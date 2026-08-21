BMW iX3'ning Xitoy uchun maxsus versiyasi namoyish etildi (foto)

·0·Avto
BMW iX3'ning Xitoy uchun maxsus versiyasi namoyish etildi (foto)

Germaniyaning BMW kompaniyasi Xitoy bozori uchun maxsus tayyorlangan iX3 krossoverining uzaytirilgan versiyasini ommaga taqdim qildi. Yangi model Chendu avtosalonida namoyish etildi va uch xil komplektatsiyada xaridorlarga taklif qilindi.

CarNewsChina ma’lumotiga ko‘ra, avtomobil narxi 269 900 yuandan 339 900 yuangacha bo‘lib, bu taxminan 476 million so‘mdan 600 million so‘mgacha degani.

Asosiy farq — kengroq salon

Xitoy bozori uchun ishlab chiqilgan BMW iX3 oddiy yevropalik versiyadan, avvalo, g‘ildirak bazasining uzaytirilgani bilan ajralib turadi. U 3 metrdan oshgan bo‘lib, ayniqsa orqa o‘rindiqdagi yo‘lovchilar uchun ko‘proq qulaylik yaratadi.

Tashqi ko‘rinishda esa jiddiy o‘zgarishlar kuzatilmaydi. Krossover tor shakldagi radiator panjarasi, yarim yashirin eshik tutqichlari, yirik orqa diffuzor va o‘ziga xos orqa chiroqlar bilan jihozlangan.

BMW iX3'ning Xitoy uchun maxsus versiyasi namoyish etildi (foto)

BMW iX3'ning Xitoycha versiyasi nafaqat o‘lchami, balki mahalliy bozorga moslashtirilgan dasturiy ta’minoti bilan ham ajralib turadi.

Salonda tugmalar deyarli qolmadi

Yangi iX3'ning intereri ham zamonaviy texnologiyalar asosida yaratilgan. Jismoniy tugmalar soni minimallashtirilgan bo‘lib, asosiy boshqaruv vazifalari raqamli tizimlarga o‘tkazilgan.

BMW iX3'ning Xitoy uchun maxsus versiyasi namoyish etildi (foto)

Avtomobilning eng qiziqarli jihatlaridan biri — old oyna bo‘ylab joylashgan uzun ekran. Shuningdek, haydovchi tomonga biroz burilgan ulkan multimedia displeyi ham salonning asosiy elementlaridan biri hisoblanadi.

BMW iX3 qanday quvvatga ega?

Krossover xaridorlarga bir nechta texnik variantlarda taklif qilinadi:

  • Bazaviy versiya — 265 ot kuchiga ega bitta elektromotor;

  • Ikki motorli versiya — umumiy 374 ot kuchi;

  • Top versiya — 469 ot kuchi.

BMW iX3'ning Xitoy uchun maxsus versiyasi namoyish etildi (foto)

Bazaviy modifikatsiya 100 km/soat tezlikka 6,8 soniyada chiqadi va bir zaryad bilan 630 kilometr masofani bosib o‘ta oladi.

Ikki elektromotorli versiya esa 100 km/soatga 5,6 soniyada tezlashadi. Uning bir zaryaddagi zaxira masofasi qariyb 700 kilometrni tashkil etadi.

Eng qimmat versiya 900 km yura oladi

BMW iX3'ning eng kuchli, 469 ot kuchiga ega versiyasi esa bir zaryad bilan 900 kilometrgacha masofani bosib o‘tishi bilan e’tiborni tortadi.

Shunday qilib, BMW Xitoyning tez o‘sib borayotgan elektromobillar bozori uchun nafaqat tashqi ko‘rinishi, balki salon qulayligi, raqamli texnologiyalari va yuqori yurish zaxirasi bilan raqobatlasha oladigan yangi iX3 versiyasini tayyorladi.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

General Motors Buyuk Britaniyada Cadillac brendini qayta tiklash rejalarini qayta koʻrib chiqmoqdaGeneral Motors Buyuk Britaniyada Cadillac brendini qayta tiklash rejalarini qayta koʻrib chiqmoqdaBugun, 17:24Avtomobil zavodlari gumanoid robotlar bilan yangilanmoqdaAvtomobil zavodlari gumanoid robotlar bilan yangilanmoqdaBugun, 15:23Shelby Cobra Daytona Amerika avtomobillari rekordini yangiladiShelby Cobra Daytona Amerika avtomobillari rekordini yangiladiBugun, 15:01Elektromobil akkumulyatori qancha vaqt xizmat qiladi?Elektromobil akkumulyatori qancha vaqt xizmat qiladi?Bugun, 13:20Zamonaviy avtomobillar xavfsizlik tizimlari nima uchun haydovchilarni choʻchitmoqdaZamonaviy avtomobillar xavfsizlik tizimlari nima uchun haydovchilarni choʻchitmoqdaBugun, 10:22Mercedes-Benz Buyuk Britaniya hashamatli minivenlar bozorini jonlantirmoqchiMercedes-Benz Buyuk Britaniya hashamatli minivenlar bozorini jonlantirmoqchiBugun, 09:28
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Avto yangiliklar

Oʻn yil ochiq osmonoʻsti ostida qolgan Peugeot 205 GTi topildi
Oʻn yil ochiq osmonoʻsti ostida qolgan Peugeot 205 GTi topildi
Ikkinchi qoʻl Mercedes-Benz A-Class xatchbeklarini 5 ming funtdan sotib olish mumkin
Ikkinchi qoʻl Mercedes-Benz A-Class xatchbeklarini 5 ming funtdan sotib olish mumkin
Ferrari’ning sunʼiy uzatmalar qutisi avtomobil ixlosmandlarini hayratda qoldirdi
Ferrari’ning sunʼiy uzatmalar qutisi avtomobil ixlosmandlarini hayratda qoldirdi
Ikkinchi qoʻl BMW 7 Series: hamyonbop narxda hashamat va amaliylik
Ikkinchi qoʻl BMW 7 Series: hamyonbop narxda hashamat va amaliylik
Hyundai Tucson beshinchi avlodi butunlay yangi qiyofada namoyish etildi
Hyundai Tucson beshinchi avlodi butunlay yangi qiyofada namoyish etildi
Xitoy avtomobilsozligining asosiy siri: universal detallar
Xitoy avtomobilsozligining asosiy siri: universal detallar
Nissan Qashqai e-Power bir baki bilan 2000 kilometr yo'l bosib rekord o'rnatdi
Nissan Qashqai e-Power bir baki bilan 2000 kilometr yo'l bosib rekord o'rnatdi
BYD Britaniya bozoriga 402 ot kuchiga ega yangi gibrid krossoverini chiqardi
BYD Britaniya bozoriga 402 ot kuchiga ega yangi gibrid krossoverini chiqardi