AQSH va Eronning yadroviy dastur bo‘yicha muzokaralari qayta tiklanadimi?

·48·Dunyo
AQSH va Eronning yadroviy dastur bo‘yicha muzokaralari qayta tiklanadimi?

Jahon hamjamiyatining diqqat-e’tibori Yaqin Sharqdagi geosiyosiy jarayonlarga qaratilgan bir paytda, xalqaro diplomatiya maydonida muhim yangiliklar kuzatilmoqda. AQSH davlat kotibi Marko Rubio Senatning Tashqi ishlar qo‘mitasida o‘tkazilgan eshituvlar davomida Eron tomoni o‘z yadroviy dasturining muhim jihatlarini Amerika vakillari bilan muhokama qilishga rozilik berganini ma’lum qildi. Biroq Rasmiy Vashington ushbu muzokaralarning muvaffaqiyatli boshlanishi uchun bosh shart sifatida Eronning Ho‘rmuz bo‘g‘ozini kemalar qatnovi uchun to‘liq ochishi lozimligini ilgari surmoqda.

AQSH Davlat departamenti rahbarining hisob-kitoblariga ko‘ra, yadroviy kelishuvga oid muzokaralarning navbatdagi bosqichi bir necha oyga cho‘zilishi mumkin.

Ekspertlar uchrashuvi va yuqori darajada boyitilgan uran masalasi

Marko Rubio Senatdagi chiqishida jarayonning murakkabligi va texnik jihatlariga alohida to‘xtalib o‘tdi:

«Bu, shubhasiz, juda texnik masala hisoblanadi va men uni atigi besh kun ichida hal etish mumkin deb o‘ylamayman. Barcha mayda tafsilotlarni batafsil kelishib olish uchun ikki tomon ekspertlar guruhining 30, 60 yoki 90 kun davomida muntazam uchrashuvlar o‘tkazishi talab etiladi», — deya bayonot berdi Davlat kotibi.

Uning so‘zlariga ko‘ra, bo‘lajak muloqotning ikkinchi bosqichida asosiy e’tibor Eron ixtiyoridagi yuqori darajada boyitilgan uran zaxiralarini utilizatsiya qilish (yo‘q qilish) masalasiga qaratiladi.

Sanksiyalarning yumshatilishi shartlari qanday?

AQSH ma’muriyati Eronga nisbatan qo‘llanilgan iqtisodiy cheklovlarni faqatgina Ho‘rmuz bo‘g‘ozining ochilishi evaziga yumshatish niyatida emasligini aniqlashtirib o‘tdi. Ma’lumki, Tehron rasmiylari o‘z yadroviy faoliyati sababli xalqaro sanksiyalar ostida qolib kelmoqda.

Davlat kotibining qo‘shimcha qilishicha, agar Eron rahbariyati yadroviy ambitsiyalaridan butunlay voz kechishga rozi bo‘lsa, ularning zimmasiga yuklanadigan xalqaro majburiyatlar va ushbu jarayonga mos ravishda sanksiyalar bosqichma-bosqich yumshatib boriladi.

Sulh va geosiyosiy vaziyatning murakkablashuvi

Eslatib o‘tamiz, joriy yilning aprel oyi boshidan buyon AQSH va Eron o‘rtasida vaqtinchalik tinchlik rishtalari (sulh) amal qilmoqda. Mazkur kelishuvga ko‘ra, tomonlar yakuniy tinchlik bitimini ishlab chiqishlari lozim edi.

Biroq Eronning Tasnim axborot agentligi tarqatgan xabarga ko‘ra, Isroil tomonidan Livan hududiga berilayotgan harbiy zarbalar qayta boshlanganidan so‘ng, Tehron Vashington bilan olib borilayotgan muzokaralar jarayonini vaqtincha to‘xtatib qo‘ygan. Shunday bo‘lsa-da, AQSH Prezidenti Donald Tramp ikki davlat o‘rtasidagi diplomatik muloqotlar hamon davom etayotganini ta’kidlamoqda.

Yaqin Sharqdagi ushbu yirik siyosiy uchrashuvlar va tinchlikka erishish yo‘lidagi qadamlar tafsilotini Zamin sahifalarida kuzatib boring.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

AQSH va Eron yangi zarbalar berdi, Quvayt aeroporti nishonga olindiBugun, 13:11Google millionlab maxsus chivinlarni tabiatga chiqarmoqchiBugun, 12:54AQSH va Meksika chegarasi ostida bir tonnadan ortiq narkotik chiqdiBugun, 12:47Rossiyaga bemor otasini ko‘rgani kelgan Belgiya fuqarosi 16 yilga qamaldiBugun, 12:23Eminem 16 soniyada 99 so‘z aytdimi? Haqiqat ochildi!Bugun, 11:21Yaqin Sharqda vaziyat keskinlashdi: AQSH va Eron o‘zaro zarbalar berdiBugun, 10:52
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Ginnes kitobi yangilandi! Bir vaqtning o'zida to'qqizta bola dunyoga keldi
Shavkat Mirziyoyev Xitoydagi fojia munosabati bilan hamdardlik bildirdi
Yer aylanishi xavfli darajada sekinlashmoqda: olimlar ogohlantirdi
Eng ko‘p oltin qazib oluvchi yetakchi davlatlar reytingi e’lon qilindi...
12 yillik intizorlikdan so‘ng ayol besh egizakni dunyoga keltirdi
Dunyoni rekord darajadagi issiq yillar kutmoqda
40 yil sukut saqlagan “Lunoxod” yana signal yubordi
Bu hafta osmonda noyob moviy oy ko‘rinish beradi