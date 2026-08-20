Tesla Semi yuk mashinasi Yevropa bozoriga kirib kelmoqda
Tesla Semi elektrokerki Yevropa bozorida sotuvga chiqarilishi rasman tasdiqlandi va u kelasi oy Germaniyaning Gannover shahrida bo'lib o'tadigan IAA Transportation ko'rgazmasida namoyish etiladi. AQShda model Standard Range va Long Range modifikatsiyalarida taklif qilinadi: ular mos ravishda 325 mil (taxminan 523 kilometr) va 500 mil masofani bosib o'tadi. 1200 kilovattgacha quvvat beruvchi Megacharger stansiyasida Semi 30 daqiqada quvvatining 60 foizini tiklay oladi.
Elektr yuk mashinalari bozorida uzoq kutilgan oʻzgarish yuz berishi mumkin. Ilk bor bundan deyarli oʻn yil muqaddam eʼlon qilingan Tesla Semi elektrokerki Yevropa bozorida sotuvga chiqarilishi rasman tasdiqlandi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, ushbu ogʻir yuk avtomobili kelasi oy Germaniyaning Gannover shahrida boʻlib oʻtadigan nufuzli IAA Transportation koʻrgazmasida keng jamoatchidikka namoyish etiladi va kompaniya Yevropa boʻyicha aniq texnik xususiyatlar hamda savdo rejalarini maʼlum qiladi. Bu haqda Autocar.co.uk xabar beradi.
Amerikalik ishlab chiqaruvchi oʻz vaqtida yengil avtomobillar segmentida inqilob qilgani kabi, endilikda ogʻir yuk tashish (HGV) bozorini ham jonlantirishni maqsad qilgan. Hozirgi kunda anʼanaviy avtokonsernlar tomonidan taklif etilayotgan elektr yuk mashinalari juda kam uchraydi. Yuk tashuvchi kompaniyalar esa ularning yurish masofasi, quvvatlash infratuzilmasi va yuk koʻtarish qobiliyatidan hamon xavotirda.
Texnik koʻrsatkichlar va imkoniyatlarTesla kompaniyasi bayonotiga koʻra, Semi anʼanaviy dizelli yuk mashinalariga nisbatan ancha quvvatliroq, tejamkor va boshqarishda arzonroq turadi. Qoʻshma Shtatlarda ushbu model ikkita modifikatsiyada taklif etiladi. Standart masofaga moʻljallangan versiya bir quvvatlashda 325 mil (taxminan 523 kilometr) masofani bosib oʻta oladi. Uning uchta dvigateldan iborat elektr qurilmasi qoʻshaloq orqa oʻqlar orqali naqd 1073 ot kuchi quvvatini yetkazib beradi.
Quvvatlash masalasida esa Tesla oʻzining yuqori texnologiyali yechimlariga tayanmoqda. 1200 kilovattgacha quvvat beruvchi maxsus Megacharger stansiyalariga ulanganda, yuk mashinasi atigi 30 daqiqa ichida oʻz quvvatini 60 foizga tiklay olishi aytilmoqda. Shuningdek, kabinaning orqa qismida qoʻshimcha akkumulyatorlari bor Long Range (uzaytirilgan masofa) versiyasi ham mavjud boʻlib, u bir quvvatlashda 500 mil masofa bosadi.
Yevropa bozoridagi raqobat muhitiHozircha Yevropada ushbu modifikatsiyalarning qaysi birlari sotuvga chiqarilishi nomaʼlum, biroq Teslaning Buyuk Britaniyadagi rasmiy veb-saytida faqat Standard Range koʻrsatkichlari keltirilgan. Eslatib oʻtamiz, mintaqadagi asosiy raqobatchilardan biri boʻlgan 40 tonnalik MAN eTGX modeli 328 ot kuchidan 536 ot kuchigacha quvvatga ega boʻlib, 358 mil yurish masofasini taʼminlaydi va 1000 kilovattgacha quvvatlana oladi. Shuningdek, Mercedes eActros 600 modeli ham 311 mil masofa koʻrsatkichi bilan bozorda oʻz oʻrniga ega.
Eslatib oʻtamiz, Tesla Semi ilk bor 2017-yilda namoyish etilgan edi, biroq uning ishlab chiqarish jarayoni va rivojlanish bosqichi turli kechikishlarga uchradi. Ilk tayyor nusxalar AQShda PepsiCo kompaniyasi tasarrufigacha yetib borganiga besh yil boʻldi. Hozirgacha jami qancha Semi yetkazib berilgani oshkor etilmagan boʻlsa-da, yaqinda Shvetsiyaning Einride transport korxonasi 500 ta ana shunday mashinaga buyurtma berdi. Bu hozirgi kundagi eng yirik yagona xarid hisoblanadi.
…