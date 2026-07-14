Volkswagen Xitoyda ishlab chiqilgan elektromobillarni Germaniyada yigʻishni rejalashtirmoqda
Germaniyaning Volkswagen konserni oʻzining ishlab chiqarish strategiyasida inqilobiy burilish yasash arafasida turibdi. Kompaniya Xitoyda mahalliy bozor uchun maxsus ishlab chiqilgan yangi avlod elektromobillarini Germaniyadagi zavodlarda yigʻish imkoniyatlarini oʻrganmoqda. Bu qadam nafaqat Yevropadagi zavodlar quvvatidan samarali foydalanish, balki mintaqada tobora kuchayib borayotgan Xitoy brendlariga qarshi munosib raqobat qilish maqsadini koʻzlaydi. Bu haqda Autocar.co.uk xabar beradi.
Hozirda Volkswagen oʻzining tarixiy vatanida savdo hajmining pasayishi va foydaning kamayishi kabi jiddiy muammolarga duch kelmoqda. Autocar nashri maʼlumotiga koʻra, kompaniyaning Volfsburgdagi bosh qarorgohi Xitoyning Xpeng kompaniyasi bilan hamkorlikda yaratilgan Unyx turkumidagi modellarni Yevropa liniyasiga qoʻshishni koʻrib chiqmoqda. Agar ushbu reja tasdiqlansa, bu avtomobil sanoati tarixidagi noyob holat boʻladi: odatda nemis texnologiyalari Xitoyga eksport qilinar edi, endi esa aksincha jarayon kuzatilishi mumkin.
Yangi modellar va texnologik ustunlikIshlab chiqarish uchun asosiy nomzod sifatida ID Unyx 07 sedani koʻrilmoqda. Ushbu model Volkswagen kompaniyasining yangi China Electrical Architecture (CEA) platformasida qurilgan ilk avtomobildir. Uzunligi 4881 mm boʻlgan ushbu sedan oʻzining texnik xarakteristikalari bilan Tesla Model 3 kabi kuchli raqiblar bilan bellasha oladi. Shuningdek, roʻyxatda ID Unyx 08 krossoveri ham bor boʻlib, u oʻz vaqtidagi mashhur Touareg modelining oʻrnini bosishi kutilmoqda.
Uchinchi va eng hashamatli model — ID Unyx 09 boʻlib, u 5081 mm uzunlikka ega va yuqori toifadagi mijozlar uchun moʻljallangan. Ushbu elektromobillar CATL kompaniyasi tomonidan yetkazib beriladigan litiy-temir-fosfat batareyalari hamda Xitoy bozori uchun maxsus ishlab chiqilgan sunʼiy intellektga asoslangan haydovchiga koʻmaklashish tizimlari bilan jihozlangan. Aynan shu texnologiyalar Yevropa bozorida Volkswagen brendining pozitsiyasini mustahkamlashi mumkin.
Iqtisodiy zaruriyat va kelajak istiqbollariVolkswagen uchun ushbu loyiha shunchaki yangi modellar qatori emas, balki iqtisodiy omon qolish strategiyasidir. Germaniyaning Quyi Saksoniya shtati (konsernning ikkinchi yirik aksiyadori) ushbu tashabbusni qoʻllab-quvvatlamoqda. Bu orqali nemis zavodlaridagi boʻsh turgan quvvatlarni toʻldirish va minglab ish oʻrinlarini saqlab qolish koʻzda tutilgan. Xitoyda ishlab chiqilgan modellarning tannarxi pastligi va texnologik jihatdan zamonaviyligi Yevropa bozorida narx borasida ustunlik berishi mumkin.
Ekspertlarning fikricha, Volkswagen kompaniyasining ushbu strategiyasi global avtomobil bozoridagi kuchlar nisbati oʻzgarganini anglatadi. Endilikda Gʻarb ishlab chiqaruvchilari nafaqat Xitoy bozorini egallash, balki oʻz uylarida ham Xitoyda yaratilgan ishlanmalar yordamida himoyalanishga majbur boʻlmoqdalar. Hozircha yakuniy qaror qabul qilinmagan boʻlsa-da, Unyx dasturi brendning raqobatbardoshligini tiklashda markaziy oʻrin tutishi aniq.
…