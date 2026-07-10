Angliyada tezlik cheklovlarini 32 km/soatgacha pasaytirish masalasi koʻrib chiqilmoqda
Buyuk Britaniya parlamenti aʼzolari mamlakat yoʻllarida oʻlim holatlarini kamaytirish maqsadida Angliya boʻylab standart tezlik cheklovini soatiga 20 milga (taxminan 32 km/soat) tushirish imkoniyatini muhokama qilmoqda. Transport qoʻmitasi hukumatning yoʻl harakati xavfsizligi strategiyasi doirasida ushbu oʻzgarish qanchalik samarali boʻlishini tahlil qilish uchun maxsus yigʻilish oʻtkazishni rejalashtirgan. Bu haqda Autocar.co.uk xabar beradi.
Ushbu tashabbus Angliyada Uels tajribasini takrorlashni nazarda tutadi. 2023-yilda Uels hukumati aholi punktlaridagi yoʻllarning qariyb 35 foizida tezlikni 30 mildan 20 milga tushirgan edi. Endilikda deputatlar Transport for London (TfL) mutaxassislari va ekspertlar ishtirokida ushbu cheklovning ijobiy va salbiy tomonlarini koʻrib chiqishadi.
Uels tajribasi: Ijobiy natijalar va noroziliklarDastlabki maʼlumotlarga koʻra, tezlikni pasaytirish yoʻllarda xavfsizlik darajasini sezilarli darajada oshirgan. Xususan, 2024-yilda Uelsda ogʻir va oʻlim bilan bogʻliq toʻqnashuvlar soni 19 foizga kamaygan. Shuningdek, 20 va 30 milli zonalarda jarohat olganlar soni chorak qismga qisqargan. Tadqiqotlar shuni koʻrsatadiki, tezlikning 10 milga kamayishi oʻrtacha safar vaqtini bor-yoʻgʻi ikki daqiqaga uzaytiradi, xolos.
Biroq, bu islohot jiddiy qarshiliklarga ham sabab boʻldi. Uelsda ushbu qoidaga qarshi petitsiya deyarli yarim million imzo toʻpladi, bu mamlakat parlament tarixidagi eng katta koʻrsatkichdir. Muxolifatdagi Konservativlar partiyasi ushbu siyosatni iqtisodiyotga 9 milliard funt sterling zarar keltirganini taʼkidlab, uni bekor qilishga chaqirib kelmoqda.
Strategik maqsadlar va kelajakdagi rejalarBritaniya hukumati 2035-yilga borib yoʻllarda halok boʻlganlar yoki ogʻir jarohat olganlar sonini 65 foizga kamaytirishni maqsad qilgan. Parlament qoʻmitasi hozirgi strategiya ushbu koʻrsatkichlarga erishish uchun yetarli yoki yoʻqligini aniqlashi lozim. Mutaxassislar fikricha, tezlikni pasaytirish yiliga oʻnlab insonlar hayotini saqlab qolish va minglab jarohatlarning oldini olish imkonini beradi.
Oʻzbekiston sharoitida ham soʻnggi yillarda Toshkent va boshqa yirik shaharlarda tezlik cheklovlarini 70 dan 60 km/soatga tushirish amaliyoti joriy etilgan edi. Britaniyadagi ushbu muhokamalar urbanizatsiya va xavfsiz shahar muhitini yaratishda tezlikni nazorat qilish global tendensiya ekanligini yana bir bor tasdiqlamoqda.
Kelgusi haftada boʻlib oʻtadigan yigʻilishda deputatlar nafaqat xavfsizlik, balki cheklovlarni joriy etish xarajatlarini ham koʻrib chiqishadi. Maʼlumot uchun, Uelsda ushbu loyihani amalga oshirish 32 million funt sterlingga tushgan.
…