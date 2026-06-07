Xitoyda robot bolakayni tepib yubordi

·460·Dunyo
Xitoyda robot bolakayni tepib yubordi

Xitoyda noodatiy va biroz xavotirli holat yuz berdi. Ma’lumotlarga ko‘ra, hodisa Shinjon-Uyg‘ur o‘lkasidagi sayyohlik maskanlaridan birida sodir bo‘lgan.

Voqea davomida masxaraboz parigini taqib olgan Unitree G1 nomli humanoid robot tomoshabinlar oldida jang san’ati harakatlarini namoyish etayotgan bo‘lgan. Shu paytda u kutilmaganda yaqin turgan bolakaylardan birini oyog‘i bilan tepib yuborgan.

Hodisa xavfsizlik kameralariga tushib qolgan bo‘lib, qisqa vaqt ichida ijtimoiy tarmoqlarda keng tarqaldi. Dastlabki ma’lumotlarga ko‘ra, bola jiddiy jarohat olmagan, uning ahvoli yaxshi ekani aytilmoqda.

Shanghai Daily xabariga ko‘ra, voqea ortidan mutaxassislar ham o‘z munosabatini bildirgan. Robototexnika haqida yozuvchi TechniaHQ blogi muallifi ushbu holatda robotning o‘zi emas, balki uni boshqarayotgan inson omili asosiy sabab bo‘lishi mumkinligini ta’kidlagan.

Uning fikricha, bu kabi hodisalar xavfsizlik choralariga yetarli e’tibor berilmayotganini ko‘rsatadi. Hatto u ushbu voqeani “robototexnika sanoati uchun sharmandalik” deb baholagan.

XitoyShinjang Uyğur Avtonomiyali RayoniUnitree G1Shanghai DailyTechniaHQ
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Angliyada ota va qiz tibbiyot oliygohini birga tamomladiAngliyada ota va qiz tibbiyot oliygohini birga tamomladiBugun, 13:23Dunyodagi eng chuqur basseyn: suv ostida butun bir shahar yashiringanDunyodagi eng chuqur basseyn: suv ostida butun bir shahar yashiringanBugun, 12:52“Suvaraklar partiyasi” namoyishi ortidan olti kishi hibsga olindi“Suvaraklar partiyasi” namoyishi ortidan olti kishi hibsga olindiBugun, 12:09Hijobsiz yurgan ayollar qamoqqa olinishi mumkin — “Tolibon”Hijobsiz yurgan ayollar qamoqqa olinishi mumkin — “Tolibon”Bugun, 11:40Hindistondagi mehmonxona yong‘inida o‘zbekistonlik halok bo‘ldiHindistondagi mehmonxona yong‘inida o‘zbekistonlik halok bo‘ldiBugun, 08:28Ebola bilan kasallanish holatlari 488 taga ko‘paydiEbola bilan kasallanish holatlari 488 taga ko‘paydiBugun, 08:04
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Yer aylanishi xavfli darajada sekinlashmoqda: olimlar ogohlantirdi
Yer aylanishi xavfli darajada sekinlashmoqda: olimlar ogohlantirdi
Eng ko‘p oltin qazib oluvchi yetakchi davlatlar reytingi e’lon qilindi...
Eng ko‘p oltin qazib oluvchi yetakchi davlatlar reytingi e’lon qilindi...
12 yillik intizorlikdan so‘ng ayol besh egizakni dunyoga keltirdi
12 yillik intizorlikdan so‘ng ayol besh egizakni dunyoga keltirdi
Dunyoni rekord darajadagi issiq yillar kutmoqda
Dunyoni rekord darajadagi issiq yillar kutmoqda
Bu hafta osmonda noyob moviy oy ko‘rinish beradi
Bu hafta osmonda noyob moviy oy ko‘rinish beradi
Eng go‘zal ayollar yashaydigan davlatlar reytingi ma’lum qilindi
Eng go‘zal ayollar yashaydigan davlatlar reytingi ma’lum qilindi
12 avgustda noyob hodisa: kunduz bir zumda tun bo‘ladi
12 avgustda noyob hodisa: kunduz bir zumda tun bo‘ladi
40 yil sukut saqlagan “Lunoxod” yana signal yubordi
40 yil sukut saqlagan “Lunoxod” yana signal yubordi