Tesla Semi yuk mashinasi Yevropa bozoriga kirib kelmoqda

·5·Avto
Tesla Semi yuk mashinasi Yevropa bozoriga kirib kelmoqda
Qisqacha

Tesla Semi elektrokerki Yevropa bozorida sotuvga chiqarilishi rasman tasdiqlandi va u kelasi oy Germaniyaning Gannover shahrida bo'lib o'tadigan IAA Transportation ko'rgazmasida namoyish etiladi. AQShda model Standard Range va Long Range modifikatsiyalarida taklif qilinadi: ular mos ravishda 325 mil (taxminan 523 kilometr) va 500 mil masofani bosib o'tadi. 1200 kilovattgacha quvvat beruvchi Megacharger stansiyasida Semi 30 daqiqada quvvatining 60 foizini tiklay oladi.

Elektr yuk mashinalari bozorida uzoq kutilgan oʻzgarish yuz berishi mumkin. Ilk bor bundan deyarli oʻn yil muqaddam eʼlon qilingan Tesla Semi elektrokerki Yevropa bozorida sotuvga chiqarilishi rasman tasdiqlandi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, ushbu ogʻir yuk avtomobili kelasi oy Germaniyaning Gannover shahrida boʻlib oʻtadigan nufuzli IAA Transportation koʻrgazmasida keng jamoatchidikka namoyish etiladi va kompaniya Yevropa boʻyicha aniq texnik xususiyatlar hamda savdo rejalarini maʼlum qiladi. Bu haqda Autocar.co.uk xabar beradi.

Amerikalik ishlab chiqaruvchi oʻz vaqtida yengil avtomobillar segmentida inqilob qilgani kabi, endilikda ogʻir yuk tashish (HGV) bozorini ham jonlantirishni maqsad qilgan. Hozirgi kunda anʼanaviy avtokonsernlar tomonidan taklif etilayotgan elektr yuk mashinalari juda kam uchraydi. Yuk tashuvchi kompaniyalar esa ularning yurish masofasi, quvvatlash infratuzilmasi va yuk koʻtarish qobiliyatidan hamon xavotirda.

Texnik koʻrsatkichlar va imkoniyatlar

Tesla kompaniyasi bayonotiga koʻra, Semi anʼanaviy dizelli yuk mashinalariga nisbatan ancha quvvatliroq, tejamkor va boshqarishda arzonroq turadi. Qoʻshma Shtatlarda ushbu model ikkita modifikatsiyada taklif etiladi. Standart masofaga moʻljallangan versiya bir quvvatlashda 325 mil (taxminan 523 kilometr) masofani bosib oʻta oladi. Uning uchta dvigateldan iborat elektr qurilmasi qoʻshaloq orqa oʻqlar orqali naqd 1073 ot kuchi quvvatini yetkazib beradi.

Quvvatlash masalasida esa Tesla oʻzining yuqori texnologiyali yechimlariga tayanmoqda. 1200 kilovattgacha quvvat beruvchi maxsus Megacharger stansiyalariga ulanganda, yuk mashinasi atigi 30 daqiqa ichida oʻz quvvatini 60 foizga tiklay olishi aytilmoqda. Shuningdek, kabinaning orqa qismida qoʻshimcha akkumulyatorlari bor Long Range (uzaytirilgan masofa) versiyasi ham mavjud boʻlib, u bir quvvatlashda 500 mil masofa bosadi.

Yevropa bozoridagi raqobat muhiti

Hozircha Yevropada ushbu modifikatsiyalarning qaysi birlari sotuvga chiqarilishi nomaʼlum, biroq Teslaning Buyuk Britaniyadagi rasmiy veb-saytida faqat Standard Range koʻrsatkichlari keltirilgan. Eslatib oʻtamiz, mintaqadagi asosiy raqobatchilardan biri boʻlgan 40 tonnalik MAN eTGX modeli 328 ot kuchidan 536 ot kuchigacha quvvatga ega boʻlib, 358 mil yurish masofasini taʼminlaydi va 1000 kilovattgacha quvvatlana oladi. Shuningdek, Mercedes eActros 600 modeli ham 311 mil masofa koʻrsatkichi bilan bozorda oʻz oʻrniga ega.

Eslatib oʻtamiz, Tesla Semi ilk bor 2017-yilda namoyish etilgan edi, biroq uning ishlab chiqarish jarayoni va rivojlanish bosqichi turli kechikishlarga uchradi. Ilk tayyor nusxalar AQShda PepsiCo kompaniyasi tasarrufigacha yetib borganiga besh yil boʻldi. Hozirgacha jami qancha Semi yetkazib berilgani oshkor etilmagan boʻlsa-da, yaqinda Shvetsiyaning Einride transport korxonasi 500 ta ana shunday mashinaga buyurtma berdi. Bu hozirgi kundagi eng yirik yagona xarid hisoblanadi.

Tesla SemiElektr yuk mashinasiYevropaAvtomobil yangiliklariElektromobil
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Boreham Motorworks 10 000 aylanishli Ford Escort Mk1 sportkarini taqdim etdiBoreham Motorworks 10 000 aylanishli Ford Escort Mk1 sportkarini taqdim etdiBugun, 11:28Xitoy avtomobillari Buyuk Britaniya bozorining beshdan bir qismini egalladiXitoy avtomobillari Buyuk Britaniya bozorining beshdan bir qismini egalladiBugun, 10:24Genesis kompaniyasi oʻzining eng yirik elektr avtomobili GV90'ni namoyish etdiGenesis kompaniyasi oʻzining eng yirik elektr avtomobili GV90'ni namoyish etdiBugun, 09:22AQSHda eng qimmat mashina bo‘yicha yangi mutlaq rekord o‘rnatildiAQSHda eng qimmat mashina bo‘yicha yangi mutlaq rekord o‘rnatildiKecha, 18:39Hyundai Tucson beshinchi avlodi butunlay yangi qiyofada namoyish etildiHyundai Tucson beshinchi avlodi butunlay yangi qiyofada namoyish etildiKecha, 13:28Buyuk Britaniyada kabinasiz va avtonom yuk avtomobili yaratilmoqdaBuyuk Britaniyada kabinasiz va avtonom yuk avtomobili yaratilmoqdaKecha, 11:53
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Avto yangiliklar

Oʻn yil ochiq osmonoʻsti ostida qolgan Peugeot 205 GTi topildi
Oʻn yil ochiq osmonoʻsti ostida qolgan Peugeot 205 GTi topildi
Ikkinchi qoʻl Mercedes-Benz A-Class xatchbeklarini 5 ming funtdan sotib olish mumkin
Ikkinchi qoʻl Mercedes-Benz A-Class xatchbeklarini 5 ming funtdan sotib olish mumkin
Ferrari’ning sunʼiy uzatmalar qutisi avtomobil ixlosmandlarini hayratda qoldirdi
Ferrari’ning sunʼiy uzatmalar qutisi avtomobil ixlosmandlarini hayratda qoldirdi
Ikkinchi qoʻl BMW 7 Series: hamyonbop narxda hashamat va amaliylik
Ikkinchi qoʻl BMW 7 Series: hamyonbop narxda hashamat va amaliylik
Xitoy avtomobilsozligining asosiy siri: universal detallar
Xitoy avtomobilsozligining asosiy siri: universal detallar
Nissan Qashqai e-Power bir baki bilan 2000 kilometr yo'l bosib rekord o'rnatdi
Nissan Qashqai e-Power bir baki bilan 2000 kilometr yo'l bosib rekord o'rnatdi
BYD Britaniya bozoriga 402 ot kuchiga ega yangi gibrid krossoverini chiqardi
BYD Britaniya bozoriga 402 ot kuchiga ega yangi gibrid krossoverini chiqardi
Rossiyada yangi Sollers S9 yoʻltanlamasi ishlab chiqariladi: UAZ zavodida katta oʻzgarishlar
Rossiyada yangi Sollers S9 yoʻltanlamasi ishlab chiqariladi: UAZ zavodida katta oʻzgarishlar