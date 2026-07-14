Volkswagen Xitoyda ishlab chiqilgan elektromobillarni Germaniyada yigʻishni rejalashtirmoqda

·0·Avto
Volkswagen Xitoyda ishlab chiqilgan elektromobillarni Germaniyada yigʻishni rejalashtirmoqda

Germaniyaning Volkswagen konserni oʻzining ishlab chiqarish strategiyasida inqilobiy burilish yasash arafasida turibdi. Kompaniya Xitoyda mahalliy bozor uchun maxsus ishlab chiqilgan yangi avlod elektromobillarini Germaniyadagi zavodlarda yigʻish imkoniyatlarini oʻrganmoqda. Bu qadam nafaqat Yevropadagi zavodlar quvvatidan samarali foydalanish, balki mintaqada tobora kuchayib borayotgan Xitoy brendlariga qarshi munosib raqobat qilish maqsadini koʻzlaydi. Bu haqda Autocar.co.uk xabar beradi.

Hozirda Volkswagen oʻzining tarixiy vatanida savdo hajmining pasayishi va foydaning kamayishi kabi jiddiy muammolarga duch kelmoqda. Autocar nashri maʼlumotiga koʻra, kompaniyaning Volfsburgdagi bosh qarorgohi Xitoyning Xpeng kompaniyasi bilan hamkorlikda yaratilgan Unyx turkumidagi modellarni Yevropa liniyasiga qoʻshishni koʻrib chiqmoqda. Agar ushbu reja tasdiqlansa, bu avtomobil sanoati tarixidagi noyob holat boʻladi: odatda nemis texnologiyalari Xitoyga eksport qilinar edi, endi esa aksincha jarayon kuzatilishi mumkin.

Yangi modellar va texnologik ustunlik

Ishlab chiqarish uchun asosiy nomzod sifatida ID Unyx 07 sedani koʻrilmoqda. Ushbu model Volkswagen kompaniyasining yangi China Electrical Architecture (CEA) platformasida qurilgan ilk avtomobildir. Uzunligi 4881 mm boʻlgan ushbu sedan oʻzining texnik xarakteristikalari bilan Tesla Model 3 kabi kuchli raqiblar bilan bellasha oladi. Shuningdek, roʻyxatda ID Unyx 08 krossoveri ham bor boʻlib, u oʻz vaqtidagi mashhur Touareg modelining oʻrnini bosishi kutilmoqda.

Uchinchi va eng hashamatli model — ID Unyx 09 boʻlib, u 5081 mm uzunlikka ega va yuqori toifadagi mijozlar uchun moʻljallangan. Ushbu elektromobillar CATL kompaniyasi tomonidan yetkazib beriladigan litiy-temir-fosfat batareyalari hamda Xitoy bozori uchun maxsus ishlab chiqilgan sunʼiy intellektga asoslangan haydovchiga koʻmaklashish tizimlari bilan jihozlangan. Aynan shu texnologiyalar Yevropa bozorida Volkswagen brendining pozitsiyasini mustahkamlashi mumkin.

Iqtisodiy zaruriyat va kelajak istiqbollari

Volkswagen uchun ushbu loyiha shunchaki yangi modellar qatori emas, balki iqtisodiy omon qolish strategiyasidir. Germaniyaning Quyi Saksoniya shtati (konsernning ikkinchi yirik aksiyadori) ushbu tashabbusni qoʻllab-quvvatlamoqda. Bu orqali nemis zavodlaridagi boʻsh turgan quvvatlarni toʻldirish va minglab ish oʻrinlarini saqlab qolish koʻzda tutilgan. Xitoyda ishlab chiqilgan modellarning tannarxi pastligi va texnologik jihatdan zamonaviyligi Yevropa bozorida narx borasida ustunlik berishi mumkin.

Ekspertlarning fikricha, Volkswagen kompaniyasining ushbu strategiyasi global avtomobil bozoridagi kuchlar nisbati oʻzgarganini anglatadi. Endilikda Gʻarb ishlab chiqaruvchilari nafaqat Xitoy bozorini egallash, balki oʻz uylarida ham Xitoyda yaratilgan ishlanmalar yordamida himoyalanishga majbur boʻlmoqdalar. Hozircha yakuniy qaror qabul qilinmagan boʻlsa-da, Unyx dasturi brendning raqobatbardoshligini tiklashda markaziy oʻrin tutishi aniq.

VolkswagenElektromobilAvtosanoatXitoyGermaniya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Porsche brendining Britaniyadagi 75 yilligi: Tarixiy 356 modelidan zamonaviy 911 gachaPorsche brendining Britaniyadagi 75 yilligi: Tarixiy 356 modelidan zamonaviy 911 gachaBugun, 14:28Polestar 4 yangi SUV talqinida namoyish etiladi: Praktiklik va quvvat uygʻunligiPolestar 4 yangi SUV talqinida namoyish etiladi: Praktiklik va quvvat uygʻunligiBugun, 13:24Mercedes-Benz yangi avlod elektr C-Class ishlab chiqarishni boshladi: 39 dyuymli ekranMercedes-Benz yangi avlod elektr C-Class ishlab chiqarishni boshladi: 39 dyuymli ekranBugun, 12:26AQSH bozorida sensatsiya: rekord darajada arzon elektromobil sotuvga chiqdiAQSH bozorida sensatsiya: rekord darajada arzon elektromobil sotuvga chiqdiBugun, 10:17Avtomobil savdosida yangi davr: Nega yirik brendlar dilerlardan voz kechmoqda?Avtomobil savdosida yangi davr: Nega yirik brendlar dilerlardan voz kechmoqda?Bugun, 09:23Renault 4 va Renault 5: Fransuz brendining yangi elektromobillari oʻrtasida qanday farq bor?Renault 4 va Renault 5: Fransuz brendining yangi elektromobillari oʻrtasida qanday farq bor?Bugun, 08:25
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Avto yangiliklar

Cobalt savdosini jonlantirish uchun kredit shartlari yengillashtirildi
Cobalt savdosini jonlantirish uchun kredit shartlari yengillashtirildi
Chery elektromobillar uchun umrbod kafolat eʻlon qildi: Xitoyda yangi xavfsizlik davri
Chery elektromobillar uchun umrbod kafolat eʻlon qildi: Xitoyda yangi xavfsizlik davri
AvtoVAZ yangilangan Lada Vesta 5.0 ishlab chiqarishni boshladi: Endi iqlim nazorati bilan
AvtoVAZ yangilangan Lada Vesta 5.0 ishlab chiqarishni boshladi: Endi iqlim nazorati bilan
Hyundai yangi avlod Elantra sedanini taqdim etdi: Dizayn va texnologiyada inqilob
Hyundai yangi avlod Elantra sedanini taqdim etdi: Dizayn va texnologiyada inqilob
Lada Azimut krossoverlari sinovlardan soʻng AvtoVAZ zavodiga qaytarildi
Lada Azimut krossoverlari sinovlardan soʻng AvtoVAZ zavodiga qaytarildi
Chery dunyodagi eng yuqori foydali ish koeffitsiyentiga ega gibrid dvigatelni taqdim etdi
Chery dunyodagi eng yuqori foydali ish koeffitsiyentiga ega gibrid dvigatelni taqdim etdi
AvtoVAZ yangi Lada Azimut krossoverini taqdim etdi: Dvigatellar va gibrid versiya tafsilotlari
AvtoVAZ yangi Lada Azimut krossoverini taqdim etdi: Dvigatellar va gibrid versiya tafsilotlari
Lada Azimut krossoveri: 150 ot kuchiga ega turbo motor va avtomat uzatmalar qutisi
Lada Azimut krossoveri: 150 ot kuchiga ega turbo motor va avtomat uzatmalar qutisi