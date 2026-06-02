Oʻsmir 9 qavatli uyning tomidan tushib ketdi

·1.9K·Dunyo
Oʻsmir 9 qavatli uyning tomidan tushib ketdi

Sankt-Peterburgda fojeali hodisa yuz berdi — ikki nafar o‘smir 9 qavatli uyning tomiga chiqishga uringan. Ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan videolarda ulardan biri balandlikdan qulab tushgani aks etgan.

Ma’lum bo‘lishicha, o‘smirlar ushbu binoga avval ham bir necha bor kirishga harakat qilgan va tomga chiqish uchun oldindan tayyorgarlik ko‘rgan. Ular xavfsizlik choralarini chetlab o‘tishga uringan.

Guvohlarning aytishicha, hodisa juda tez sodir bo‘lgan — muvozanatni yo‘qotgan o‘smir pastga qulab tushgan. Afsuski, bu voqea uning hayotiga zomin bo‘lgan.

Bunday holatlar ko‘pincha yoshlar orasida kuchli qiziqish, ekstremal harakatlarga intilish va tavakkal qilish istagi bilan bog‘liqligini ta’kidlashmoqda. Shu bois ota-onalar farzandlari ustidan nazoratni kuchaytirishi, ularni xavfli joylardan ogohlantirib borishi muhim ekani eslatib o‘tilmoqda.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

“Sen aqldan ozgansan”. Tramp Netanyaxuni keskin haqoratladiBugun, 14:23AQSHda ko‘cha poygasi uyushtirayotgan o‘zbekistonliklar qo‘lga olindiBugun, 14:13AQSH va Eron yangi zarbalar berdi, Quvayt aeroporti nishonga olindiBugun, 13:11Google millionlab maxsus chivinlarni tabiatga chiqarmoqchiBugun, 12:54AQSH va Meksika chegarasi ostida bir tonnadan ortiq narkotik chiqdiBugun, 12:47Rossiyaga bemor otasini ko‘rgani kelgan Belgiya fuqarosi 16 yilga qamaldiBugun, 12:23
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Ginnes kitobi yangilandi! Bir vaqtning o'zida to'qqizta bola dunyoga keldi
Shavkat Mirziyoyev Xitoydagi fojia munosabati bilan hamdardlik bildirdi
Yer aylanishi xavfli darajada sekinlashmoqda: olimlar ogohlantirdi
Eng ko‘p oltin qazib oluvchi yetakchi davlatlar reytingi e’lon qilindi...
12 yillik intizorlikdan so‘ng ayol besh egizakni dunyoga keltirdi
Dunyoni rekord darajadagi issiq yillar kutmoqda
40 yil sukut saqlagan “Lunoxod” yana signal yubordi
Bu hafta osmonda noyob moviy oy ko‘rinish beradi