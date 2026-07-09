BYD brendi ostidagi Denza Z Coupé: 1582 ot kuchiga ega yangi giperkar namoyish etildi

·0·Avto
BYD brendi ostidagi Denza Z Coupé: 1582 ot kuchiga ega yangi giperkar namoyish etildi

Xitoyning BYD konserniga tegishli premium subbrend hisoblangan Denza oʻzining yangi flagman modeli — Denza Z Coupé elektromobilini rasman taqdim etdi. Ushbu giperkar nafaqat oʻzining futuristik dizayni, balki texnik koʻrsatkichlari bilan ham jahon avtobozorini hayratga solishga tayyorlanmoqda. Yangi model Z9 GT bilan bir xil e3 platformasiga asoslangan boʻlib, u oʻta yuqori quvvat va dinamikani vaʼda qilmoqda. Bu haqda Autocar.co.uk xabar beradi.

Avtomobilning asosiy quvvat manbai uchta elektr dvigatelidan iborat boʻlib, ular umumiy hisobda 1582 ot kuchi va 1240 Nm aylanma momentni hosil qiladi. Bunday ulkan quvvat Denza Z Coupé modeliga joyidan 100 km/soat tezlikka bor-yoʻgʻi 2,25 soniyada erishish imkonini beradi. Taqqoslash uchun, avvalroq Pekin avtosalonida koʻrsatilgan Z Spider versiyasi ushbu natijani 2,3 soniyada qayd etgan edi.

Poyga versiyasi va rekord darajadagi tezlanish

Denza muhandislari faqat standart kupe bilan cheklanib qolmasdan, Racing deb nomlangan maxsus poyga variantini ham ishlab chiqishdi. Ushbu versiya katta orqa qanot (antiqanot) va yarim-slik shinalar bilan jihozlangan. Natijada Racing varianti 100 km/soat tezlikka atigi 1,96 soniyada chiqadi. Maksimal tezlik masalasida ham farqlar mavjud: standart kupe 300 km/soat bilan cheklangan boʻlsa, poyga versiyasi 350 km/soat tezlikka qodir.

Shuningdek, ishlab chiqaruvchi kelajakda yanada kuchliroq Special Edition modelini chiqarishni rejalashtirgan. Ushbu maxsus seriya 1973 ot kuchidan ortiq quvvatga ega boʻladi va 100 km/soat tezlikka 1,7 soniyadan kamroq vaqt ichida erishadi. Ushbu modifikatsiya trekda uzoq vaqt harakatlanish uchun batareyani sovutishning yanada mukammal tizimi bilan taʼminlanadi.

Innovatsion osma tizimi va texnologiyalar

Denza Z seriyasining barcha modellari magnetoreologik osma tizimi (suspension) bilan jihozlangan. Amortizatorlar ichidagi suyuqlik tarkibida metall zarralari boʻlib, ular shassi kompyuteri boshqaradigan magnit maydoni taʼsirida yopishqoqligini millisoniyalarda oʻzgartira oladi. Bu esa yoʻl qoplamasining holatiga qarab osma tizimini bir zumda moslashtirishga xizmat qiladi.

Avtomobilning tormoz tizimi ham yuqori darajada: old qismda olti porshenli, orqada esa toʻrt porshenli supportlarga ega karbon-keramik disklar oʻrnatilgan. Energiya manbai sifatida 76 kW/soat quvvatga ega litiy-temir-fosfat (LFP) batareyasi tanlangan. Bir marta quvvatlanish bilan yurish masofasi quyidagicha:

  • Denza Z Coupé — 409 km;
  • Denza Z Spider — 399 km;
  • Denza Z Racing — 380 km.
Eʼtiborli jihati shundaki, batareya xujayralari alohida modullarga boʻlinmasdan, toʻgʻridan-toʻgʻri shassiga mahkamlangan. Bu usul avtomobilning kuzov mustahkamligini (torsional rigidity) sezilarli darajada oshirgan. Denza brendining ushbu yangi giperkari jahon bozorida Tesla Roadster va boshqa elektr sportkarlari bilan raqobatga kirishishi kutilmoqda.

BYDDenzaElektromobilGiperkarTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

MG Cyber: Britaniya brendi oʻzining kelajakdagi dizayn falsafasini namoyish etdiMG Cyber: Britaniya brendi oʻzining kelajakdagi dizayn falsafasini namoyish etdiBugun, 15:53Ruf kompaniyasi 1000 ot kuchiga ega yangi superkarni taqdim etdiRuf kompaniyasi 1000 ot kuchiga ega yangi superkarni taqdim etdiBugun, 15:25MG kompaniyasi 2027-yilda Renault 5 bilan raqobatlashadigan yangi elektromobilini taqdim etdiMG kompaniyasi 2027-yilda Renault 5 bilan raqobatlashadigan yangi elektromobilini taqdim etdiBugun, 15:23McLaren afsonaviy V8 superkarlari bilan xayrlashmoqda: Yangi 788HS taqdim etildiMcLaren afsonaviy V8 superkarlari bilan xayrlashmoqda: Yangi 788HS taqdim etildiBugun, 12:21Janubiy Koreyaning KGM brendi yangi Musso EV elektr pikapini taqdim etdiJanubiy Koreyaning KGM brendi yangi Musso EV elektr pikapini taqdim etdiKecha, 19:22BYD Shark pikapi Yevropa bozoriga chiqdi: Ford Ranger uchun jiddiy raqibBYD Shark pikapi Yevropa bozoriga chiqdi: Ford Ranger uchun jiddiy raqibKecha, 17:24
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Avto yangiliklar

Cobalt savdosini jonlantirish uchun kredit shartlari yengillashtirildi
Cobalt savdosini jonlantirish uchun kredit shartlari yengillashtirildi
BYD yangi flagman sedanini taqdim etdi: Mercedes-Benz S-Class’dan ham yirik
BYD yangi flagman sedanini taqdim etdi: Mercedes-Benz S-Class’dan ham yirik
Chery elektromobillar uchun umrbod kafolat eʻlon qildi: Xitoyda yangi xavfsizlik davri
Chery elektromobillar uchun umrbod kafolat eʻlon qildi: Xitoyda yangi xavfsizlik davri
AvtoVAZ yangilangan Lada Vesta 5.0 ishlab chiqarishni boshladi: Endi iqlim nazorati bilan
AvtoVAZ yangilangan Lada Vesta 5.0 ishlab chiqarishni boshladi: Endi iqlim nazorati bilan
Hyundai yangi avlod Elantra sedanini taqdim etdi: Dizayn va texnologiyada inqilob
Hyundai yangi avlod Elantra sedanini taqdim etdi: Dizayn va texnologiyada inqilob
Lada Azimut krossoverlari sinovlardan soʻng AvtoVAZ zavodiga qaytarildi
Lada Azimut krossoverlari sinovlardan soʻng AvtoVAZ zavodiga qaytarildi
Rossiyada Li Auto krossoverlari narxi keskin pasaydi: Chegirmalar eʻlon qilindi
Rossiyada Li Auto krossoverlari narxi keskin pasaydi: Chegirmalar eʻlon qilindi
Chery dunyodagi eng yuqori foydali ish koeffitsiyentiga ega gibrid dvigatelni taqdim etdi
Chery dunyodagi eng yuqori foydali ish koeffitsiyentiga ega gibrid dvigatelni taqdim etdi