Polestar 4 yangi SUV talqinida namoyish etiladi: Praktiklik va quvvat uygʻunligi
Shvetsiyaning Polestar brendi oʻzining ommabop Polestar 4 krossoverining yanada kengroq va amaliyroq SUV talqinini rasman taqdim etishga tayyorgarlik koʻrmoqda. Yangi model joriy yilning 2-sentabr kuni keng jamoatchilikka koʻrsatilishi rejalashtirilgan. Ushbu qadam brendning global bozordagi oʻrnini mustahkamlash va oilaviy avtomobillar segmentida raqobatbardoshligini oshirishga qaratilgan. Bu haqda Autocar.co.uk xabar beradi.
Autocar nashrining xabar berishicha, yangi Polestar 4 SUV ayni paytda Germaniyaning mashhur Nyurburgring trassasida yakuniy sinovlardan oʻtmoqda. Avtomobilning tashqi koʻrinishi avvalgi kupe-krossover uslubidan voz kechib, anʼanaviy yoʻltanlamas shakliga ega boʻlgani kuzatildi. Bu esa yoʻlovchilar uchun koʻproq ichki makon va kengroq yukxona deganidir.
Texnik imkoniyatlar va innovatsiyalarKompaniya rahbari Michael Lohschellerning taʼkidlashicha, yangi model universal avtomobilning kengligi va SUVning koʻp qirraliligini oʻzida mujassam etadi. Eng eʼtiborli jihatlardan biri shundaki, Polestar 4 SUV oʻzining avvalgi versiyasidagi bahsli kamera-koʻzgular tizimidan voz kechib, anʼanaviy orqa oynaga qaytgan. Bu haydovchilar uchun koʻrinish darajasini yaxshilashga xizmat qiladi.
Texnik xususiyatlariga koʻra, yangi elektromobil orqa va toʻliq gʻildirakli uzatma tizimlari bilan taklif etiladi. Eng yuqori komplektatsiyada dvigatel quvvati 536 ot kuchiga yetishi kutilmoqda. Bu esa ogʻir vaznli krossoverga sport avtomobillariga xos dinamikani taʼminlaydi.
- Maksimal quvvat: 536 ot kuchi;
- Yurish masofasi: bir quvvatlanishda 630 kilometrgacha (391 mil);
- Tezkor quvvatlanish: 200 kW gacha (400V arxitektura);
- Ishlab chiqarish joyi: Pusan, Janubiy Koreya.
Yangi model uchun buyurtmalar sentabr oyidan boshlab qabul qilinadi. Avtomobil Janubiy Koreyadagi zavodda ishlab chiqarilishi uning logistika zanjiri va yetkazib berish muddatlariga ijobiy taʼsir koʻrsatishi kutilmoqda. Polestar brendi ushbu SUV orqali nafaqat dizayn, balki kundalik foydalanish uchun qulaylik masalasida ham yangi standartlarni oʻrnatmoqchi.
…