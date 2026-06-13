Nima uchun avtomobil ruli har doim yumaloq boʻlishi kerak?
Yangi avtomobillarda qulay rul topish qiyinlashib borayotgani haydovchilar uchun jiddiy muammoga aylanmoqda. Garchi 1973-yilgi Austin Allegro modelidagi toʻrtburchak rul oʻz vaqtida kulgiga qolgan boʻlsa-da, bugungi kunda ishlab chiqaruvchilar yana gʻalati shakllarga qaytishmoqda. Vaholanki, gidrokuchaytirgichlar paydo boʻlgan davrda yaratilgan ixcham va yumaloq rullar boshqaruv uchun eng mukammal yechim edi. Bu haqda Autocar.co.uk xabar beradi.
Xavfsizlik yostiqchalari va turli tugmalarning koʻpayishi rulning markaziy qismi va spokes (tayoqchalari) kengayishiga olib keldi. Bu qulaylikni oshirsa-da, rul chambaragini ushlash uchun joyni kamaytiradi. Biroq, eng yomoni — rulning yumaloq boʻlishi shart emas degan notoʻgʻri tushunchadir. Poyga mashinalarida yoki bir oʻrindiqli bolidlarda tekis shakllar zarurat boʻlishi mumkin, ammo oddiy yoʻl avtomobillarida bu ergonomik xatolikdir.
Haydovchi harakatlanish vaqtida rulga qaramasligi, uning chambaragi qayerda ekanligini taxmin qilmasligi kerak. Noanʼanaviy shakllar haydovchining diqqatini chalgʻitadi va kognitiv yuklamani oshiradi. Bu qorongʻu xonada chiroq tugmachasini paypaslab qidirishga oʻxshaydi — avtomobil esa, aksincha, boshqaruvni imkon qadar osonlashtirishi lozim.
Yaxshiyamki, sanoatda ijobiy oʻzgarishlar sezilmoqda. Masalan, Ferrari brendining yangi modellarida rullar yana yumaloq shaklga qaytmoqda. Audi bosh direktori Gernot Döllner ham kompaniyaning hozirgi 100 xil rul dizaynidan birortasi ham yaxshi emasligini tan oldi. Uning taʼkidlashicha, 2030-yilga kelib Audi faqat besh xil rul dizayniga ega boʻladi va ularning barchasi mutlaqo yumaloq shaklda ishlab chiqariladi.
…