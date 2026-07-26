«Al-Nasr»da $213 millionlik xavf: transferlar to‘xtaydimi?
Krishtianu Ronaldu boshchiligida katta maqsadlarni ko‘zlagan «Al-Nasr» jiddiy moliyaviy bosim ostida qoldi. Saudiya matbuoti klub majburiyatlari 800 million riyoldan — taxminan $213 milliondan oshgani va bu holat yozgi transferlarni deyarli muzlatib qo‘yganini xabar qilmoqda.
Endi klubni qutqarish uchun uchta keskin chora muhokama qilinmoqda. Ular orasida rahbariyat vakolatlarini cheklash va «Al-Nasr»ning bir qismini yangi investorga sotish varianti ham bor.
Qarz qayerdan paydo bo‘ldi?
Saudiyaning «Ar-Riyodiya» nashriga tayangan xabarlarga ko‘ra, «Al-Nasr»ning moliyaviy majburiyatlari 800 million riyoldan oshib ketgan. Ularning asosiy qismi o‘tgan mavsumda qabul qilingan transfer va moliyaviy qarorlar bilan bog‘liq ekani aytilmoqda.
Bu raqam klubning ochiq e’lon qilingan auditorlik hisoboti emas, balki manbalarga asoslangan OAV ma’lumoti ekanini hisobga olish kerak. Shunga qaramay, vaziyatning jiddiyligini «Al-Nasr» yangi futbolchilarni rasmiylashtirishda qiynalayotgani ham ko‘rsatmoqda.
Klub yangi transferni faqat o‘z tijoriy daromadlari orqali yetarli mablag‘ topa olsa amalga oshirishi mumkinligi aytilgan.
«Al-Nasr» hatto «Malorka» yarim himoyachisi Samu Koshta bilan dastlabki kelishuvga erishgan bo‘lsa-da, moliyaviy cheklovlar sabab transferni yakunlay olmagani xabar qilindi.
Ikki yilda €250 million sarflangan
Transfermarkt ma’lumotlari klubning transfer siyosati qanchalik katta xarajat talab qilganini ko‘rsatadi.
2024/25 yilgi mavsumda «Al-Nasr»:
yangi futbolchilarga €140,35 million sarfladi;
futbolchilar savdosidan €20,12 million oldi;
transfer balansida €120,23 million zarar qayd etdi.
2025/26 yilgi mavsumda esa:
transfer xarajatlari €110,47 millionni;
futbolchilar sotuvidan tushum €14,4 millionni;
manfiy balans €96,08 millionni tashkil qildi.
Demak, so‘nggi ikki mavsumda klub qariyb €250,8 million sarflab, sotuvlardan atigi €34,5 millionga yaqin mablag‘ ishlagan. Sof transfer zarari esa €216 milliondan oshadi.
Klubni qutqarish uchun uchta reja tayyorlanmoqda
Xabarlarga ko‘ra, «Al-Nasr»ning 75 foiz ulushiga egalik qiluvchi Saudiya Arabistoni Davlat investitsiya jamg‘armasi vaziyatni nazoratga olish uchun uchta yo‘nalishni ko‘rib chiqmoqda.
Birinchi chora — amaldagi ijro rahbariyatining ayrim moliyaviy vakolatlarini cheklash. Bu qaror klubning yangi shartnomalar imzolash imkoniyatini vaqtincha kamaytiradi.
Ikkinchi yo‘nalish — moliyaviy, tijoriy va yuridik maslahat kompaniyalarini jalb qilish. Ular klub daromadlarini oshirish, xarajatlarni qisqartirish va qarzlarni belgilangan muddatda kamaytirish rejasini ishlab chiqishi kerak.
Uchinchi va eng keskin variant — klub ulushlarining bir qismini investorga sotish. Davlat investitsiya jamg‘armasi «Al-Nasr»ni sotib olish bo‘yicha ikkita jiddiy taklifni o‘rganayotgani, ammo to‘liq emas, qisman xususiylashtirishni afzal ko‘rayotgani xabar qilindi.
Ronaldu maoshi haqiqatan $245 millionmi?
Krishtianu Ronalduning shartnomasidagi aniq raqamlar «Al-Nasr» tomonidan to‘liq ochiqlanmagan. Shuning uchun uning yillik maoshi $245 million ekani rasmiy tasdiqlangan ma’lumot emas.
Reuters keltirgan Bloomberg hisob-kitoblariga ko‘ra, portugaliyalik hujumchining avvalgi yillik daromadi £177 million — taxminan $237,5 millionni tashkil etgan. Bunga bonuslar va klubdagi ehtimoliy 15 foizlik ulush alohida qo‘shilishi aytilgan. Ronalduning 2025 yilda imzolagan yangi shartnomasi umumiy qiymati esa $400 milliondan ortiqqa baholangan.
Shu bois $245 millionlik raqam haqiqatga yaqin bo‘lishi mumkin, ammo uni faqat taxminiy moliyaviy paket sifatida ko‘rsatish to‘g‘riroq.
Ronaldu klub uchun faqat katta xarajat emas. U «Al-Nasr»ga xalqaro auditoriya, homiylar, liboslar savdosi va tijoriy e’tibor ham olib keldi. Muammo shundaki, bu imkoniyatlar hali klubning ulkan xarajatlarini to‘liq qoplaydigan barqaror daromadga aylantirilmagan.
Avval qarzlar yopilgan, ammo yangi majburiyatlar paydo bo‘lgan
«Al-Nasr» 2024 yil dekabrida 2018 yildan qolgan 14 ta moliyaviy ishni yopib, 300 million riyollik tarixiy qarzlarni bartaraf etganini ma’lum qilgan edi.
Klub 2025 yilda davlat grantlarisiz 556 million riyol daromad olgani ham xabar qilingan. Biroq keyingi katta transferlar, futbolchilar maoshi va shartnomaviy majburiyatlar xarajatlarni yana daromaddan yuqoriga olib chiqqan.
Bu vaziyatda muammo pul umuman yo‘qligida emas, balki kelayotgan mablag‘ va zimmaga olinayotgan majburiyatlar o‘rtasidagi muvozanat buzilganida.
Ronaldu talab qilgan kuchaytirish endi amalga oshmaydimi?
Ronaldu avvalroq «Al-Nasr»ning transfer siyosati va asosiy raqiblarga nisbatan kamroq kuchaytirilayotganidan norozi ekani haqida xabarlar tarqalgandi. 2026 yil fevral oyida u klub boshqaruvidan norozilik fonida ayrim uchrashuvlarda tarkibga kiritilmagan.
Ammo hozirgi moliyaviy cheklovlar sharoitida yulduzli yangi futbolchilarni sotib olish yanada qiyinlashadi. Klub avval:
qarzlarni qayta tartibga solishi;
yangi tijoriy daromad topishi;
investor jalb qilishi;
yoki tarkibdagi ayrim futbolchilarni sotishi kerak bo‘lishi mumkin.
«Al-Nasr»ni nima kutmoqda?
Vaziyat hozircha klubning bankrot bo‘lganini anglatmaydi. «Al-Nasr» kuchli tijoriy brend, millionlab muxlislar va davlat investitsiya jamg‘armasi ko‘magiga ega.
Biroq 800 million riyollik majburiyatlar haqidagi xabarlar rost bo‘lsa, klub avvalgi kabi cheklanmagan transferlar amalga oshira olmaydi. Yangi investor topilmasa yoki daromadlar keskin oshmasa, «Al-Nasr» xarajatlarni qisqartirishga va sport rejalarini qayta ko‘rib chiqishga majbur bo‘ladi.
Ronaldu klubni dunyoga tanitdi. Endi esa asosiy sinov boshlanadi: «Al-Nasr» bu mashhurlikni barqaror biznesga aylantira oladimi yoki yulduzli loyiha qarzlar bosimi ostida qisqarib ketadimi?
…