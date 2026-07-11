BYD brendi Porsche 911 raqibini taqdim etdi: Denza Z 1584 ot kuchiga ega

·36·Avto
BYD brendi Porsche 911 raqibini taqdim etdi: Denza Z 1584 ot kuchiga ega

Xitoyning BYD konserniga tegishli Denza premium brendi oʻzining yangi flagman modeli — Denza Z sportkarini namoyish etdi. Ushbu avtomobil nafaqat brendning texnologik salohiyatini koʻrsatib berish, balki jahon bozorida Porsche 911 kabi afsonaviy modellar bilan raqobatlashish maqsadida yaratilgan. Oʻzining noodatiy dizayni va hayratlanarli quvvati bilan u elektromobillar olamida yangi sahifa ochishi kutilmoqda. Bu haqda Autocar.co.uk xabar beradi.

Denza Z modeli sportkar, superkar va grand-turer (GT) xususiyatlarini oʻzida mujassam etgan boʻlib, uning uzunligi 4,8 metrni tashkil qiladi. Avtomobil "2+2" oʻrindiq formulasiga ega boʻlib, u kundalik haydash va yuqori tezlikdagi sayohatlar uchun moʻljallangan. Autocar nashri maʼlumotlariga koʻra, kompaniya muhandislari loyihalashtirish jarayonida aynan Porsche modellarini asosiy etalon sifatida olishganini yashirishmagan.

Misli koʻrilmagan quvvat va texnik koʻrsatkichlar

Denza Z texnik jihatdan zamonaviy giperkarlarni ham ortda qoldirishga qodir. Avtomobil uchta elektr dvigatel bilan jihozlangan: orqa oʻqda har biri 456 ot kuchiga ega ikkita motor, old oʻqda esa 671 ot kuchiga ega bitta motor joylashgan. Umumiy hisobda tizim 1584 ot kuchi ishlab chiqaradi. Bu koʻrsatkich hatto afsonaviy Bugatti Chiron Supersport quvvatidan ham yuqoridir.

Bunday ulkan quvvat BYD kompaniyasining oʻzida ishlab chiqilgan ilgʻor akkumulyator va motor texnologiyalari tufayli imkonli boʻldi. Avtomobil asimmetrik tortish tizimiga ega boʻlib, u har bir gʻildirakka quvvatni alohida taqsimlash orqali burilishlarda maksimal barqarorlikni taʼminlaydi. Bu esa ogʻir vaznli elektromobilning boshqaruvchanligini Porsche darajasiga yaqinlashtirishga xizmat qiladi.

Brend strategiyasi va bozor istiqbollari

Hozirgi vaqtda Denza brendi portfelida yoʻltanlamaslar, katta MPV va xatchbeklar mavjud. Denza Z modelining paydo boʻlishi brend uchun oʻziga xos "qahramon model" vazifasini oʻtaydi. Bu Yevropa bozorida xaridorlar eʼtiborini tortish va brend nufuzini oshirish uchun strategik qadamdir. Narxi taxminan 173 ming funt sterling (220 ming dollar atrofida) boʻlishi kutilayotgan ushbu model eng talabchan avtomobil ishqibozlariga moʻljallangan.

Oʻzbekiston avtomobil bozorida BYD brendining mashhurligi ortib borayotganini hisobga olsak, Denza Z kabi eksklyuziv modellarning paydo boʻlishi mahalliy elektromobil ixlosmandlari uchun ham qiziqarli boʻlishi aniq. Garchi bu ommaviy model boʻlmasa-da, u Xitoy avtosanoati qisqa vaqt ichida qanday yutuqlarga erishganining yaqqol isbotidir.

Xulosa qilib aytganda, Denza Z shunchaki tezkor elektromobil emas, balki anʼanaviy sportkarlar davriga yakun yasashga urinishdir. Uning Rimac Concept One yoki Nio EP9 kabi giperkarlar bilan bir qatorda turishi, BYD kompaniyasining global ambitsiyalari naqadar jiddiy ekanini koʻrsatadi.

BYDDenzaPorscheElektromobilSportkar
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

AQSHda haydovchisiz avtomobillar favqulodda xizmatlar ishiga xalaqit bermaslikka chaqirildiAQSHda haydovchisiz avtomobillar favqulodda xizmatlar ishiga xalaqit bermaslikka chaqirildiBugun, 01:54Lada Azimut krossoveri: 150 ot kuchiga ega turbo motor va avtomat uzatmalar qutisiLada Azimut krossoveri: 150 ot kuchiga ega turbo motor va avtomat uzatmalar qutisiBugun, 01:22«Yuz»ga 3 soniyada: Mercedes 671 ot kuchiga ega yangi elektr CLA 45 ni taqdim etdi«Yuz»ga 3 soniyada: Mercedes 671 ot kuchiga ega yangi elektr CLA 45 ni taqdim etdiKecha, 22:11Goodwood Festival of Speed 2026: Avtomobil olamidagi eng kutilgan 28 ta yangilikGoodwood Festival of Speed 2026: Avtomobil olamidagi eng kutilgan 28 ta yangilikKecha, 18:26Angliyada tezlik cheklovlarini 32 km/soatgacha pasaytirish masalasi koʻrib chiqilmoqdaAngliyada tezlik cheklovlarini 32 km/soatgacha pasaytirish masalasi koʻrib chiqilmoqdaKecha, 15:24Lexus afsonaviy LFA modelini elektromobil koʻrinishida qayta tiriltirmoqdaLexus afsonaviy LFA modelini elektromobil koʻrinishida qayta tiriltirmoqdaKecha, 08:25
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Avto yangiliklar

Cobalt savdosini jonlantirish uchun kredit shartlari yengillashtirildi
Cobalt savdosini jonlantirish uchun kredit shartlari yengillashtirildi
Chery elektromobillar uchun umrbod kafolat eʻlon qildi: Xitoyda yangi xavfsizlik davri
Chery elektromobillar uchun umrbod kafolat eʻlon qildi: Xitoyda yangi xavfsizlik davri
BYD yangi flagman sedanini taqdim etdi: Mercedes-Benz S-Class’dan ham yirik
BYD yangi flagman sedanini taqdim etdi: Mercedes-Benz S-Class’dan ham yirik
AvtoVAZ yangilangan Lada Vesta 5.0 ishlab chiqarishni boshladi: Endi iqlim nazorati bilan
AvtoVAZ yangilangan Lada Vesta 5.0 ishlab chiqarishni boshladi: Endi iqlim nazorati bilan
Hyundai yangi avlod Elantra sedanini taqdim etdi: Dizayn va texnologiyada inqilob
Hyundai yangi avlod Elantra sedanini taqdim etdi: Dizayn va texnologiyada inqilob
Lada Azimut krossoverlari sinovlardan soʻng AvtoVAZ zavodiga qaytarildi
Lada Azimut krossoverlari sinovlardan soʻng AvtoVAZ zavodiga qaytarildi
Chery dunyodagi eng yuqori foydali ish koeffitsiyentiga ega gibrid dvigatelni taqdim etdi
Chery dunyodagi eng yuqori foydali ish koeffitsiyentiga ega gibrid dvigatelni taqdim etdi
Nima uchun avtomobil ruli har doim yumaloq boʻlishi kerak?
Nima uchun avtomobil ruli har doim yumaloq boʻlishi kerak?