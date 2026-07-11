BYD brendi Porsche 911 raqibini taqdim etdi: Denza Z 1584 ot kuchiga ega
Xitoyning BYD konserniga tegishli Denza premium brendi oʻzining yangi flagman modeli — Denza Z sportkarini namoyish etdi. Ushbu avtomobil nafaqat brendning texnologik salohiyatini koʻrsatib berish, balki jahon bozorida Porsche 911 kabi afsonaviy modellar bilan raqobatlashish maqsadida yaratilgan. Oʻzining noodatiy dizayni va hayratlanarli quvvati bilan u elektromobillar olamida yangi sahifa ochishi kutilmoqda. Bu haqda Autocar.co.uk xabar beradi.
Denza Z modeli sportkar, superkar va grand-turer (GT) xususiyatlarini oʻzida mujassam etgan boʻlib, uning uzunligi 4,8 metrni tashkil qiladi. Avtomobil "2+2" oʻrindiq formulasiga ega boʻlib, u kundalik haydash va yuqori tezlikdagi sayohatlar uchun moʻljallangan. Autocar nashri maʼlumotlariga koʻra, kompaniya muhandislari loyihalashtirish jarayonida aynan Porsche modellarini asosiy etalon sifatida olishganini yashirishmagan.
Misli koʻrilmagan quvvat va texnik koʻrsatkichlarDenza Z texnik jihatdan zamonaviy giperkarlarni ham ortda qoldirishga qodir. Avtomobil uchta elektr dvigatel bilan jihozlangan: orqa oʻqda har biri 456 ot kuchiga ega ikkita motor, old oʻqda esa 671 ot kuchiga ega bitta motor joylashgan. Umumiy hisobda tizim 1584 ot kuchi ishlab chiqaradi. Bu koʻrsatkich hatto afsonaviy Bugatti Chiron Supersport quvvatidan ham yuqoridir.
Bunday ulkan quvvat BYD kompaniyasining oʻzida ishlab chiqilgan ilgʻor akkumulyator va motor texnologiyalari tufayli imkonli boʻldi. Avtomobil asimmetrik tortish tizimiga ega boʻlib, u har bir gʻildirakka quvvatni alohida taqsimlash orqali burilishlarda maksimal barqarorlikni taʼminlaydi. Bu esa ogʻir vaznli elektromobilning boshqaruvchanligini Porsche darajasiga yaqinlashtirishga xizmat qiladi.
Brend strategiyasi va bozor istiqbollariHozirgi vaqtda Denza brendi portfelida yoʻltanlamaslar, katta MPV va xatchbeklar mavjud. Denza Z modelining paydo boʻlishi brend uchun oʻziga xos "qahramon model" vazifasini oʻtaydi. Bu Yevropa bozorida xaridorlar eʼtiborini tortish va brend nufuzini oshirish uchun strategik qadamdir. Narxi taxminan 173 ming funt sterling (220 ming dollar atrofida) boʻlishi kutilayotgan ushbu model eng talabchan avtomobil ishqibozlariga moʻljallangan.
Oʻzbekiston avtomobil bozorida BYD brendining mashhurligi ortib borayotganini hisobga olsak, Denza Z kabi eksklyuziv modellarning paydo boʻlishi mahalliy elektromobil ixlosmandlari uchun ham qiziqarli boʻlishi aniq. Garchi bu ommaviy model boʻlmasa-da, u Xitoy avtosanoati qisqa vaqt ichida qanday yutuqlarga erishganining yaqqol isbotidir.
Xulosa qilib aytganda, Denza Z shunchaki tezkor elektromobil emas, balki anʼanaviy sportkarlar davriga yakun yasashga urinishdir. Uning Rimac Concept One yoki Nio EP9 kabi giperkarlar bilan bir qatorda turishi, BYD kompaniyasining global ambitsiyalari naqadar jiddiy ekanini koʻrsatadi.
…