Audi kompaniyasi yangi flagman Q9 krossoverini namoyish etdi

·0·Avto
Audi kompaniyasi yangi flagman Q9 krossoverini namoyish etdi

Nemis avtoishlab chiqaruvchisi Audi oʻzining eng yirik va hashamatli flagmani boʻlgan yangi Audi Q9 krossoverini omma eʼtiboriga havola etdi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, mazkur ulkan avtomobil kompaniyaning afsonaviy A8 sedaniga bilvosita oʻrinbosar sifatida maydonga tushib, asosiy raqobatchilari sifatida BMW X7 hamda Mercedes-Benz S-Class modellarini belgilab oldi. Bu haqda Autocar.co.uk xabar beradi.

Asosan Shimoliy Amerika va Yaqin Sharq bozorlari talablaridan kelib chiqqan holda ishlab chiqilgan ushbu transport vositasi oʻta yuqori maqomga daʼvogarlik qiladi. Avtomobilning gabarit oʻlchamlari haqiqatan ham hayratlanarli: uning uzunligi 5,3 metr, eni 2,2 metr va balandligi 1,8 metrni tashkil etadi. Bu koʻrsatkichlar uni nemis raqobatchilaridan ham kattaroq qilib, Buyuk Britaniya kabi tor koʻchalarga ega davlatlar uchun harakatlanishda muammolar tugʻdirishi mumkin boʻlgan eng yirik mashinalardan biriga aylantiradi.

Salondagi qulayliklar va ilgʻor texnologiyalar

Audi Q9 xaridorlarga ikki xil interyer konfiguratsiyasida taklif etiladi. Standart talqin yetti oʻrinli boʻlsa, yanada qulayroq olti oʻrinli versiyada ikkinchi qatorda ikkita alohida mustaqil oʻrindiq oʻrnatilgan. Shuningdek, mashinaga yaqinlashganingizda eshiklar avtomatik tarzda ochilib yopiladi. Ularni markaziy ekran orqali yoki maxsus mobil ilova vositasida ham boshqarish mumkin. Eshiklardagi maxsus sensorlar esa oʻtib ketayotgan boshqa avtomobillar yoki velosipedchilar yoʻlida eshik ochilib ketishining oldini oladi.

Old panel dizayni A6 va Q7 modellaridan tanish boʻlgan uchta ekranli arxitekturaga tayanadi. Bular 11,9 dyuymli raqamli asboblar paneli, 14,5 dyuymli egilgan multimedia ekrani va oldingi yoʻlovchi uchun moʻljallangan 12,3 dyuymli alohida displeydir. Audi bosh direktori Gernot Döllnerning taʼkidlashicha, ushbu raqamli interyer brendning mashhur falsafasini yangi bosqichga olib chiqadi.

Yangi bozor talablari va avtomobilning kelajagi

Gernot Döllnerning soʻzlariga koʻra, Audi Q9 brendning kelgusida qaysi yoʻnalishda rivojlanishini va yanada yuqori sinfga intilayotganini yaqqol koʻrsatib beradi. Shu bilan birga, modelda asosiy maqsadli bozorlar ehtiyojlarini qondirish uchun oddiy, ammo amaliy yechimlar ham qoʻllanilgan. Jumladan, AQShdagi soʻnggi tendensiyalarga mos ravishda, stakan tutqichlari bir litr hajmli suv idishlarini bemalol sigʻdiradigan qilib loyihalashtirilgan.

Taxminiy narxi 100 000 funt sterlingdan boshlanishi kutilayotgan ushbu ulkan krossover global avtomobil bozorida hashamatli yoʻltanlamaslar segmentidagi raqobatni yanada keskinlashtirishi shubhasiz.

Audi Q9KrossoverGermaniya avtomobillariPremial avtoYangi modellar
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Mini brendi yoʻltanlamas xususiyatlarga ega yangi Countryman modelini tayyorlamoqdaMini brendi yoʻltanlamas xususiyatlarga ega yangi Countryman modelini tayyorlamoqdaBugun, 04:23Sankt-Peterburgda Jeland J6 krossoveri ishlab chiqarila boshlandiSankt-Peterburgda Jeland J6 krossoveri ishlab chiqarila boshlandiKecha, 19:25Avtomobil sanʼati: musobaqalarda dizayn va individuallikning oʻrniAvtomobil sanʼati: musobaqalarda dizayn va individuallikning oʻrniKecha, 17:30BMW kompaniyasi oʻzining ilk elektr kabrioletini namoyish etishga hozirlanmoqdaBMW kompaniyasi oʻzining ilk elektr kabrioletini namoyish etishga hozirlanmoqdaKecha, 17:23Zeekr chet elga olib chiqilgan mashinalarni bloklashni toʻxtatadiZeekr chet elga olib chiqilgan mashinalarni bloklashni toʻxtatadiKecha, 16:58Avtomobil oynalari haydovchini kuzatishni boshlaydiAvtomobil oynalari haydovchini kuzatishni boshlaydiKecha, 15:25
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Avto yangiliklar

Cobalt savdosini jonlantirish uchun kredit shartlari yengillashtirildi
Cobalt savdosini jonlantirish uchun kredit shartlari yengillashtirildi
BYD bir marta quvvatlanishda 1000 km masofa bosuvchi yangi akkumulyatorni taqdim etdi
BYD bir marta quvvatlanishda 1000 km masofa bosuvchi yangi akkumulyatorni taqdim etdi
Chery elektromobillar uchun umrbod kafolat eʻlon qildi: Xitoyda yangi xavfsizlik davri
Chery elektromobillar uchun umrbod kafolat eʻlon qildi: Xitoyda yangi xavfsizlik davri
Niva dvigateli tarixga aylandi: Lada Niva Legend yangi motorga oʻtmoqda
Niva dvigateli tarixga aylandi: Lada Niva Legend yangi motorga oʻtmoqda
Toyota yangilangan Avalon sedanini namoyish etdi: Tashqi koʻrinish va texnik xususiyatlar
Toyota yangilangan Avalon sedanini namoyish etdi: Tashqi koʻrinish va texnik xususiyatlar
AQSH bozorida sensatsiya: rekord darajada arzon elektromobil sotuvga chiqdi
AQSH bozorida sensatsiya: rekord darajada arzon elektromobil sotuvga chiqdi
BYD Seagull oʻlchamlari keskin kattalashdi: yangi avlod Dolphin darajasiga yetdi
BYD Seagull oʻlchamlari keskin kattalashdi: yangi avlod Dolphin darajasiga yetdi
Lada Azimut krossoveri: 150 ot kuchiga ega turbo motor va avtomat uzatmalar qutisi
Lada Azimut krossoveri: 150 ot kuchiga ega turbo motor va avtomat uzatmalar qutisi