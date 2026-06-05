37 yoshli ayol bir yil davomida o‘zgalar oilasida yashash uchun qizcha bo‘lib yashadi

·1.7K·Dunyo
37 yoshli ayol bir yil davomida o‘zgalar oilasida yashash uchun qizcha bo‘lib yashadi

Braziliyada sodir bo‘lgan g‘ayrioddiy voqea jamoatchilikni hayratga soldi. 37 yoshli ayol o‘zini 11 yoshli qiz sifatida tanishtirib, bir oila bilan bir yildan ortiq vaqt davomida yashagani ma’lum bo‘ldi.

Mahalliy OAVlar xabar berishicha, voqea Joinvili shahrida ro‘y bergan. O‘zini Gabriele deb tanishtirgan ayol mahalliy cherkovga murojaat qilib, go‘yoki zo‘ravon ota-onasidan qochib kelganini aytgan. Uning achinarli hikoyasiga ishongan insonlardan biri bo‘lgan mehribon oila uni o‘z uyiga qabul qilib, haqiqiy farzandidek parvarish qila boshlagan.

Ayol tashqi ko‘rinishi yoshiga mos kelmasligini turli kasalliklar bilan izohlagan. U autizm va boshqa xastaliklardan aziyat chekishini, hatto bolaligida gormonal dorilar qabul qilishga majbur bo‘lganini ham da’vo qilgan.

Ma’lum bo‘lishicha, u 14 oy davomida bolalarga xos xatti-harakatlarni namoyish etgan. Hatto uxlashdan oldin emizikli idish va sevimli ko‘rpasini so‘rab kelgan. Ayrim kechalari esa bolalarcha ovozda gapirib, vahima holatlarini namoyish qilishga uringan.

Gabriele maktabga bormagan. U oilani o‘zini ta’qib qilayotgan otasi maktab orqali topib olishi mumkinligiga ishontirgan. Oqibatda oila unga qattiq mehr qo‘yib, hatto "12 yoshga to‘lgan kuni"ni nishonlagan va uni rasman farzandlikka olish haqida o‘ylay boshlagan.

Biroq voqea kutilmagan tarzda fosh bo‘ldi. Oila a’zolaridan biri ayolning xatti-harakatlaridan shubhalanib, huquqni muhofaza qiluvchi organlarga murojaat qilgan. Tekshiruvlar natijasida uning aslida 37 yoshli tajribali firibgar ekani ma’lum bo‘ldi.

Tergov davomida bu ayol avval ham bir necha oilalarni shunga o‘xshash usulda aldagani aniqlangan. Hozirda u hibsga olingan bo‘lib, sud qarori kutilayotgani xabar qilinmoqda.

BraziliyaJoinviliGabriэле
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Gretsiyada ayollar ilk bor armiyaga ko‘ngilli sifatida qabul qilindiGretsiyada ayollar ilk bor armiyaga ko‘ngilli sifatida qabul qilindiBugun, 21:078 kishini qutqargan o‘t o‘chiruvchi sudga tortildi8 kishini qutqargan o‘t o‘chiruvchi sudga tortildiBugun, 21:001,5 mln obunachili it o‘g‘irlanib, restoranga sotildi1,5 mln obunachili it o‘g‘irlanib, restoranga sotildiBugun, 20:3312 yosh deb asrab olingan qiz aslida 37 yoshli ayol bo‘lib chiqdi12 yosh deb asrab olingan qiz aslida 37 yoshli ayol bo‘lib chiqdiBugun, 20:05Rodriges Kolumbiya prezidentining qizini ranjitgani uchun tanqid ostidaRodriges Kolumbiya prezidentining qizini ranjitgani uchun tanqid ostidaBugun, 19:35Xomanaiy 2 mingdan ortiq mahkumni afv etishga ruxsat berdiXomanaiy 2 mingdan ortiq mahkumni afv etishga ruxsat berdiBugun, 19:01
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Yer aylanishi xavfli darajada sekinlashmoqda: olimlar ogohlantirdi
Yer aylanishi xavfli darajada sekinlashmoqda: olimlar ogohlantirdi
Eng ko‘p oltin qazib oluvchi yetakchi davlatlar reytingi e’lon qilindi...
Eng ko‘p oltin qazib oluvchi yetakchi davlatlar reytingi e’lon qilindi...
12 yillik intizorlikdan so‘ng ayol besh egizakni dunyoga keltirdi
12 yillik intizorlikdan so‘ng ayol besh egizakni dunyoga keltirdi
Dunyoni rekord darajadagi issiq yillar kutmoqda
Dunyoni rekord darajadagi issiq yillar kutmoqda
Bu hafta osmonda noyob moviy oy ko‘rinish beradi
Bu hafta osmonda noyob moviy oy ko‘rinish beradi
40 yil sukut saqlagan “Lunoxod” yana signal yubordi
40 yil sukut saqlagan “Lunoxod” yana signal yubordi
Eng go‘zal ayollar yashaydigan davlatlar reytingi ma’lum qilindi
Eng go‘zal ayollar yashaydigan davlatlar reytingi ma’lum qilindi
Saudiya Arabistonida Qurbon Hayiti sanasi ma’lum qilindi
Saudiya Arabistonida Qurbon Hayiti sanasi ma’lum qilindi