Audi kompaniyasi yangi flagman Q9 krossoverini namoyish etdi
Nemis avtoishlab chiqaruvchisi Audi oʻzining eng yirik va hashamatli flagmani boʻlgan yangi Audi Q9 krossoverini omma eʼtiboriga havola etdi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, mazkur ulkan avtomobil kompaniyaning afsonaviy A8 sedaniga bilvosita oʻrinbosar sifatida maydonga tushib, asosiy raqobatchilari sifatida BMW X7 hamda Mercedes-Benz S-Class modellarini belgilab oldi. Bu haqda Autocar.co.uk xabar beradi.
Asosan Shimoliy Amerika va Yaqin Sharq bozorlari talablaridan kelib chiqqan holda ishlab chiqilgan ushbu transport vositasi oʻta yuqori maqomga daʼvogarlik qiladi. Avtomobilning gabarit oʻlchamlari haqiqatan ham hayratlanarli: uning uzunligi 5,3 metr, eni 2,2 metr va balandligi 1,8 metrni tashkil etadi. Bu koʻrsatkichlar uni nemis raqobatchilaridan ham kattaroq qilib, Buyuk Britaniya kabi tor koʻchalarga ega davlatlar uchun harakatlanishda muammolar tugʻdirishi mumkin boʻlgan eng yirik mashinalardan biriga aylantiradi.
Salondagi qulayliklar va ilgʻor texnologiyalarAudi Q9 xaridorlarga ikki xil interyer konfiguratsiyasida taklif etiladi. Standart talqin yetti oʻrinli boʻlsa, yanada qulayroq olti oʻrinli versiyada ikkinchi qatorda ikkita alohida mustaqil oʻrindiq oʻrnatilgan. Shuningdek, mashinaga yaqinlashganingizda eshiklar avtomatik tarzda ochilib yopiladi. Ularni markaziy ekran orqali yoki maxsus mobil ilova vositasida ham boshqarish mumkin. Eshiklardagi maxsus sensorlar esa oʻtib ketayotgan boshqa avtomobillar yoki velosipedchilar yoʻlida eshik ochilib ketishining oldini oladi.
Old panel dizayni A6 va Q7 modellaridan tanish boʻlgan uchta ekranli arxitekturaga tayanadi. Bular 11,9 dyuymli raqamli asboblar paneli, 14,5 dyuymli egilgan multimedia ekrani va oldingi yoʻlovchi uchun moʻljallangan 12,3 dyuymli alohida displeydir. Audi bosh direktori Gernot Döllnerning taʼkidlashicha, ushbu raqamli interyer brendning mashhur falsafasini yangi bosqichga olib chiqadi.
Yangi bozor talablari va avtomobilning kelajagiGernot Döllnerning soʻzlariga koʻra, Audi Q9 brendning kelgusida qaysi yoʻnalishda rivojlanishini va yanada yuqori sinfga intilayotganini yaqqol koʻrsatib beradi. Shu bilan birga, modelda asosiy maqsadli bozorlar ehtiyojlarini qondirish uchun oddiy, ammo amaliy yechimlar ham qoʻllanilgan. Jumladan, AQShdagi soʻnggi tendensiyalarga mos ravishda, stakan tutqichlari bir litr hajmli suv idishlarini bemalol sigʻdiradigan qilib loyihalashtirilgan.
Taxminiy narxi 100 000 funt sterlingdan boshlanishi kutilayotgan ushbu ulkan krossover global avtomobil bozorida hashamatli yoʻltanlamaslar segmentidagi raqobatni yanada keskinlashtirishi shubhasiz.
…