Maradonaning «Xudoning qo‘li» va «Asr goli» urilgan to‘p auksionga qo‘yildi (video)

·69·Dunyo
Maradonaning «Xudoning qo‘li» va «Asr goli» urilgan to‘p auksionga qo‘yildi (video)

1986 yilgi Jahon chempionatida Argentina va Angliya o‘rtasidagi chorak final uchrashuvida foydalanilgan mashhur Adidas Azteca to‘pi Heritage auksioniga qo‘yildi. Aynan shu to‘p bilan Diyego Maradona avval «Xudoning qo‘li» nomi bilan tarixga kirgan golni urgan, oradan to‘rt daqiqa o‘tib esa bir necha raqibini aldab o‘tib, futbol tarixidagi afsonaviy «Asr goli»ga mualliflik qilgan. Bu haqda “My Seldon” xabar berdi.

Bejiz «Xudoning qo‘li» (La Mano de Dios / Hand of God) iborasi ishlatilmaydi.

1986 yilgi Jahon chempionati chorak finalida Angliyaga qarshi bahsda Maradona qo‘li bilan to‘pni darvozaga yo‘llagan. Hakam bu holatni payqamay, golni hisoblagan. O‘yindan keyin Maradona:

«Gol Maradonaning emas, Xudoning qo‘li bilan urildi», — degan.

Shundan keyin ushbu gol butun dunyoda «Xudoning qo‘li» nomi bilan mashhur bo‘lib ketgan.

Qariyb 40 yil o‘tganiga qaramay, to‘pning qiymati pasaymagan. Auksion savdolari 2,5 million dollardan boshlanadi va tashkilotchilar uni 10 million dollargacha sotishni rejalashtirmoqda.

Oq qo‘lqopli odam 1986-yilgi jahon chempionati Adidas Azteca to‘pini ushlab turibdi.

Ma’lumot uchun, ushbu to‘p 2022 yilda 2,37 million dollarga sotilgan edi. Agar bu safar kutilgan narxda xaridor topilsa, u Maradonaning o‘sha uchrashuvda kiygan va 9,2 million dollarga sotilgan futbolkasidan ham qimmatroq sport yodgorligiga aylanishi mumkin.

Eslatib o‘tamiz, Diyego Armando Maradona futbol tarixida o‘chmas iz qoldirgan buyuk futbolchilardan biri hisoblanadi. U 1960 yil 30 oktyabrda Buenos-Ayres yaqinida tug‘ilgan, 2020 yil 25 noyabrda esa 60 yoshida hayotdan ko‘z yumgan.

Diego MaradonaArgentinaAngliyaAdidasBuenos-Ayres
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Futbol yulduzi Mbappe sevgilisi bilan ko‘rindi: Parijdagi kadrlar shov-shuv uyg‘otdiFutbol yulduzi Mbappe sevgilisi bilan ko‘rindi: Parijdagi kadrlar shov-shuv uyg‘otdiBugun, 20:39Yaponiya noqonuniy yurgan yana ikki o‘zbekistonlikni deportatsiya qildiYaponiya noqonuniy yurgan yana ikki o‘zbekistonlikni deportatsiya qildiBugun, 18:12Hindistonda shov-shuv: kelin qaynotasining jinsiy a’zosiga pichoq bilan hujum qildiHindistonda shov-shuv: kelin qaynotasining jinsiy a’zosiga pichoq bilan hujum qildiBugun, 16:43Boquvchisiga taqlid qilgan yoqimtoy panda internetda barchani ko‘nglidan joy olib ulgurdi! (video)Boquvchisiga taqlid qilgan yoqimtoy panda internetda barchani ko‘nglidan joy olib ulgurdi! (video)Bugun, 16:24Kafedagi kutilmagan mehmon: 900 kilolik buqa (video)Kafedagi kutilmagan mehmon: 900 kilolik buqa (video)Bugun, 16:15Yamalning ukasi Niko Uilyamsning sochlaridan qo‘rqqani aks etgan kulgili video tarmoqlarni zabt etdiYamalning ukasi Niko Uilyamsning sochlaridan qo‘rqqani aks etgan kulgili video tarmoqlarni zabt etdiBugun, 16:12
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Olimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdi
Olimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdi
Oyoqlari bilan rasm chizadigan Fotima uzoq yillik orzusi Ronaldu bilan uchrashdi
Oyoqlari bilan rasm chizadigan Fotima uzoq yillik orzusi Ronaldu bilan uchrashdi
Lamin Yamalning Ispaniya federatsiyasidan so‘ragan g‘alati iltimosi ko‘plab bahslarga sabab bo‘ldi
Lamin Yamalning Ispaniya federatsiyasidan so‘ragan g‘alati iltimosi ko‘plab bahslarga sabab bo‘ldi
Lamin Yamalning finaldan keyingi pul dastalari bilan tushgan surati tarmoqlarda bahs uyg‘otdi
Lamin Yamalning finaldan keyingi pul dastalari bilan tushgan surati tarmoqlarda bahs uyg‘otdi
Virusga aylangan o‘yinchoq bolalarni shifoxonaga tushirmoqda
Virusga aylangan o‘yinchoq bolalarni shifoxonaga tushirmoqda
Ikki opa-singil ijara uyidagi suratda o‘zlarini ko‘rib qolishdi
Ikki opa-singil ijara uyidagi suratda o‘zlarini ko‘rib qolishdi
Bog‘cha tarbiyachisining bu mehri millionlar qalbini zabt etdi
Bog‘cha tarbiyachisining bu mehri millionlar qalbini zabt etdi
Turkiyada yer tagi cho‘kmoqda: minglab ulkan o‘pqonlar paydo bo‘ldi
Turkiyada yer tagi cho‘kmoqda: minglab ulkan o‘pqonlar paydo bo‘ldi