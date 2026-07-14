Polestar 4 yangi SUV talqinida namoyish etiladi: Praktiklik va quvvat uygʻunligi

·20·Avto
Polestar 4 yangi SUV talqinida namoyish etiladi: Praktiklik va quvvat uygʻunligi

Shvetsiyaning Polestar brendi oʻzining ommabop Polestar 4 krossoverining yanada kengroq va amaliyroq SUV talqinini rasman taqdim etishga tayyorgarlik koʻrmoqda. Yangi model joriy yilning 2-sentabr kuni keng jamoatchilikka koʻrsatilishi rejalashtirilgan. Ushbu qadam brendning global bozordagi oʻrnini mustahkamlash va oilaviy avtomobillar segmentida raqobatbardoshligini oshirishga qaratilgan. Bu haqda Autocar.co.uk xabar beradi.

Autocar nashrining xabar berishicha, yangi Polestar 4 SUV ayni paytda Germaniyaning mashhur Nyurburgring trassasida yakuniy sinovlardan oʻtmoqda. Avtomobilning tashqi koʻrinishi avvalgi kupe-krossover uslubidan voz kechib, anʼanaviy yoʻltanlamas shakliga ega boʻlgani kuzatildi. Bu esa yoʻlovchilar uchun koʻproq ichki makon va kengroq yukxona deganidir.

Texnik imkoniyatlar va innovatsiyalar

Kompaniya rahbari Michael Lohschellerning taʼkidlashicha, yangi model universal avtomobilning kengligi va SUVning koʻp qirraliligini oʻzida mujassam etadi. Eng eʼtiborli jihatlardan biri shundaki, Polestar 4 SUV oʻzining avvalgi versiyasidagi bahsli kamera-koʻzgular tizimidan voz kechib, anʼanaviy orqa oynaga qaytgan. Bu haydovchilar uchun koʻrinish darajasini yaxshilashga xizmat qiladi.

Texnik xususiyatlariga koʻra, yangi elektromobil orqa va toʻliq gʻildirakli uzatma tizimlari bilan taklif etiladi. Eng yuqori komplektatsiyada dvigatel quvvati 536 ot kuchiga yetishi kutilmoqda. Bu esa ogʻir vaznli krossoverga sport avtomobillariga xos dinamikani taʼminlaydi.

  • Maksimal quvvat: 536 ot kuchi;
  • Yurish masofasi: bir quvvatlanishda 630 kilometrgacha (391 mil);
  • Tezkor quvvatlanish: 200 kW gacha (400V arxitektura);
  • Ishlab chiqarish joyi: Pusan, Janubiy Koreya.
Polestar 4 SUV bozorda BMW iX3 va Mercedes-Benz GLC Electric kabi nufuzli modellar bilan raqobatga kirishadi. Oʻzbekiston boʻylab elektromobillar ommalashib borayotgan bir paytda, ushbu model oʻzining premium sifati va uzoq masofaga yura olish qobiliyati bilan mahalliy avtoishqibozlar eʼtiborini tortishi tabiiy.

Yangi model uchun buyurtmalar sentabr oyidan boshlab qabul qilinadi. Avtomobil Janubiy Koreyadagi zavodda ishlab chiqarilishi uning logistika zanjiri va yetkazib berish muddatlariga ijobiy taʼsir koʻrsatishi kutilmoqda. Polestar brendi ushbu SUV orqali nafaqat dizayn, balki kundalik foydalanish uchun qulaylik masalasida ham yangi standartlarni oʻrnatmoqchi.

PolestarElektromobilSUVAvto YangiliklarPolestar 4
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Porsche brendining Britaniyadagi 75 yilligi: Tarixiy 356 modelidan zamonaviy 911 gachaPorsche brendining Britaniyadagi 75 yilligi: Tarixiy 356 modelidan zamonaviy 911 gachaBugun, 14:28Volkswagen Xitoyda ishlab chiqilgan elektromobillarni Germaniyada yigʻishni rejalashtirmoqdaVolkswagen Xitoyda ishlab chiqilgan elektromobillarni Germaniyada yigʻishni rejalashtirmoqdaBugun, 14:28Mercedes-Benz yangi avlod elektr C-Class ishlab chiqarishni boshladi: 39 dyuymli ekranMercedes-Benz yangi avlod elektr C-Class ishlab chiqarishni boshladi: 39 dyuymli ekranBugun, 12:26AQSH bozorida sensatsiya: rekord darajada arzon elektromobil sotuvga chiqdiAQSH bozorida sensatsiya: rekord darajada arzon elektromobil sotuvga chiqdiBugun, 10:17Avtomobil savdosida yangi davr: Nega yirik brendlar dilerlardan voz kechmoqda?Avtomobil savdosida yangi davr: Nega yirik brendlar dilerlardan voz kechmoqda?Bugun, 09:23Renault 4 va Renault 5: Fransuz brendining yangi elektromobillari oʻrtasida qanday farq bor?Renault 4 va Renault 5: Fransuz brendining yangi elektromobillari oʻrtasida qanday farq bor?Bugun, 08:25
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Avto yangiliklar

Cobalt savdosini jonlantirish uchun kredit shartlari yengillashtirildi
Cobalt savdosini jonlantirish uchun kredit shartlari yengillashtirildi
Chery elektromobillar uchun umrbod kafolat eʻlon qildi: Xitoyda yangi xavfsizlik davri
Chery elektromobillar uchun umrbod kafolat eʻlon qildi: Xitoyda yangi xavfsizlik davri
AvtoVAZ yangilangan Lada Vesta 5.0 ishlab chiqarishni boshladi: Endi iqlim nazorati bilan
AvtoVAZ yangilangan Lada Vesta 5.0 ishlab chiqarishni boshladi: Endi iqlim nazorati bilan
Hyundai yangi avlod Elantra sedanini taqdim etdi: Dizayn va texnologiyada inqilob
Hyundai yangi avlod Elantra sedanini taqdim etdi: Dizayn va texnologiyada inqilob
Lada Azimut krossoverlari sinovlardan soʻng AvtoVAZ zavodiga qaytarildi
Lada Azimut krossoverlari sinovlardan soʻng AvtoVAZ zavodiga qaytarildi
Chery dunyodagi eng yuqori foydali ish koeffitsiyentiga ega gibrid dvigatelni taqdim etdi
Chery dunyodagi eng yuqori foydali ish koeffitsiyentiga ega gibrid dvigatelni taqdim etdi
AvtoVAZ yangi Lada Azimut krossoverini taqdim etdi: Dvigatellar va gibrid versiya tafsilotlari
AvtoVAZ yangi Lada Azimut krossoverini taqdim etdi: Dvigatellar va gibrid versiya tafsilotlari
Lada Azimut krossoveri: 150 ot kuchiga ega turbo motor va avtomat uzatmalar qutisi
Lada Azimut krossoveri: 150 ot kuchiga ega turbo motor va avtomat uzatmalar qutisi