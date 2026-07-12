O‘zbekistonda Cobalt avtomobili bozorda avvalgi o‘rnini yo‘qotyapti

·31·Avto
O‘zbekistonda Cobalt avtomobili bozorda avvalgi o‘rnini yo‘qotyapti

O‘zbekiston avtomobil bozorida Cobalt sotuvlari sezilarli kamaydi. 2026 yilning birinchi yarmida qariyb 41 mingta ushbu model sotilgan. Bu 2025 yilning mos davriga nisbatan 26,6 mingtaga kam.

Pasayish 40 foiz atrofida baholanmoqda. Bunday o‘zgarish bozorda raqobat kuchaygani va xaridorlar tanlovi kengaygani bilan izohlanmoqda.

Cobalt uzoq yillar davomida budjet segmentidagi asosiy modellardan biri bo‘lib keldi. U eng yaxshi mashina bo‘lgani uchun emas, balki narxi nisbatan qulay va muqobil variantlar kam bo‘lgani uchun ko‘p sotilgan.

So‘nggi vaqtlarda esa Onix, Tracker, Kia Sonet va BYD kabi modellar faolroq sotila boshladi. Bu avtomobillar turli narx va imkoniyatlar bilan xaridorlarni o‘ziga tortmoqda.

UzAuto‘ning bozordagi ulushi ham bir yilda 82,4 foizdan 77,6 foizga tushgan. Bu raqamlar O‘zbekistonda avtomobil bozori asta-sekin o‘zgarayotganini ko‘rsatadi.

O'zbekistonCobaltUzAutoKia SonetBYD
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Toyota nima uchun gibrid Hilux ishlab chiqarishdan bosh tortmoqdaToyota nima uchun gibrid Hilux ishlab chiqarishdan bosh tortmoqdaBugun, 12:21O‘zbekistonda yarim yilda eng ko‘p qaysi avtomobil modeli sotildi?O‘zbekistonda yarim yilda eng ko‘p qaysi avtomobil modeli sotildi?Bugun, 11:45Le Mans koʻchalarida Ferrari 296 Speciale: Afsonaviy poyga oldidan oʻziga xos paradLe Mans koʻchalarida Ferrari 296 Speciale: Afsonaviy poyga oldidan oʻziga xos paradBugun, 10:27Yaponiya 500 km/soat tezlikdagi maglev poyezdi loyihasini qayta tiklamoqdaYaponiya 500 km/soat tezlikdagi maglev poyezdi loyihasini qayta tiklamoqdaBugun, 04:50Dacia brendi Striker universalini taqdim etdi: Skoda Octavia uchun yangi raqibDacia brendi Striker universalini taqdim etdi: Skoda Octavia uchun yangi raqibBugun, 01:00Porsche 911 modellar iyerarxiyasi: Carrera, Turbo va GT3 oʻrtasidagi farq nimada?Porsche 911 modellar iyerarxiyasi: Carrera, Turbo va GT3 oʻrtasidagi farq nimada?Kecha, 17:23
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Avto yangiliklar

Cobalt savdosini jonlantirish uchun kredit shartlari yengillashtirildi
Cobalt savdosini jonlantirish uchun kredit shartlari yengillashtirildi
Chery elektromobillar uchun umrbod kafolat eʻlon qildi: Xitoyda yangi xavfsizlik davri
Chery elektromobillar uchun umrbod kafolat eʻlon qildi: Xitoyda yangi xavfsizlik davri
BYD yangi flagman sedanini taqdim etdi: Mercedes-Benz S-Class’dan ham yirik
BYD yangi flagman sedanini taqdim etdi: Mercedes-Benz S-Class’dan ham yirik
AvtoVAZ yangilangan Lada Vesta 5.0 ishlab chiqarishni boshladi: Endi iqlim nazorati bilan
AvtoVAZ yangilangan Lada Vesta 5.0 ishlab chiqarishni boshladi: Endi iqlim nazorati bilan
Hyundai yangi avlod Elantra sedanini taqdim etdi: Dizayn va texnologiyada inqilob
Hyundai yangi avlod Elantra sedanini taqdim etdi: Dizayn va texnologiyada inqilob
Lada Azimut krossoverlari sinovlardan soʻng AvtoVAZ zavodiga qaytarildi
Lada Azimut krossoverlari sinovlardan soʻng AvtoVAZ zavodiga qaytarildi
Chery dunyodagi eng yuqori foydali ish koeffitsiyentiga ega gibrid dvigatelni taqdim etdi
Chery dunyodagi eng yuqori foydali ish koeffitsiyentiga ega gibrid dvigatelni taqdim etdi
Nima uchun avtomobil ruli har doim yumaloq boʻlishi kerak?
Nima uchun avtomobil ruli har doim yumaloq boʻlishi kerak?