Honda yangi avlod Ridgeline pikapini namoyish etdi: Dizayn tubdan oʻzgaradi

·30·Avto
Honda yangi avlod Ridgeline pikapini namoyish etdi: Dizayn tubdan oʻzgaradi

Yaponiya avtogiganti Honda oʻzining mashhur Ridgeline pikapining uchinchi avlodi ustida ish olib bormoqda. Kompaniya yangi modelning ilk rasmiy tizer tasvirini eʼlon qilib, avtomobil ixlosmandlari orasida katta qiziqish uygʻotdi. Ushbu yangilanish nafaqat tashqi koʻrinishni, balki modelning bozordagi oʻrnini ham tubdan oʻzgartirishi kutilmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

ixbt.com maʼlumotiga koʻra, yangi Honda Ridgeline yaqin ikki yil ichida rasman debyut qiladi. Birinchi eʼlon qilingan suratdan koʻrinib turibdiki, avtomobil avvalgi avlodlariga qaraganda ancha tajovuzkor va "shafqatsiz" dizaynga ega boʻladi. Bu uslub uni Shimoliy Amerika bozoridagi klassik va qudratli pikaplarga yaqinlashtiradi.

Amerika ruhi va muhandislik yondashuvi

Yangi loyiha ustida Honda kompaniyasining Janubiy Kaliforniyadagi dizayn studiyasi ishlamoqda, muhandislik ishlanmalari esa Ogayo shtatida amalga oshirilmoqda. Avtomobilni seriyali ishlab chiqarish Alabama shtatidagi zavodda yoʻlga qoʻyilishi rejalashtirilgan. Bu esa modelning aynan Amerika isteʼmolchilari didiga moslab yaratilayotganidan dalolat beradi.

Kompaniya vakillarining taʼkidlashicha, uchinchi avlod Ridgeline yanada mustahkam dizayn va kengaytirilgan imkoniyatlarga ega boʻladi. Biroq, hozircha texnik tafsilotlar, jumladan, platforma, dvigatellar liniyasi va dinamik xarakteristikalar sir tutilmoqda. Honda muhandislari yangi modelning quvvati va yoʻltanlamaslik qobiliyatini oshirishga asosiy urgʻu berishmoqda.

Konstruktsiya va qulaylik muvozanati

Garchi tashqi koʻrinish oʻzgarsa-da, avtomobilning asosiy konstruksiyasi saqlanib qolishi kutilmoqda. 2005-yildan beri Ridgeline modellari koʻtaruvchi kuzov (nesushiy kuzov) asosida qurib kelinadi. Bu yechim pikapga yengil avtomobillarga xos boshqaruvchanlik va yuqori darajadagi qulaylikni taʼminlaydi. Klassik ramali pikap ishqibozlari buni tanqid qilsalar-da, Honda ushbu anʼanadan voz kechishi dargumon.

Qizigʻi shundaki, yangi anonsda Honda oʻzining anʼanaviy "fichalari" haqida deyarli toʻxtalib oʻtmadi. Avvalgi modellarda yuk platformasi ostidagi maxsus yukxona va ikki tomonlama ochiladigan orqa eshik asosiy ustunliklardan biri edi. Endilikda esa asosiy eʼtibor avtomobilning "erkakcha" qiyofasiga va yoʻltanlamaslik xarakteriga qaratilmoqda.

Honda ushbu qadam orqali Ridgeline modelini Ford Ranger, Toyota Tacoma yoki Chevrolet Colorado kabi raqobatchilari bilan teng darajada kurasha oladigan darajaga olib chiqmoqchi. Oʻzbekiston bozorida ham pikaplarga boʻlgan qiziqish ortib borayotgan bir paytda, bunday zamonaviy va qulay modelning paydo boʻlishi xaridorlar uchun yangi tanlov imkoniyatini yaratishi mumkin.

HondaRidgelinePikapAvtoTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Mitsubishi yangi avlod Pajero yoʻltanlamasini ilk bor namoyish etdiMitsubishi yangi avlod Pajero yoʻltanlamasini ilk bor namoyish etdiKecha, 22:52Buyuk Britaniyaning yangi hukumati elektromobillar uchun kutilmagan imtiyoz eʼlon qildiBuyuk Britaniyaning yangi hukumati elektromobillar uchun kutilmagan imtiyoz eʼlon qildiKecha, 10:27Renault zavodlarida ogʻir mehnatga chek qoʻyildi: Calvin robotlari ishga tushdiRenault zavodlarida ogʻir mehnatga chek qoʻyildi: Calvin robotlari ishga tushdiKecha, 10:23Hyundai zavodlarida robotlar ish tashlashlarga sabab boʻladimi: Kompaniya rasmiy bayonotiHyundai zavodlarida robotlar ish tashlashlarga sabab boʻladimi: Kompaniya rasmiy bayonotiKecha, 06:25Geely Monjaro tarixiy natijani qayd etdi: Krossover sotuvlari 1 milliondan oshdiGeely Monjaro tarixiy natijani qayd etdi: Krossover sotuvlari 1 milliondan oshdi25.07, 21:56Festival of the Unexceptional: Oddiy avtomobillarning noyob bayrami qaytmoqdaFestival of the Unexceptional: Oddiy avtomobillarning noyob bayrami qaytmoqda25.07, 11:24
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Avto yangiliklar

Cobalt savdosini jonlantirish uchun kredit shartlari yengillashtirildi
Cobalt savdosini jonlantirish uchun kredit shartlari yengillashtirildi
BYD bir marta quvvatlanishda 1000 km masofa bosuvchi yangi akkumulyatorni taqdim etdi
BYD bir marta quvvatlanishda 1000 km masofa bosuvchi yangi akkumulyatorni taqdim etdi
Chery elektromobillar uchun umrbod kafolat eʻlon qildi: Xitoyda yangi xavfsizlik davri
Chery elektromobillar uchun umrbod kafolat eʻlon qildi: Xitoyda yangi xavfsizlik davri
Niva dvigateli tarixga aylandi: Lada Niva Legend yangi motorga oʻtmoqda
Niva dvigateli tarixga aylandi: Lada Niva Legend yangi motorga oʻtmoqda
Toyota yangilangan Avalon sedanini namoyish etdi: Tashqi koʻrinish va texnik xususiyatlar
Toyota yangilangan Avalon sedanini namoyish etdi: Tashqi koʻrinish va texnik xususiyatlar
AQSH bozorida sensatsiya: rekord darajada arzon elektromobil sotuvga chiqdi
AQSH bozorida sensatsiya: rekord darajada arzon elektromobil sotuvga chiqdi
BYD Seagull oʻlchamlari keskin kattalashdi: yangi avlod Dolphin darajasiga yetdi
BYD Seagull oʻlchamlari keskin kattalashdi: yangi avlod Dolphin darajasiga yetdi
AvtoVAZ yangilangan Lada Vesta 5.0 ishlab chiqarishni boshladi: Endi iqlim nazorati bilan
AvtoVAZ yangilangan Lada Vesta 5.0 ishlab chiqarishni boshladi: Endi iqlim nazorati bilan