompaniyaning asosiy maqsadi — elektromobil boʻlishiga qaramay, haydovchiga oʻsha mashhur "yengillik hissi"ni taqdim etishdir. Bu esa Alpine brendining muvaffaqiyat garovi hisoblanadi.

Poyga yoʻlagidagi chidamlilik

Sportkarlarning elektr versiyalari koʻpincha qizib ketish muammosi tufayli uzoq vaqt yuqori tezlikda harakatlana olmaydi. Biroq Alpine muhandislari oldiga qatʼiy vazifa qoʻyilgan: yangi A110 poyga yoʻlagida maksimal tezlik va maksimal lateral (yonlama) tezlanish bilan kamida 20 daqiqa davomida toʻxtovsiz harakatlana olishi kerak. Bu koʻrsatkich elektromobilning nafaqat shahar koʻchalarida, balki professional treklar uchun ham tayyorligini anglatadi.

Hozirda ishlab chiqarishdan olingan benzinli A110 oʻz oʻrnini munosib davomchiga boʻshatib bermoqda. Yangi elektr modelning toʻliq taqdimoti kelasi yili boʻlib oʻtishi rejalashtirilgan. Oʻzbekiston kabi elektromobillar bozori jadal rivojlanayotgan mamlakatlarda bunday eksklyuziv sportkarlar premium segmentda oʻz oʻrnini topishi kutilmoqda. Alpine brendi mexanika va elektronikaning mukammal integratsiyasi orqali elektr sportkarlar olamida yangi standart oʻrnatmoqchi.

AlpineA110ElektromobilSportkarAvto-texnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Mercedes-AMG yangi CLA modelini taqdim etdi: 671 ot kuchiga ega shovvoz elektromobilMercedes-AMG yangi CLA modelini taqdim etdi: 671 ot kuchiga ega shovvoz elektromobilBugun, 17:30BYD brendi ostidagi Denza Z Coupé: 1582 ot kuchiga ega yangi giperkar namoyish etildiBYD brendi ostidagi Denza Z Coupé: 1582 ot kuchiga ega yangi giperkar namoyish etildiBugun, 15:56MG Cyber: Britaniya brendi oʻzining kelajakdagi dizayn falsafasini namoyish etdiMG Cyber: Britaniya brendi oʻzining kelajakdagi dizayn falsafasini namoyish etdiBugun, 15:53Ruf kompaniyasi 1000 ot kuchiga ega yangi superkarni taqdim etdiRuf kompaniyasi 1000 ot kuchiga ega yangi superkarni taqdim etdiBugun, 15:25MG kompaniyasi 2027-yilda Renault 5 bilan raqobatlashadigan yangi elektromobilini taqdim etdiMG kompaniyasi 2027-yilda Renault 5 bilan raqobatlashadigan yangi elektromobilini taqdim etdiBugun, 15:23McLaren afsonaviy V8 superkarlari bilan xayrlashmoqda: Yangi 788HS taqdim etildiMcLaren afsonaviy V8 superkarlari bilan xayrlashmoqda: Yangi 788HS taqdim etildiBugun, 12:21
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Avto yangiliklar

Cobalt savdosini jonlantirish uchun kredit shartlari yengillashtirildi
Cobalt savdosini jonlantirish uchun kredit shartlari yengillashtirildi
BYD yangi flagman sedanini taqdim etdi: Mercedes-Benz S-Class’dan ham yirik
BYD yangi flagman sedanini taqdim etdi: Mercedes-Benz S-Class’dan ham yirik
Chery elektromobillar uchun umrbod kafolat eʻlon qildi: Xitoyda yangi xavfsizlik davri
Chery elektromobillar uchun umrbod kafolat eʻlon qildi: Xitoyda yangi xavfsizlik davri
AvtoVAZ yangilangan Lada Vesta 5.0 ishlab chiqarishni boshladi: Endi iqlim nazorati bilan
AvtoVAZ yangilangan Lada Vesta 5.0 ishlab chiqarishni boshladi: Endi iqlim nazorati bilan
Hyundai yangi avlod Elantra sedanini taqdim etdi: Dizayn va texnologiyada inqilob
Hyundai yangi avlod Elantra sedanini taqdim etdi: Dizayn va texnologiyada inqilob
Lada Azimut krossoverlari sinovlardan soʻng AvtoVAZ zavodiga qaytarildi
Lada Azimut krossoverlari sinovlardan soʻng AvtoVAZ zavodiga qaytarildi
Rossiyada Li Auto krossoverlari narxi keskin pasaydi: Chegirmalar eʻlon qilindi
Rossiyada Li Auto krossoverlari narxi keskin pasaydi: Chegirmalar eʻlon qilindi
Chery dunyodagi eng yuqori foydali ish koeffitsiyentiga ega gibrid dvigatelni taqdim etdi
Chery dunyodagi eng yuqori foydali ish koeffitsiyentiga ega gibrid dvigatelni taqdim etdi