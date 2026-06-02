Oʻsmir 9 qavatli uyning tomidan tushib ketdi
Sankt-Peterburgda fojeali hodisa yuz berdi — ikki nafar o‘smir 9 qavatli uyning tomiga chiqishga uringan. Ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan videolarda ulardan biri balandlikdan qulab tushgani aks etgan.
Ma’lum bo‘lishicha, o‘smirlar ushbu binoga avval ham bir necha bor kirishga harakat qilgan va tomga chiqish uchun oldindan tayyorgarlik ko‘rgan. Ular xavfsizlik choralarini chetlab o‘tishga uringan.
Guvohlarning aytishicha, hodisa juda tez sodir bo‘lgan — muvozanatni yo‘qotgan o‘smir pastga qulab tushgan. Afsuski, bu voqea uning hayotiga zomin bo‘lgan.
Bunday holatlar ko‘pincha yoshlar orasida kuchli qiziqish, ekstremal harakatlarga intilish va tavakkal qilish istagi bilan bog‘liqligini ta’kidlashmoqda. Shu bois ota-onalar farzandlari ustidan nazoratni kuchaytirishi, ularni xavfli joylardan ogohlantirib borishi muhim ekani eslatib o‘tilmoqda.
…