Nima uchun avtomobil ruli har doim yumaloq boʻlishi kerak?

·37·Avto
Nima uchun avtomobil ruli har doim yumaloq boʻlishi kerak?

Yangi avtomobillarda qulay rul topish qiyinlashib borayotgani haydovchilar uchun jiddiy muammoga aylanmoqda. Garchi 1973-yilgi Austin Allegro modelidagi toʻrtburchak rul oʻz vaqtida kulgiga qolgan boʻlsa-da, bugungi kunda ishlab chiqaruvchilar yana gʻalati shakllarga qaytishmoqda. Vaholanki, gidrokuchaytirgichlar paydo boʻlgan davrda yaratilgan ixcham va yumaloq rullar boshqaruv uchun eng mukammal yechim edi. Bu haqda Autocar.co.uk xabar beradi.

Xavfsizlik yostiqchalari va turli tugmalarning koʻpayishi rulning markaziy qismi va spokes (tayoqchalari) kengayishiga olib keldi. Bu qulaylikni oshirsa-da, rul chambaragini ushlash uchun joyni kamaytiradi. Biroq, eng yomoni — rulning yumaloq boʻlishi shart emas degan notoʻgʻri tushunchadir. Poyga mashinalarida yoki bir oʻrindiqli bolidlarda tekis shakllar zarurat boʻlishi mumkin, ammo oddiy yoʻl avtomobillarida bu ergonomik xatolikdir.

Haydovchi harakatlanish vaqtida rulga qaramasligi, uning chambaragi qayerda ekanligini taxmin qilmasligi kerak. Noanʼanaviy shakllar haydovchining diqqatini chalgʻitadi va kognitiv yuklamani oshiradi. Bu qorongʻu xonada chiroq tugmachasini paypaslab qidirishga oʻxshaydi — avtomobil esa, aksincha, boshqaruvni imkon qadar osonlashtirishi lozim.

Yaxshiyamki, sanoatda ijobiy oʻzgarishlar sezilmoqda. Masalan, Ferrari brendining yangi modellarida rullar yana yumaloq shaklga qaytmoqda. Audi bosh direktori Gernot Döllner ham kompaniyaning hozirgi 100 xil rul dizaynidan birortasi ham yaxshi emasligini tan oldi. Uning taʼkidlashicha, 2030-yilga kelib Audi faqat besh xil rul dizayniga ega boʻladi va ularning barchasi mutlaqo yumaloq shaklda ishlab chiqariladi.

AvtomobilRulDizaynAudiFerrari
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Hyundai Elantra 2026 Xitoyda sotuvga chiqdi: Narxlar va asosiy oʻzgarishlarHyundai Elantra 2026 Xitoyda sotuvga chiqdi: Narxlar va asosiy oʻzgarishlarBugun, 14:28Yevropa uchun ilk gibrid BYD: Dolphin G modeli taqdim etildiYevropa uchun ilk gibrid BYD: Dolphin G modeli taqdim etildiBugun, 13:53Belgee krossoverlari Belarusda ishlab chiqarilgan multimedia tizimlari bilan jihozlanadiBelgee krossoverlari Belarusda ishlab chiqarilgan multimedia tizimlari bilan jihozlanadiBugun, 12:26Yangi Volga modellari toʻliq mahalliylashtirilgan menyu va zamonaviy tizimga ega boʻldiYangi Volga modellari toʻliq mahalliylashtirilgan menyu va zamonaviy tizimga ega boʻldiBugun, 10:28Hyundai birinchi giperkarini namoyish etdi: Genesis Magma GT3 konseptiHyundai birinchi giperkarini namoyish etdi: Genesis Magma GT3 konseptiBugun, 10:00BYD Kanadada 1500 kW quvvatli oʻta tezkor quvvatlash stansiyalarini oʻrnatadiBYD Kanadada 1500 kW quvvatli oʻta tezkor quvvatlash stansiyalarini oʻrnatadiBugun, 08:53
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Avto yangiliklar

Rim papasi yangi elektromobilga mindi, Ferrari aksiyalari quladi (video)
Rim papasi yangi elektromobilga mindi, Ferrari aksiyalari quladi (video)
O‘zbekistonda mashhur brend avtomobil ishlab chiqarmoqchi
O‘zbekistonda mashhur brend avtomobil ishlab chiqarmoqchi
Yangi Lada Niva Legend taqdim etildi: Kuchliroq motor va yangilangan osma
Yangi Lada Niva Legend taqdim etildi: Kuchliroq motor va yangilangan osma
Lada Azimut dunyoda yagona boʻlgan old oynalar isitish tizimiga ega boʻladi
Lada Azimut dunyoda yagona boʻlgan old oynalar isitish tizimiga ega boʻladi
BYD Yuan Plus uchinchi avlodi 21-may kuni taqdim etiladi
BYD Yuan Plus uchinchi avlodi 21-may kuni taqdim etiladi
2026-yilda 3 ming dona Lada Azimut ishlab chiqariladi
2026-yilda 3 ming dona Lada Azimut ishlab chiqariladi
850 ot kuchiga ega Rezvani Fortress zirhli pikapi taqdim etildi
850 ot kuchiga ega Rezvani Fortress zirhli pikapi taqdim etildi
Toyota ikkita dvigatelli va 700 ot kuchiga ega Camry modelini taqdim etdi
Toyota ikkita dvigatelli va 700 ot kuchiga ega Camry modelini taqdim etdi