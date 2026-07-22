Range Rover tarixidagi eng kutilmagan burilish: ilk elektr krossover taqdim etildi

·193·Avto
Range Rover tarixidagi eng kutilmagan burilish: ilk elektr krossover taqdim etildi

Britaniyaning mashhur brendi Range Rover oʻz tarixida yangi sahifa ochib, kompaniyaning ilk toʻliq elektr quvvati bilan harakatlanuvchi krossoveri — Range Rover GT modelining ilk tasvirlarini eʼlon qildi. Ushbu avtomobil nafaqat dvigatel turi, balki oʻzining tashqi koʻrinishi va falsafasi bilan ham brendning anʼanaviy yoʻltanlamaslaridan sezilarli darajada farq qiladi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, yangi model Range Rover oilasidagi eng "yengil avtomobilga xos" dizaynga ega boʻlgan transport vositasi sifatida taʼriflanmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Yangi Range Rover GT maxsus ishlab chiqilgan EMA (Electrified Modular Architecture) platformasida qurilgan. Ishlab chiqaruvchilarning taʼkidlashicha, avtomobil Gran Turismo segmentini qayta kashf etadi. U uzoq masofalarga sayohat qilish uchun moʻljallangan boʻlib, oʻzida nafislik, mukammal proporsiyalar va brendga xos boʻlgan yuqori darajadagi qulaylikni birlashtiradi. Shu bilan birga, u oddiy GT klassidagi avtomobillar qodir boʻlmagan yoʻlsizlik sharoitlarida harakatlanish imkoniyatlarini ham saqlab qolgan.

Minimalizm va tinchlik oasisi

Avtomobil interyeri mutlaqo yangicha yondashuv asosida yaratilgan. Kompaniya muhandislari salonni "tinchlik oasisi" deb atashmoqda. Bu yerda vizual tartibsizliklarni kamaytirish va akustik shovqinni maksimal darajada pasaytirishga alohida eʼtibor qaratilgan. Anʼanaviy asboblar paneli oʻrniga butun maʼlumotlarni aks ettiruvchi yagona ekran oʻrnatilgani diqqatga sazovordir. Bu esa haydovchining chalgʻimasligini taʼminlaydi.

Salon dizaynidagi yana bir qiziqarli jihat — bu butun kenglik boʻylab choʻzilgan yashirin havo oʻtkazgichlar va toʻqilgan tekstil materiallari bilan qoplangan asboblar panelidir. Range Rover dizaynerlari bir necha yil davomida GT formulasini brend uslubiga moslashtirish ustida ishlashgan. Natijada, ham funksional, ham estetik jihatdan mukammal boʻlgan, ammo klassik Range Rover modellaridan vizual jihatdan yengilroq koʻrinadigan krossover dunyoga keldi.

Hozirgi vaqtda Range Rover GT prototiplari yoʻllarda yakuniy sinov bosqichlaridan oʻtmoqda. Kompaniya vakillarining soʻzlariga koʻra, ushbu model brendning kelajakdagi elektrifikatsiya strategiyasida hal qiluvchi rol oʻynaydi. Oʻzbekiston avtomobil bozorida ham premium toifadagi elektromobillarga talab ortib borayotgan bir paytda, ushbu yangilik mahalliy avtomobil ishqibozlari uchun ham qiziqarli boʻlishi shubhasiz.

Yangi elektromobil haqidagi batafsil texnik maʼlumotlar, akkumulyator sigʻimi va bir quvvatlanishda bosib oʻtadigan masofasi joriy yilning oxiriga qadar rasman eʼlon qilinishi kutilmoqda. Range Rover GT nafaqat texnologik yangilik, balki brendning anʼanaviy qiyofasini zamonaviy tendensiyalar asosida oʻzgartirishga boʻlgan dadil qadamidir.

Range RoverElektromobilAvto YangiliklarRange Rover GTBritaniya Avtomobillari
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

KamAZ 2028-yilda toʻliq haydovchisiz yuk mashinalarini yoʻlga chiqarishni rejalashtirmoqdaKamAZ 2028-yilda toʻliq haydovchisiz yuk mashinalarini yoʻlga chiqarishni rejalashtirmoqdaKecha, 19:53Xitoyda haydovchisiz yuk mashinalari yo‘lga chiqdiXitoyda haydovchisiz yuk mashinalari yo‘lga chiqdiKecha, 18:32Geely Yevropada oʻzining ilk zavodiga ega boʻladi: Ford bilan kelishuvga erishildiGeely Yevropada oʻzining ilk zavodiga ega boʻladi: Ford bilan kelishuvga erishildiKecha, 16:53Yangi elektromobil Matiz O‘zbekistonda ishlab chiqariladimi? Rasmiy javobYangi elektromobil Matiz O‘zbekistonda ishlab chiqariladimi? Rasmiy javobKecha, 16:49Elektromobillar davrida haydash zavqi: Torque vectoring tizimi nega muhim?Elektromobillar davrida haydash zavqi: Torque vectoring tizimi nega muhim?Kecha, 15:51Ford va Geely hamkorlikda yangi krossover ishlab chiqaradi: Valensiyadagi zavod saqlab qolindiFord va Geely hamkorlikda yangi krossover ishlab chiqaradi: Valensiyadagi zavod saqlab qolindiKecha, 14:59
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Avto yangiliklar

Cobalt savdosini jonlantirish uchun kredit shartlari yengillashtirildi
Cobalt savdosini jonlantirish uchun kredit shartlari yengillashtirildi
BYD bir marta quvvatlanishda 1000 km masofa bosuvchi yangi akkumulyatorni taqdim etdi
BYD bir marta quvvatlanishda 1000 km masofa bosuvchi yangi akkumulyatorni taqdim etdi
Chery elektromobillar uchun umrbod kafolat eʻlon qildi: Xitoyda yangi xavfsizlik davri
Chery elektromobillar uchun umrbod kafolat eʻlon qildi: Xitoyda yangi xavfsizlik davri
Niva dvigateli tarixga aylandi: Lada Niva Legend yangi motorga oʻtmoqda
Niva dvigateli tarixga aylandi: Lada Niva Legend yangi motorga oʻtmoqda
Toyota yangilangan Avalon sedanini namoyish etdi: Tashqi koʻrinish va texnik xususiyatlar
Toyota yangilangan Avalon sedanini namoyish etdi: Tashqi koʻrinish va texnik xususiyatlar
AQSH bozorida sensatsiya: rekord darajada arzon elektromobil sotuvga chiqdi
AQSH bozorida sensatsiya: rekord darajada arzon elektromobil sotuvga chiqdi
BYD Seagull oʻlchamlari keskin kattalashdi: yangi avlod Dolphin darajasiga yetdi
BYD Seagull oʻlchamlari keskin kattalashdi: yangi avlod Dolphin darajasiga yetdi
AvtoVAZ yangilangan Lada Vesta 5.0 ishlab chiqarishni boshladi: Endi iqlim nazorati bilan
AvtoVAZ yangilangan Lada Vesta 5.0 ishlab chiqarishni boshladi: Endi iqlim nazorati bilan