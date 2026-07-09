Alpine rahbari: Yangi elektr A110 benzinli modeldan har tomonlama ustun boʻladi
Fransiyaning mashhur Alpine brendi oʻzining afsonaviy A110 sportkarini toʻliq elektrlashtirish ustida ish olib bormoqda. Kompaniya rahbari Philippe Kriefning taʼkidlashicha, ikkinchi avlod A110 modeli nafaqat ekologik toza boʻladi, balki haydash zavqi va texnik koʻrsatkichlari boʻyicha oʻzining benzinli ajdodidan oʻzib ketadi. Bu yangilik avtomobil ixlosmandlari orasida katta qiziqish uygʻotmoqda, chunki Alpine anʼanaviy yengillik va boshqaruvchanlik prinsiplarini saqlab qolishga vaʼda bermoqda. Bu haqda Autocar.co.uk xabar beradi.
Yangi sportkarning ilk prototipi — Alpine A110 Future nomi ostida Angliyadagi nufuzli Goodwood Festival of Speed tadbirida namoyish etildi. Garchi tashqi koʻrinishi hozirgi modelga oʻxshash boʻlsa-da, uning ichki qismi butunlay yangi texnologiyalar bilan jihozlangan. Autocar nashriga bergan intervyusida Krief avtomobilning 95 foiz qismlari yangidan ishlab chiqilganini va ular Renault Group tarkibidagi boshqa modellardan olingan tayyor yechimlar emasligini maʼlum qildi.
Yangi platforma va vazn taqsimotiElektromobillar uchun eng katta muammo — batareyalarning ogʻirligi hisoblanadi. Alpine muhandislari bu masalaga oʻziga xos yondashishdi. Yangi Alpine Performance Platform (APP) shassisi odatdagi elektromobillardagi kabi batareyani pol ostiga joylashtirishdan voz kechdi. Buning oʻrniga, ikkita kichikroq batareyalar bloki shassining ikki chetiga (old va orqa qismlarga) joylashtirilgan. Bu usul avtomobilning pastroq oʻtirishini taʼminlaydi va vaznning mukammal taqsimlanishiga xizmat qiladi.
Kriefning soʻzlariga koʻra, yangi A110 avvalgisiga qaraganda biroz uzunroq va kengroq boʻlsa-da, uning uzunlik va balandlik nisbati oʻzgarmagan. Bu esa sportkarning klassik siluetini saqlab qolish imkonini beradi. Kompaniyaning asosiy maqsadi — elektromobil boʻlishiga qaramay, haydovchiga oʻsha mashhur "yengillik hissi"ni taqdim etishdir. Bu esa Alpine brendining muvaffaqiyat garovi hisoblanadi.
Poyga yoʻlagidagi chidamlilikSportkarlarning elektr versiyalari koʻpincha qizib ketish muammosi tufayli uzoq vaqt yuqori tezlikda harakatlana olmaydi. Biroq Alpine muhandislari oldiga qatʼiy vazifa qoʻyilgan: yangi A110 poyga yoʻlagida maksimal tezlik va maksimal lateral (yonlama) tezlanish bilan kamida 20 daqiqa davomida toʻxtovsiz harakatlana olishi kerak. Bu koʻrsatkich elektromobilning nafaqat shahar koʻchalarida, balki professional treklar uchun ham tayyorligini anglatadi.
Hozirda ishlab chiqarishdan olingan benzinli A110 oʻz oʻrnini munosib davomchiga boʻshatib bermoqda. Yangi elektr modelning toʻliq taqdimoti kelasi yili boʻlib oʻtishi rejalashtirilgan. Oʻzbekiston kabi elektromobillar bozori jadal rivojlanayotgan mamlakatlarda bunday eksklyuziv sportkarlar premium segmentda oʻz oʻrnini topishi kutilmoqda. Alpine brendi mexanika va elektronikaning mukammal integratsiyasi orqali elektr sportkarlar olamida yangi standart oʻrnatmoqchi.
…