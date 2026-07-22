23 iyul kuni dollar kursi oshishi kutilmoqda
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
• Infinbank — 12 000 so‘m.
• Hayotbank — 12 020 so‘m.
23 iyul kuni amal qiladigan dollar kursi 58–59 so‘m atrofida oshishi kutilmoqda.
Banklarga dollarni sotish bo‘yicha eng yaxshi kurslar:
• Infinbank — 12 000 so‘m.
• Asakabank — 11 985 so‘m.
• Davrbank — 11 985 so‘m.
• Universalbank — 11 985 so‘m.
• Anorbank — 11 985 so‘m.
Banklardan dollarni sotib olish bo‘yicha eng yaxshi kurslar:
• Hayotbank — 12 020 so‘m.
• Asia Alliance Bank — 12 025 so‘m.
• Aloqabank — 12 030 so‘m.
• Agrobank — 12 030 so‘m.
Kun davomida kurs o‘zgarishi mumkin. Aniq kurs uchun banklarning rasmiy saytiga tashrif buyuring.
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling
…