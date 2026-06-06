Ukraina dronlarini chalg‘itish: Rossiya yuk mashinalarni zebra kabi bo‘yamoqda

·127·Dunyo
Ukraina dronlarini chalg‘itish: Rossiya yuk mashinalarni zebra kabi bo‘yamoqda

Jahon harbiy to‘qnashuvlar tarixida yangi texnologiyalar, ayniqsa, sun’iy intellekt va uchuvchisiz uchish apparatlari (dronlar)dan foydalanish kundan-kunga yangicha usul va taktikalarni yuzaga keltirmoqda. Bugungi kunda front chizig‘ida nafaqat qurol-yarog‘lar, balki niqoblanish va SI (sun’iy intellekt) algoritmlarini aldash borasida ham haqiqiy "aqllar jangi" ketmoqda. Germaniyaning nufuzli «Bild» nashri xabariga ko‘ra, Rossiya harbiy kuchlari Ukraina dronlaridan himoyalanish maqsadida o‘z ta’minot avtomobillarining tashqi qiyofasini kutilmagan tarzda o‘zgartirishni boshlashgan.

Ijtimoiy tarmoqlar va harbiy blogerlar tomonidan tarqatilayotgan fotosuratlarda Rossiya armiyasining asosiy kuchi hisoblangan «KamAZ» va «Ural» harbiy yuk mashinalari odatdagi harbiy niqoblanish (kamuflyaj) ranglaridan voz kechib, qora-oq yo‘l-yo‘l chiziqlarga bo‘yalayotgani aks etgan.

Sun’iy intellekt algoritmlarini chalg‘itish strategiyasi

Ushbu o‘ziga xos va g‘aroyib usul zamirida zamonaviy texnologiyalarni aldash rejasi yotibdi. Harbiy ekspertlarning fikriga ko‘ra, vaziyat quyidagicha izohlanmoqda:

  • Algoritmlar adashuvi: Ukraina armiyasi foydalanayotgan eng zamonaviy dronlar sun’iy intellekt negizida ishlaydi va nishonni texnik konturlari (shakli) orqali taniydi.

  • Kontrast chiziqlar effekti: Mashina korpusiga chizilgan o‘ta farq qiluvchi (kontrastli) oq va qora chiziqlar raqamli tizim algoritmlarining obyekt shaklini to‘g‘ri aniqlashiga va uni yuk mashinasi sifatida qabul qilishiga jiddiy xalaqit berishi mumkin.

Biroq, bunday ibtidoiy niqoblanish uslubining samaradorligi harbiy olamda katta bahslarga sabab bo‘lmoqda. Sababi, zamonaviy uchuvchisiz qurilmalar nishonni faqatgina oddiy optik kameralar orqali qidirmaydi. Ular kuchli teplovizorlar (issiqlik sezuvchi moslamalar) va boshqa maxsus sensorlar bilan jihozlangan bo‘lib, mashina dvigatelidan chiqayotgan issiqlikni masofadan turib payqay oladi.

Front chizig‘idagi munosabatlar va ta’minot urushi

Ushbu yangilikka Ukraina harbiy qo‘mondonligi ancha kinoyali va qat’iy munosabat bildirdi. Ukraina mas’ul ofitseri Nikolay Kolesnik vaziyatni quyidagicha izohladi:

«Ular o‘z texnikalariga zebralarni, tuyaqushlarni yoki karkidonlarni — nimani chizishmasin, bundan qat’i nazar, biz baribir nishonni aniqlaymiz va ularni yo‘q qilamiz».

Ayni paytda Ukraina qurolli kuchlari Rossiya armiyasini ta’minot va logistika tizimidan uzib qo‘yishga qaratilgan keng qamrovli operatsiyalarni amalga oshirmoqda. Ushbu harakatlar nafaqat to‘qnashuv chizig‘ida, balki Rossiya ichkarisidagi chegara hududlarida ham faol olib borilyapti.

Logistikaning zaiflashuvi — hujumning to‘xtashi demakdir

Harbiy harakatlarda ta’minot zanjirining ahamiyati quyidagi qisqa tahliliy jadvalda o‘z aksini topgan:

Operatsiya yo‘nalishi

Harbiy harakat usuli

Kutilayotgan natija va maqsad

Logistika va ta’minot

Yuk mashinalari, yonilg‘i va o‘q-dori tashuvchi texnikalarni yo‘q qilish.

Frontdagi harbiy bo‘linmalarni zarur vositalardan mahrum etish.

Front chizig‘i

Ta’minot kamayishi hisobiga raqibning faolligini susaytirish.

Global hujumkor harakatlar va bosimning sezilarli darajada kamayishi.

Ukraina raqamli transformatsiya vaziri Mixail Fedorov ham ushbu taktikaning ahamiyatiga to‘xtalib: «Rossiya harbiy logistikasi qanchalik ko‘p va ayovsiz tugatilsa, ularning frontdagi hujumkor harakatlari shunchalik tez susayadi va kamayadi», — deya alohida ta’kidlab o‘tgan.

Zamin sharhi: Ushbu holat zamonaviy urushlar nafaqat jismoniy kuch, balki yuqori texnologiyalar va SI algoritmlari kurashiga aylanganini yana bir bor isbotlamoqda. Mashinalarni hayvonlar terisi ranglariga bo‘yash bilan dronlarni qisman chalg‘itish mumkindir, biroq issiqlik sensorlari va radarlar rivojlangan asrda bu usul uzoq vaqt xizmat qila olmaydi. Frontdagi ta’minot zanjirlarining buzilishi esa yaqin kelajakda umumiy harbiy harakatlar yo‘nalishini tubdan o‘zgartirib yuborishi mumkin. Jarayonlarni diqqat bilan kuzatishda davom etamiz.

Dunyo hamjamiyatidagi eng shov-shuvli geosiyosiy voqealar, zamonaviy harbiy texnologiyalar tahlili va xalqaro maydondagi eng qaynoq yangiliklarni har doim Zamin sahifalarida biz bilan birgalikda kuzatib boring!

RossiyaUkrainaBildKAMAZUral
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Iroq terma jamoasi yulduzi AQSH aeroportida yetti soat so‘roq qilindiIroq terma jamoasi yulduzi AQSH aeroportida yetti soat so‘roq qilindiKecha, 18:58Bir og‘iz latifa sababli turk milliarderi tergovga tortildiBir og‘iz latifa sababli turk milliarderi tergovga tortildiKecha, 18:27Olimlar 5000 yillik mumiyo mikroorganizmidan non yopdiOlimlar 5000 yillik mumiyo mikroorganizmidan non yopdiKecha, 18:10Roman Abramovich Kiyevda Volodimir Zelenskiy bilan "yashirin" uchrashdimi?Roman Abramovich Kiyevda Volodimir Zelenskiy bilan "yashirin" uchrashdimi?Kecha, 17:41Latifa ortidan mojaro: Turkiyada milliarderga nisbatan tergov boshlandiLatifa ortidan mojaro: Turkiyada milliarderga nisbatan tergov boshlandiKecha, 16:4412 avgustda noyob hodisa: kunduz bir zumda tun bo‘ladi12 avgustda noyob hodisa: kunduz bir zumda tun bo‘ladiKecha, 15:48
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Yer aylanishi xavfli darajada sekinlashmoqda: olimlar ogohlantirdi
Yer aylanishi xavfli darajada sekinlashmoqda: olimlar ogohlantirdi
Eng ko‘p oltin qazib oluvchi yetakchi davlatlar reytingi e’lon qilindi...
Eng ko‘p oltin qazib oluvchi yetakchi davlatlar reytingi e’lon qilindi...
12 yillik intizorlikdan so‘ng ayol besh egizakni dunyoga keltirdi
12 yillik intizorlikdan so‘ng ayol besh egizakni dunyoga keltirdi
Dunyoni rekord darajadagi issiq yillar kutmoqda
Dunyoni rekord darajadagi issiq yillar kutmoqda
Bu hafta osmonda noyob moviy oy ko‘rinish beradi
Bu hafta osmonda noyob moviy oy ko‘rinish beradi
Eng go‘zal ayollar yashaydigan davlatlar reytingi ma’lum qilindi
Eng go‘zal ayollar yashaydigan davlatlar reytingi ma’lum qilindi
40 yil sukut saqlagan “Lunoxod” yana signal yubordi
40 yil sukut saqlagan “Lunoxod” yana signal yubordi
Eron Oliy rahbari Xomanaiy kutilmagan bayonot berdi
Eron Oliy rahbari Xomanaiy kutilmagan bayonot berdi