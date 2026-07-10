Angliyada tezlik cheklovlarini 32 km/soatgacha pasaytirish masalasi koʻrib chiqilmoqda

·28·Avto
Angliyada tezlik cheklovlarini 32 km/soatgacha pasaytirish masalasi koʻrib chiqilmoqda

Buyuk Britaniya parlamenti aʼzolari mamlakat yoʻllarida oʻlim holatlarini kamaytirish maqsadida Angliya boʻylab standart tezlik cheklovini soatiga 20 milga (taxminan 32 km/soat) tushirish imkoniyatini muhokama qilmoqda. Transport qoʻmitasi hukumatning yoʻl harakati xavfsizligi strategiyasi doirasida ushbu oʻzgarish qanchalik samarali boʻlishini tahlil qilish uchun maxsus yigʻilish oʻtkazishni rejalashtirgan. Bu haqda Autocar.co.uk xabar beradi.

Ushbu tashabbus Angliyada Uels tajribasini takrorlashni nazarda tutadi. 2023-yilda Uels hukumati aholi punktlaridagi yoʻllarning qariyb 35 foizida tezlikni 30 mildan 20 milga tushirgan edi. Endilikda deputatlar Transport for London (TfL) mutaxassislari va ekspertlar ishtirokida ushbu cheklovning ijobiy va salbiy tomonlarini koʻrib chiqishadi.

Uels tajribasi: Ijobiy natijalar va noroziliklar

Dastlabki maʼlumotlarga koʻra, tezlikni pasaytirish yoʻllarda xavfsizlik darajasini sezilarli darajada oshirgan. Xususan, 2024-yilda Uelsda ogʻir va oʻlim bilan bogʻliq toʻqnashuvlar soni 19 foizga kamaygan. Shuningdek, 20 va 30 milli zonalarda jarohat olganlar soni chorak qismga qisqargan. Tadqiqotlar shuni koʻrsatadiki, tezlikning 10 milga kamayishi oʻrtacha safar vaqtini bor-yoʻgʻi ikki daqiqaga uzaytiradi, xolos.

Biroq, bu islohot jiddiy qarshiliklarga ham sabab boʻldi. Uelsda ushbu qoidaga qarshi petitsiya deyarli yarim million imzo toʻpladi, bu mamlakat parlament tarixidagi eng katta koʻrsatkichdir. Muxolifatdagi Konservativlar partiyasi ushbu siyosatni iqtisodiyotga 9 milliard funt sterling zarar keltirganini taʼkidlab, uni bekor qilishga chaqirib kelmoqda.

Strategik maqsadlar va kelajakdagi rejalar

Britaniya hukumati 2035-yilga borib yoʻllarda halok boʻlganlar yoki ogʻir jarohat olganlar sonini 65 foizga kamaytirishni maqsad qilgan. Parlament qoʻmitasi hozirgi strategiya ushbu koʻrsatkichlarga erishish uchun yetarli yoki yoʻqligini aniqlashi lozim. Mutaxassislar fikricha, tezlikni pasaytirish yiliga oʻnlab insonlar hayotini saqlab qolish va minglab jarohatlarning oldini olish imkonini beradi.

Oʻzbekiston sharoitida ham soʻnggi yillarda Toshkent va boshqa yirik shaharlarda tezlik cheklovlarini 70 dan 60 km/soatga tushirish amaliyoti joriy etilgan edi. Britaniyadagi ushbu muhokamalar urbanizatsiya va xavfsiz shahar muhitini yaratishda tezlikni nazorat qilish global tendensiya ekanligini yana bir bor tasdiqlamoqda.

Kelgusi haftada boʻlib oʻtadigan yigʻilishda deputatlar nafaqat xavfsizlik, balki cheklovlarni joriy etish xarajatlarini ham koʻrib chiqishadi. Maʼlumot uchun, Uelsda ushbu loyihani amalga oshirish 32 million funt sterlingga tushgan.

AngliyaTezlik ChekloviЙўл ХавфсизлигиAvtomobilTransport
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Lexus afsonaviy LFA modelini elektromobil koʻrinishida qayta tiriltirmoqdaLexus afsonaviy LFA modelini elektromobil koʻrinishida qayta tiriltirmoqdaBugun, 08:25Lada Vesta va Aura modellari yangilandi: Avtomatik iqlim nazorati va smartfon orqali boshqaruvLada Vesta va Aura modellari yangilandi: Avtomatik iqlim nazorati va smartfon orqali boshqaruvBugun, 02:52Mercedes-AMG elektromobillari uchun sunʼiy ovoz: Motor hayqirigʻi endi raqamli shakldaMercedes-AMG elektromobillari uchun sunʼiy ovoz: Motor hayqirigʻi endi raqamli shakldaKecha, 18:30Haydovchilar YPX xodimiga MyGov'dagi hujjatlarni ko‘rsatsa kifoya qiladimi?Haydovchilar YPX xodimiga MyGov'dagi hujjatlarni ko‘rsatsa kifoya qiladimi?Kecha, 18:28Mercedes-AMG yangi CLA modelini taqdim etdi: 671 ot kuchiga ega shovvoz elektromobilMercedes-AMG yangi CLA modelini taqdim etdi: 671 ot kuchiga ega shovvoz elektromobilKecha, 17:30Alpine rahbari: Yangi elektr A110 benzinli modeldan har tomonlama ustun boʻladiAlpine rahbari: Yangi elektr A110 benzinli modeldan har tomonlama ustun boʻladiKecha, 16:24
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Avto yangiliklar

Cobalt savdosini jonlantirish uchun kredit shartlari yengillashtirildi
Cobalt savdosini jonlantirish uchun kredit shartlari yengillashtirildi
Chery elektromobillar uchun umrbod kafolat eʻlon qildi: Xitoyda yangi xavfsizlik davri
Chery elektromobillar uchun umrbod kafolat eʻlon qildi: Xitoyda yangi xavfsizlik davri
BYD yangi flagman sedanini taqdim etdi: Mercedes-Benz S-Class’dan ham yirik
BYD yangi flagman sedanini taqdim etdi: Mercedes-Benz S-Class’dan ham yirik
AvtoVAZ yangilangan Lada Vesta 5.0 ishlab chiqarishni boshladi: Endi iqlim nazorati bilan
AvtoVAZ yangilangan Lada Vesta 5.0 ishlab chiqarishni boshladi: Endi iqlim nazorati bilan
Hyundai yangi avlod Elantra sedanini taqdim etdi: Dizayn va texnologiyada inqilob
Hyundai yangi avlod Elantra sedanini taqdim etdi: Dizayn va texnologiyada inqilob
Lada Azimut krossoverlari sinovlardan soʻng AvtoVAZ zavodiga qaytarildi
Lada Azimut krossoverlari sinovlardan soʻng AvtoVAZ zavodiga qaytarildi
Chery dunyodagi eng yuqori foydali ish koeffitsiyentiga ega gibrid dvigatelni taqdim etdi
Chery dunyodagi eng yuqori foydali ish koeffitsiyentiga ega gibrid dvigatelni taqdim etdi
Nima uchun avtomobil ruli har doim yumaloq boʻlishi kerak?
Nima uchun avtomobil ruli har doim yumaloq boʻlishi kerak?