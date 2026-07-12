O‘zbekistonda Cobalt avtomobili bozorda avvalgi o‘rnini yo‘qotyapti
O‘zbekiston avtomobil bozorida Cobalt sotuvlari sezilarli kamaydi. 2026 yilning birinchi yarmida qariyb 41 mingta ushbu model sotilgan. Bu 2025 yilning mos davriga nisbatan 26,6 mingtaga kam.
Pasayish 40 foiz atrofida baholanmoqda. Bunday o‘zgarish bozorda raqobat kuchaygani va xaridorlar tanlovi kengaygani bilan izohlanmoqda.
Cobalt uzoq yillar davomida budjet segmentidagi asosiy modellardan biri bo‘lib keldi. U eng yaxshi mashina bo‘lgani uchun emas, balki narxi nisbatan qulay va muqobil variantlar kam bo‘lgani uchun ko‘p sotilgan.
So‘nggi vaqtlarda esa Onix, Tracker, Kia Sonet va BYD kabi modellar faolroq sotila boshladi. Bu avtomobillar turli narx va imkoniyatlar bilan xaridorlarni o‘ziga tortmoqda.
UzAuto‘ning bozordagi ulushi ham bir yilda 82,4 foizdan 77,6 foizga tushgan. Bu raqamlar O‘zbekistonda avtomobil bozori asta-sekin o‘zgarayotganini ko‘rsatadi.
…