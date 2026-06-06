Ukraina dronlarini chalg‘itish: Rossiya yuk mashinalarni zebra kabi bo‘yamoqda
Jahon harbiy to‘qnashuvlar tarixida yangi texnologiyalar, ayniqsa, sun’iy intellekt va uchuvchisiz uchish apparatlari (dronlar)dan foydalanish kundan-kunga yangicha usul va taktikalarni yuzaga keltirmoqda. Bugungi kunda front chizig‘ida nafaqat qurol-yarog‘lar, balki niqoblanish va SI (sun’iy intellekt) algoritmlarini aldash borasida ham haqiqiy "aqllar jangi" ketmoqda. Germaniyaning nufuzli «Bild» nashri xabariga ko‘ra, Rossiya harbiy kuchlari Ukraina dronlaridan himoyalanish maqsadida o‘z ta’minot avtomobillarining tashqi qiyofasini kutilmagan tarzda o‘zgartirishni boshlashgan.
Ijtimoiy tarmoqlar va harbiy blogerlar tomonidan tarqatilayotgan fotosuratlarda Rossiya armiyasining asosiy kuchi hisoblangan «KamAZ» va «Ural» harbiy yuk mashinalari odatdagi harbiy niqoblanish (kamuflyaj) ranglaridan voz kechib, qora-oq yo‘l-yo‘l chiziqlarga bo‘yalayotgani aks etgan.
Sun’iy intellekt algoritmlarini chalg‘itish strategiyasi
Ushbu o‘ziga xos va g‘aroyib usul zamirida zamonaviy texnologiyalarni aldash rejasi yotibdi. Harbiy ekspertlarning fikriga ko‘ra, vaziyat quyidagicha izohlanmoqda:
Algoritmlar adashuvi: Ukraina armiyasi foydalanayotgan eng zamonaviy dronlar sun’iy intellekt negizida ishlaydi va nishonni texnik konturlari (shakli) orqali taniydi.
Kontrast chiziqlar effekti: Mashina korpusiga chizilgan o‘ta farq qiluvchi (kontrastli) oq va qora chiziqlar raqamli tizim algoritmlarining obyekt shaklini to‘g‘ri aniqlashiga va uni yuk mashinasi sifatida qabul qilishiga jiddiy xalaqit berishi mumkin.
Biroq, bunday ibtidoiy niqoblanish uslubining samaradorligi harbiy olamda katta bahslarga sabab bo‘lmoqda. Sababi, zamonaviy uchuvchisiz qurilmalar nishonni faqatgina oddiy optik kameralar orqali qidirmaydi. Ular kuchli teplovizorlar (issiqlik sezuvchi moslamalar) va boshqa maxsus sensorlar bilan jihozlangan bo‘lib, mashina dvigatelidan chiqayotgan issiqlikni masofadan turib payqay oladi.
Front chizig‘idagi munosabatlar va ta’minot urushi
Ushbu yangilikka Ukraina harbiy qo‘mondonligi ancha kinoyali va qat’iy munosabat bildirdi. Ukraina mas’ul ofitseri Nikolay Kolesnik vaziyatni quyidagicha izohladi:
«Ular o‘z texnikalariga zebralarni, tuyaqushlarni yoki karkidonlarni — nimani chizishmasin, bundan qat’i nazar, biz baribir nishonni aniqlaymiz va ularni yo‘q qilamiz».
Ayni paytda Ukraina qurolli kuchlari Rossiya armiyasini ta’minot va logistika tizimidan uzib qo‘yishga qaratilgan keng qamrovli operatsiyalarni amalga oshirmoqda. Ushbu harakatlar nafaqat to‘qnashuv chizig‘ida, balki Rossiya ichkarisidagi chegara hududlarida ham faol olib borilyapti.
Logistikaning zaiflashuvi — hujumning to‘xtashi demakdir
Harbiy harakatlarda ta’minot zanjirining ahamiyati quyidagi qisqa tahliliy jadvalda o‘z aksini topgan:
Operatsiya yo‘nalishi
Harbiy harakat usuli
Kutilayotgan natija va maqsad
Logistika va ta’minot
Yuk mashinalari, yonilg‘i va o‘q-dori tashuvchi texnikalarni yo‘q qilish.
Frontdagi harbiy bo‘linmalarni zarur vositalardan mahrum etish.
Front chizig‘i
Ta’minot kamayishi hisobiga raqibning faolligini susaytirish.
Global hujumkor harakatlar va bosimning sezilarli darajada kamayishi.
Ukraina raqamli transformatsiya vaziri Mixail Fedorov ham ushbu taktikaning ahamiyatiga to‘xtalib: «Rossiya harbiy logistikasi qanchalik ko‘p va ayovsiz tugatilsa, ularning frontdagi hujumkor harakatlari shunchalik tez susayadi va kamayadi», — deya alohida ta’kidlab o‘tgan.
Zamin sharhi: Ushbu holat zamonaviy urushlar nafaqat jismoniy kuch, balki yuqori texnologiyalar va SI algoritmlari kurashiga aylanganini yana bir bor isbotlamoqda. Mashinalarni hayvonlar terisi ranglariga bo‘yash bilan dronlarni qisman chalg‘itish mumkindir, biroq issiqlik sensorlari va radarlar rivojlangan asrda bu usul uzoq vaqt xizmat qila olmaydi. Frontdagi ta’minot zanjirlarining buzilishi esa yaqin kelajakda umumiy harbiy harakatlar yo‘nalishini tubdan o‘zgartirib yuborishi mumkin. Jarayonlarni diqqat bilan kuzatishda davom etamiz.
Dunyo hamjamiyatidagi eng shov-shuvli geosiyosiy voqealar, zamonaviy harbiy texnologiyalar tahlili va xalqaro maydondagi eng qaynoq yangiliklarni har doim Zamin sahifalarida biz bilan birgalikda kuzatib boring!
…