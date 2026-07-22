Range Rover tarixidagi eng kutilmagan burilish: ilk elektr krossover taqdim etildi
Britaniyaning mashhur brendi Range Rover oʻz tarixida yangi sahifa ochib, kompaniyaning ilk toʻliq elektr quvvati bilan harakatlanuvchi krossoveri — Range Rover GT modelining ilk tasvirlarini eʼlon qildi. Ushbu avtomobil nafaqat dvigatel turi, balki oʻzining tashqi koʻrinishi va falsafasi bilan ham brendning anʼanaviy yoʻltanlamaslaridan sezilarli darajada farq qiladi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, yangi model Range Rover oilasidagi eng "yengil avtomobilga xos" dizaynga ega boʻlgan transport vositasi sifatida taʼriflanmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Yangi Range Rover GT maxsus ishlab chiqilgan EMA (Electrified Modular Architecture) platformasida qurilgan. Ishlab chiqaruvchilarning taʼkidlashicha, avtomobil Gran Turismo segmentini qayta kashf etadi. U uzoq masofalarga sayohat qilish uchun moʻljallangan boʻlib, oʻzida nafislik, mukammal proporsiyalar va brendga xos boʻlgan yuqori darajadagi qulaylikni birlashtiradi. Shu bilan birga, u oddiy GT klassidagi avtomobillar qodir boʻlmagan yoʻlsizlik sharoitlarida harakatlanish imkoniyatlarini ham saqlab qolgan.
Minimalizm va tinchlik oasisiAvtomobil interyeri mutlaqo yangicha yondashuv asosida yaratilgan. Kompaniya muhandislari salonni "tinchlik oasisi" deb atashmoqda. Bu yerda vizual tartibsizliklarni kamaytirish va akustik shovqinni maksimal darajada pasaytirishga alohida eʼtibor qaratilgan. Anʼanaviy asboblar paneli oʻrniga butun maʼlumotlarni aks ettiruvchi yagona ekran oʻrnatilgani diqqatga sazovordir. Bu esa haydovchining chalgʻimasligini taʼminlaydi.
Salon dizaynidagi yana bir qiziqarli jihat — bu butun kenglik boʻylab choʻzilgan yashirin havo oʻtkazgichlar va toʻqilgan tekstil materiallari bilan qoplangan asboblar panelidir. Range Rover dizaynerlari bir necha yil davomida GT formulasini brend uslubiga moslashtirish ustida ishlashgan. Natijada, ham funksional, ham estetik jihatdan mukammal boʻlgan, ammo klassik Range Rover modellaridan vizual jihatdan yengilroq koʻrinadigan krossover dunyoga keldi.
Hozirgi vaqtda Range Rover GT prototiplari yoʻllarda yakuniy sinov bosqichlaridan oʻtmoqda. Kompaniya vakillarining soʻzlariga koʻra, ushbu model brendning kelajakdagi elektrifikatsiya strategiyasida hal qiluvchi rol oʻynaydi. Oʻzbekiston avtomobil bozorida ham premium toifadagi elektromobillarga talab ortib borayotgan bir paytda, ushbu yangilik mahalliy avtomobil ishqibozlari uchun ham qiziqarli boʻlishi shubhasiz.
Yangi elektromobil haqidagi batafsil texnik maʼlumotlar, akkumulyator sigʻimi va bir quvvatlanishda bosib oʻtadigan masofasi joriy yilning oxiriga qadar rasman eʼlon qilinishi kutilmoqda. Range Rover GT nafaqat texnologik yangilik, balki brendning anʼanaviy qiyofasini zamonaviy tendensiyalar asosida oʻzgartirishga boʻlgan dadil qadamidir.
…